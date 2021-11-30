https://tr.sputniknews.com/20211130/edirnede-ekmek-zammi-tartismasi-burasi-farkli-bir-cumhuriyet-mi-125-lira-istiyorsun-1051304925.html

Edirne'de ekmek zammı tartışması: 'Burası farklı bir cumhuriyet mi 12.5 lira istiyorsun?'

Edirne'de ekmek zammı tartışması: 'Burası farklı bir cumhuriyet mi 12.5 lira istiyorsun?'

Edirne'de, ekmeğe zam talebini değerdirmeye almadığı gerekçesiyle Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt ile fırıncılar arasında... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T20:01+0300

2021-11-30T20:01+0300

2021-11-30T20:09+0300

ekonomi

edirne

ekmek

zam

esnaf

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Edirne Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (EDESOB), kentte fırıncıların zam talebine olumlu yanıt vererek kilo fiyatını 10 liraya çıkardı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ise fırıncıların zam talebine yanıt vermedi. Esnaf ve Sanatlar Odası’na kayıtlı fırıncılar ekmeğin girdi maliyetini gerekçe gösterip, 250 gramını 2 liradan sattıkları ekmeğin gramajını 200’e düşürüp aynı fiyattan satmaya başladı. Edirne Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Canbaz, ETSO’ya zam konusunda 2 yıl boyunca verdikleri zam talebi dilekçelerini değerlendirmeye almamasına tepki gösterip, şunları söyledi:-Halkımızın yanında yer alarak, vatandaşın evine ekmek götürebilmesi için mücadele ediyoruz ama ne yazık ki, üyesi olduğumuz, bizim verdiğimiz aidatlarla hizmet sunan odamız bizi gerçekten zor durumlara sokmakta.-2 yıldır ekmeğe zam yapılması için ETSO’ya 8 dilekçe vermemize rağmen, bu dilekçelerin hiçbirini gündeme bile getirmediler. Yani fırıncının zam talebini görmezden geldiler.-Biz de Esnaf ve Sanatkarları Odaları’nın verdiği fiyat tarifesine uymak zorunda kaldık. Şimdi ise ETSO, bizden fiyat tarifemizi kendi verdiği tarifeye çekmemizi istiyor. Yani 200 gram ekmeği 1,5 liradan satmamızı istiyor.'Akıllarını 2-3 kişiye kiraya vermişler'ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt ise yöneticilerle birlikte düzenlediği basın toplantısında ekmekte neden fiyat güncellemesi yapmadıklarını açıkladı. Zıpkınkurt, talep edilen fiyatın Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu, ekmeğin kilosunu halen 10 liradan satan odaya üye fırıncıların tarife dışı fiyat uyguladığını dile getirdi. Zıpkınkurt, Ticaret İl Müdürlüğü’ne de tepki gösterip denetim yapmadıklarını söyledi. ETSO üyesi fırıncıların birkaç kişi tarafından kışkırtıldığını iddia eden Zıpkınkurt, Edirne Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Canbaz’a da tepki gösterdi. Zıpkınkurt, "Fırıncılar Derneği Başkanı dediğimiz kişinin fırını yok, adam kürek tutmasını bilmiyor ama fırıncılar derneği başkanı. Unun kaç para olduğunu nereden biliyorsun? Bir işçinin maliyetini nereden biliyorsun? Yanında çalıştırdığın bir tane adamın yok ama fırıncılar derneği başkanısın." dedi.'Edirne farklı bir cumhuriyet mi 12.5 lira istiyorsun?'Fırıncılar Odası’nın 2 senede verdiği 8 dilekçeyi de değerlendirdiklerini, talep ettikleri fiyatın Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu belirten Zıpkınkurt, “Ekmeğin kilosuna 9.09 istedikleri 26 Aralık 2020 tarihinde Türkiye’deki ekmek fiyatının ortalaması 7.14 lira. Edirne’de işçi maliyeti mi farklı, mazot mu farklı, un mu farklı? 81 vilayette böyle bir rakam yok. Bizim arkadaşların istediği rakam bu. Şimdi yeni fiyat istediler. Kilosuna 12 lira 50 kuruş istediler. 12.50’lik bir il var mı? Edirne farklı bir yer mi, farklı bir cumhuriyet mi ki böyle bir fiyat istiyorsun?” dedi.'Bakanlık 8.50 lirayı uygun gördü'Fırıncılar Odası’nın son zam talebi ile ilgili bakanlığa yazı yazdıklarını belirten Zıpkınkurt, bakanlığın uygun gördüğü kilo fiyatının 8.50 lira olduğunu belirtti. Zıpkınkurt, “Bakanlıktan gelen yazıda ekmeğin kilogram fiyatının 8.50 lira olması uygun görüldüğü belirtildi. Esnaf Odası 10 lirayı vermiş. Biz de aralık ayında bu konuda toplanıp kararı vereceğiz. Meclisteki tüm arkadaşlarımız ticaretle uğraşan insanlar, dolayısıyla en iyi kararı vereceklerdir. Arkadaşlarımızın 12.50’lik dilekçesi var. O da araştırılacak, ne kadar haklı, ne kadar haksız bakılacak” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211129/ito-ekmek-komitesinin-hesabina-gore-ekmegin-satis-fiyati-450-tl-olmali-1051266789.html

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