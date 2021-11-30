https://tr.sputniknews.com/20211130/estonya-ab-belarusa-yonelik-yeni-yaptirim-paketi-hazirliyor-1051272355.html

Estonya: AB, Belarus'a yönelik yeni yaptırım paketi hazırlıyor

Estonya: AB, Belarus'a yönelik yeni yaptırım paketi hazırlıyor

Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets, Avrupa Birliği'nin (AB) Belarus’a yönelik yeni yaptırım paketinin 2 Aralık’ta yürürlüğe girebileceğini ifade etti. 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T01:28+0300

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dünya

belarus

estonya

göçmen

avrupa birliği

yaptırım

eva-maria liimets

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Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets, AB'nin Belarus'u hedef alan yeni dalga yaptırımlarının 2 Aralık'ta yürürlüğe girebileceğini kaydetti.Yerel basına açıklamalarda bulunan Liimets, "Belarus’a yönelik beşinci yaptırım paketi üzerindeki hazırlık çalışmalarında sonuna yaklaşıldı ve bu hafta kabul edilmesi planlanıyor. Bunun 2 Aralık’ta olması planlanıyor" dedi.Yaptırım kapsamına alınan kişi ve şirketlerin isimlerinin, yaptırım paketiyle birlikte açıklanacağını söyleyen Liimets, "Bu bilgilerin zamanından önce ifşa edilmesi aşırı karışıklığa neden olabilir. Ayrıca bu kişilerin hızlı tepki vererek örneğin varlıkları yeniden yapılandırmalarına veya benzer bir şey yapmalarına fırsat verir" ifadelerini kullandı.AB, Belarus’ta yapılan 2020 devlet başkanlığı seçimlerinde alınan sonuca tepki olarak bu ülkeye karşı kişisel ve sektörel yaptırım kararları almıştı.Minsk, Avrupa ülkelerini iç meselelere müdahaleyle suçlamıştı. Belarus ve AB arasındaki gerilim, Belarus-Polonya sınırında yaşanan göçmen kriziyle tırmanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211126/1051175086.html

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belarus, estonya, göçmen, avrupa birliği, yaptırım, eva-maria liimets