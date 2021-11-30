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Euro 14,59 TL' den başladığı günde 15 TL'ye kadar çıktı
Euro 14,59 TL' den başladığı günde 15 TL'ye kadar çıktı
Geçen hafta 13,45 ile rekor kırdıktan sonra 11,50'lere kadar gerileyen dolar/TL bugün yeniden 13.277 seviyesinin üzerini; Euro ise hızla yükselerek 15,016... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T19:07+0300
2021-11-30T19:33+0300
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Küresel piyasalarda koronavirüsün yeni Omicron varyantına karşı aşıların etkisinin düşeceği yönünde yapılan yorumlar, satışlara yol açarken, Türkiye'de politika faizinin düşeceği endişeleri TL üzerinde baskı yarattı. Günün sonunda Euro 15 TL'yi geçti.Döviz kurları güne yatay başlamasının ardından gün içinde yükselişe geçti. Dolar, TL karşısında günlük yüzde 3’e ulaşan değer kazancıyla 13.36 lirayı aştı.Gün içinde en düşük 12.70 lirayı gören dolar/TL’de işlemler 13 seviyesinin üzerinde gerçekleşti. Euro ise 14,59’dan başladığı günde 15’e kadar çıktı.
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euro, dolar, kur

Euro 14,59 TL' den başladığı günde 15 TL'ye kadar çıktı

19:07 30.11.2021 (güncellendi: 19:33 30.11.2021)
© REUTERS / DADO RUVICEuro
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
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Geçen hafta 13,45 ile rekor kırdıktan sonra 11,50'lere kadar gerileyen dolar/TL bugün yeniden 13.277 seviyesinin üzerini; Euro ise hızla yükselerek 15,016 seviyesini gördü.
Küresel piyasalarda koronavirüsün yeni Omicron varyantına karşı aşıların etkisinin düşeceği yönünde yapılan yorumlar, satışlara yol açarken, Türkiye'de politika faizinin düşeceği endişeleri TL üzerinde baskı yarattı. Günün sonunda Euro 15 TL'yi geçti.
Döviz kurları güne yatay başlamasının ardından gün içinde yükselişe geçti. Dolar, TL karşısında günlük yüzde 3’e ulaşan değer kazancıyla 13.36 lirayı aştı.
Gün içinde en düşük 12.70 lirayı gören dolar/TL’de işlemler 13 seviyesinin üzerinde gerçekleşti. Euro ise 14,59’dan başladığı günde 15’e kadar çıktı.
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