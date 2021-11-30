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Eski ABD istihbarat subayı: Ukrayna yüzünden Rusya’yla savaşın sonucu feci olur
Eski ABD istihbarat subayı: Ukrayna yüzünden Rusya’yla savaşın sonucu feci olur
Eski ABD istihbarat subayı Rebekah Koffler, Ukrayna nedeniyle Rusya’yla olası savaşın ABD’de feci kayıplar yaşatacağını belirtti. 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T20:51+0300
2021-11-30T20:51+0300
savunma
abd
rusya
ukrayna
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Fox News’un haberine göre Koffler, “ABD, Rusya gibi bir nükleer güçle savaşta feci kayıplara uğrayacak. Böyle bir savaşı kazanmak imkansız ve sonucu, Amerikan vatandaşlarının hayatına değmez” ifadesini kullandı.Rusya’nın, kendini savunmak için önleyici saldırıya başvurarak ABD topraklarına yıkıcı uzay ve siber saldırılarda bulunabileceğini söyleyen uzman, Rusya’nın son uydusavar füze denemesiyle ABD uydularını vurabileceğini sergilediğini kaydetti.İlk vuruşla dünyada nükleer savaşın başlayacağı ve Amerikan enerji altyapısının tehdit altında kalacağı uyarısında bulunan Koffler, tarihte hiçbir ülkenin Rusya’yı topraklarında yenemediğini anımsatarak, “Napolyon’a, Hitler’e ve I. Petro komutanlığındaki Rus ordusunun 1709’da bozguna uğrattığı İsveçlilere sormak yeterli” ifadesini kullandı.ABD’nin hayati önem taşıyan güvenlik çıkarları arasında Ukrayna’nın olup olmadığını soran Koffler, “ABD’nin güvenliği, toprak bütünlüğü ve uzun vadede hayatta kalması Ukrayna’ya bağlı mı? Her iki durumda yanıt kesinlikle hayır” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210922/fox-news-bidenin-konusmasi-teslimiyet-olarak-kabul-edilebilir-1049160662.html
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abd, rusya, ukrayna

Eski ABD istihbarat subayı: Ukrayna yüzünden Rusya’yla savaşın sonucu feci olur

20:51 30.11.2021
© Sputnik / Valeriy Melnikov / Fotoğraf bankasına girRus ordusu
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© Sputnik / Valeriy Melnikov
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Eski ABD istihbarat subayı Rebekah Koffler, Ukrayna nedeniyle Rusya’yla olası savaşın ABD’de feci kayıplar yaşatacağını belirtti.
Fox News’un haberine göre Koffler, ABD, Rusya gibi bir nükleer güçle savaşta feci kayıplara uğrayacak. Böyle bir savaşı kazanmak imkansız ve sonucu, Amerikan vatandaşlarının hayatına değmez” ifadesini kullandı.
Rusya’nın, kendini savunmak için önleyici saldırıya başvurarak ABD topraklarına yıkıcı uzay ve siber saldırılarda bulunabileceğini söyleyen uzman, Rusya’nın son uydusavar füze denemesiyle ABD uydularını vurabileceğini sergilediğini kaydetti.
İlk vuruşla dünyada nükleer savaşın başlayacağı ve Amerikan enerji altyapısının tehdit altında kalacağı uyarısında bulunan Koffler, tarihte hiçbir ülkenin Rusya’yı topraklarında yenemediğini anımsatarak, “Napolyon’a, Hitler’e ve I. Petro komutanlığındaki Rus ordusunun 1709’da bozguna uğrattığı İsveçlilere sormak yeterli” ifadesini kullandı.
ABD’nin hayati önem taşıyan güvenlik çıkarları arasında Ukrayna’nın olup olmadığını soran Koffler, “ABD’nin güvenliği, toprak bütünlüğü ve uzun vadede hayatta kalması Ukrayna’ya bağlı mı? Her iki durumda yanıt kesinlikle hayır” dedi.
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