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https://tr.sputniknews.com/20211130/dr-mehmet-oz-pensilvanyada-cumhuriyetci-partiden-senator-adayi-1051308126.html
Dr. Mehmet Öz, Pensilvanya'da Cumhuriyetçi Parti'den senatör adayı
Dr. Mehmet Öz, Pensilvanya'da Cumhuriyetçi Parti'den senatör adayı
Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, Cumhuriyetçi Parti'den senatör adayı olduğunu duyurdu. 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T23:00+0300
2021-11-30T23:05+0300
dünya
abd
seçim
pensilvanya
aday
mehmet öz
senato
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ABD'de yayınlanan The Dr. Oz Show'un 61 yaşındaki sunucusu ve dünyaca ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz, Pensilvanya'da Cumhuriyetçi Parti'den senatör adayı oldu.Konuya ilişkin Twitter hesabından videolu paylaşımda bulunan Öz, "Pensilvanya'da ABD Senatosu için adaylığımı koyuyorum zira Amerika'nın Washington'daki meseleyi çözmek için muhafazakar bir Cumhuriyetçiye ihtiyacı var. Ülkemizin hastalıklarını iyileştirmek için adım atan birinci sınıf bir cerrah, savaşçı ve sağlık savunucusuyum" ifadelerine yer verdi.Dr. Öz, emekli senatör Pat Toomey'nin yerine aday oluyor. ABD basınında çıkan haberlere göre Öz, Senato kampanyası için milyonlarca dolarlık reklam yatırımı yaptı.Dr. Öz'ün önümüzdeki birkaç ay içinde de talk show programından çekileceği iddia ediliyor.Daha önce Dr. Öz, 2020 başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a destek vermişti.Geçen yılın aralık ayında Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi üyesi olarak yapacağı atamaların listesi yayınlanmış, listedeki 29 ismin arasında ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Dr. Mehmet Öz de yer almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20200417/aciklamasi-okullar-acilmali-cocuklarin-yuzde-2-3u-olur-diye-kisaltilan-dr-oz-ozur-diledi-1041853005.html
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abd, seçim, pensilvanya, aday, mehmet öz, senato

Dr. Mehmet Öz, Pensilvanya'da Cumhuriyetçi Parti'den senatör adayı

23:00 30.11.2021 (güncellendi: 23:05 30.11.2021)
© REUTERSDr. Mehmet Öz
Dr. Mehmet Öz - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© REUTERS
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Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, Cumhuriyetçi Parti'den senatör adayı olduğunu duyurdu.
ABD'de yayınlanan The Dr. Oz Show'un 61 yaşındaki sunucusu ve dünyaca ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz, Pensilvanya'da Cumhuriyetçi Parti'den senatör adayı oldu.
Konuya ilişkin Twitter hesabından videolu paylaşımda bulunan Öz, "Pensilvanya'da ABD Senatosu için adaylığımı koyuyorum zira Amerika'nın Washington'daki meseleyi çözmek için muhafazakar bir Cumhuriyetçiye ihtiyacı var. Ülkemizin hastalıklarını iyileştirmek için adım atan birinci sınıf bir cerrah, savaşçı ve sağlık savunucusuyum" ifadelerine yer verdi.
Dr. Öz, emekli senatör Pat Toomey'nin yerine aday oluyor. ABD basınında çıkan haberlere göre Öz, Senato kampanyası için milyonlarca dolarlık reklam yatırımı yaptı.
Dr. Öz'ün önümüzdeki birkaç ay içinde de talk show programından çekileceği iddia ediliyor.
Daha önce Dr. Öz, 2020 başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a destek vermişti.
Geçen yılın aralık ayında Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi üyesi olarak yapacağı atamaların listesi yayınlanmış, listedeki 29 ismin arasında ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Dr. Mehmet Öz de yer almıştı.
Dr. Mehmet Öz - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2020
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