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Enes Kanter, ABD vatandaşı olup soyadını 'Freedom' olarak değiştirdi
Enes Kanter, ABD vatandaşı olup soyadını 'Freedom' olarak değiştirdi
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics takımında forma giyen Ener Kanter, ABD vatandaşı olarak, Türkçe'de 'özgürlük' anlamına gelen... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T12:08+0300
2021-11-30T12:11+0300
türkiye
nba
abd hazine bakanlığı
fetö
enes kanter
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FETÖ lideri Fetullah Gülen'in 'manevi oğlum' dediği basketbolcu Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçtiğini ve soyadını Freedom (Özgürlük) olarak değiştirdiğini açıkladı. 29 yaşındaki Kanter, Twitter ismini de Enes Kanter Freedom olarak güncelledi ve vatandaşlık töreninin videosunu paylaştı.Kanter vatandaşlığa geçmesinin ardından katıldığı televizyon programında "Bence ABD'de yaşayanlar şanslı hissetmeli çünkü eleştirmeyi seviyorlar fakat Çin veya Türkiye gibi ülkelerde yaşadığınız zaman buradaki özgürlüğün değerini anlıyorsunuz. ABD vatandaşları çenelerini kapamalı ve dünyanın en iyi ülkesini eleştirmeyi bırakmalı. ABD'liler, ülkelerinin özgürlüklerine, insan haklarına ve demokrasisine odaklanmalı" dedi.Fetullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert eleştiriler yönelten Kanter'in Türkiye pasaportu 2017 yılında iptal edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210212/enes-kanter-david-rockefellerin-torununa-maklube-yaptirdi-1043793773.html
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nba, abd hazine bakanlığı, fetö, enes kanter, fetullah gülen

Enes Kanter, ABD vatandaşı olup soyadını 'Freedom' olarak değiştirdi

12:08 30.11.2021 (güncellendi: 12:11 30.11.2021)
© REUTERS / Lucas JacksonEnes Kanter
Enes Kanter - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© REUTERS / Lucas Jackson
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Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics takımında forma giyen Ener Kanter, ABD vatandaşı olarak, Türkçe'de 'özgürlük' anlamına gelen 'Freedom' soyadını aldı.
FETÖ lideri Fetullah Gülen'in 'manevi oğlum' dediği basketbolcu Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçtiğini ve soyadını Freedom (Özgürlük) olarak değiştirdiğini açıkladı.
29 yaşındaki Kanter, Twitter ismini de Enes Kanter Freedom olarak güncelledi ve vatandaşlık töreninin videosunu paylaştı.
Kanter vatandaşlığa geçmesinin ardından katıldığı televizyon programında "Bence ABD'de yaşayanlar şanslı hissetmeli çünkü eleştirmeyi seviyorlar fakat Çin veya Türkiye gibi ülkelerde yaşadığınız zaman buradaki özgürlüğün değerini anlıyorsunuz. ABD vatandaşları çenelerini kapamalı ve dünyanın en iyi ülkesini eleştirmeyi bırakmalı. ABD'liler, ülkelerinin özgürlüklerine, insan haklarına ve demokrasisine odaklanmalı" dedi.
Fetullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert eleştiriler yönelten Kanter'in Türkiye pasaportu 2017 yılında iptal edilmişti.
Enes Kanter - Ariana Rockefeller - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2021
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