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Estonya: AB, Belarus'a yönelik yeni yaptırım paketi hazırlıyor
Estonya: AB, Belarus'a yönelik yeni yaptırım paketi hazırlıyor
Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets, Avrupa Birliği'nin (AB) Belarus’a yönelik yeni yaptırım paketinin 2 Aralık’ta yürürlüğe girebileceğini ifade etti. 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T01:28+0300
2021-11-30T01:28+0300
dünya
belarus
estonya
göçmen
avrupa birliği
yaptırım
eva-maria liimets
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Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets, AB'nin Belarus'u hedef alan yeni dalga yaptırımlarının 2 Aralık'ta yürürlüğe girebileceğini kaydetti.Yerel basına açıklamalarda bulunan Liimets, "Belarus’a yönelik beşinci yaptırım paketi üzerindeki hazırlık çalışmalarında sonuna yaklaşıldı ve bu hafta kabul edilmesi planlanıyor. Bunun 2 Aralık’ta olması planlanıyor" dedi.Yaptırım kapsamına alınan kişi ve şirketlerin isimlerinin, yaptırım paketiyle birlikte açıklanacağını söyleyen Liimets, "Bu bilgilerin zamanından önce ifşa edilmesi aşırı karışıklığa neden olabilir. Ayrıca bu kişilerin hızlı tepki vererek örneğin varlıkları yeniden yapılandırmalarına veya benzer bir şey yapmalarına fırsat verir" ifadelerini kullandı.AB, Belarus’ta yapılan 2020 devlet başkanlığı seçimlerinde alınan sonuca tepki olarak bu ülkeye karşı kişisel ve sektörel yaptırım kararları almıştı.Minsk, Avrupa ülkelerini iç meselelere müdahaleyle suçlamıştı. Belarus ve AB arasındaki gerilim, Belarus-Polonya sınırında yaşanan göçmen kriziyle tırmanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211126/1051175086.html
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belarus, estonya, göçmen, avrupa birliği, yaptırım, eva-maria liimets

Estonya: AB, Belarus'a yönelik yeni yaptırım paketi hazırlıyor

01:28 30.11.2021
© REUTERS / Yves HermanAvrupa Birliği bayrağı
Avrupa Birliği bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© REUTERS / Yves Herman
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Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets, Avrupa Birliği'nin (AB) Belarus’a yönelik yeni yaptırım paketinin 2 Aralık’ta yürürlüğe girebileceğini ifade etti.
Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets, AB'nin Belarus'u hedef alan yeni dalga yaptırımlarının 2 Aralık'ta yürürlüğe girebileceğini kaydetti.
Yerel basına açıklamalarda bulunan Liimets, "Belarus’a yönelik beşinci yaptırım paketi üzerindeki hazırlık çalışmalarında sonuna yaklaşıldı ve bu hafta kabul edilmesi planlanıyor. Bunun 2 Aralık’ta olması planlanıyor" dedi.
Yaptırım kapsamına alınan kişi ve şirketlerin isimlerinin, yaptırım paketiyle birlikte açıklanacağını söyleyen Liimets, "Bu bilgilerin zamanından önce ifşa edilmesi aşırı karışıklığa neden olabilir. Ayrıca bu kişilerin hızlı tepki vererek örneğin varlıkları yeniden yapılandırmalarına veya benzer bir şey yapmalarına fırsat verir" ifadelerini kullandı.
AB, Belarus’ta yapılan 2020 devlet başkanlığı seçimlerinde alınan sonuca tepki olarak bu ülkeye karşı kişisel ve sektörel yaptırım kararları almıştı.
Minsk, Avrupa ülkelerini iç meselelere müdahaleyle suçlamıştı. Belarus ve AB arasındaki gerilim, Belarus-Polonya sınırında yaşanan göçmen kriziyle tırmanmıştı.
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