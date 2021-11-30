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https://tr.sputniknews.com/20211130/fed-baskani-powelldan-omicron-varyanti-uyarisi-enflasyon-icin-belirsizligi-artiriyor-1051272973.html
Fed Başkanı Powell'dan Omicron varyantı uyarısı: Enflasyon için belirsizliği artırıyor
Fed Başkanı Powell'dan Omicron varyantı uyarısı: Enflasyon için belirsizliği artırıyor
Fed Başkanı Powell, "Kovid-19 vakalarındaki son artış ve Omicron varyantının ortaya çıkması, istihdam ve ekonomik faaliyet üzerinde aşağı yönlü riskler... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T02:14+0300
2021-11-30T02:14+0300
ekonomi
enflasyon
fed
jerome powell
koronavirüs
kovid-19
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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki son artışın ve Omicron varyantının ortaya çıkmasının, istihdam ve ekonomik faaliyet üzerinde aşağı yönlü riskler oluşturduğuna, enflasyona ilişkin belirsizliği ise artırdığına dair Kongre'yi uyaracak.Fed, Başkan Powell'ın 30 Kasım'da ABD Senatosu'nun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesinde Coronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Yasası'na (CARES) ilişkin yapacağı konuşmanın metnini yayımladı.Ekonominin güçlenmeye devam ettiğini belirten Powell, Delta varyantı vakalarındaki artışın geçen yaz ilerlemeyi geçici olarak yavaşlattığını, hanehalkı ve işletme harcamalarında büyümeyi kısıtladığını, tedarik zinciri aksamalarını yoğunlaştırdığını ve bazı durumlarda inanların işlerine dönmesini veya iş aramasını engellediğini kaydetti.Powell, maliye ve para politikası ile hanehalklarının ve işletmelerin mali durumlarının talebi desteklemeye devam ettiğine işaret ederek, son verilerin, vakalardaki eylül ayı sonrasındaki düşüşün ekonomik büyümede bir toparlanmaya karşılık geldiğini gösterdiğini aktardı.Gayri safi yurtiçi hasılada 2021'de yaklaşık yüzde 5'lik büyüme beklendiğini ve bunun son yılların en hızlı büyümesi olduğunu belirten Powell, genel ekonomik faaliyette olduğu gibi iş gücü piyasasındaki koşulların da iyileşmeye devam ettiğini bildirdi. Powell, maksimum istihdama ulaşmak için daha alınması gereken yol olduğuna dikkati çekerek, ilerlemenin devam etmesini beklediklerini ifade etti.‘Enflasyonist baskılar gelecek yıla kadar devam edecek’Salgın kaynaklı arz ve talep dengesizliklerinin bazı bölgelerde kayda değer fiyat artışlarına katkıda bulunduğunu yineleyen Powell, tedarik zinciri sorunlarının, üreticilerin özellikle ürünlere yönelik güçlü talebi karşılamasını zorlaştırdığını aktardı.Powell, enerji fiyatları ve kiralardaki artışların da enflasyonu yukarı doğru ittiğine işaret ederek, enflasyonun, Fed'in yüzde 2'lik uzun vadeli hedefinin oldukça üzerinde ilerlediğini kaydetti.Arz ve talep dengesizlikleri azaldıkça enflasyonun gelecek yıl önemli ölçüde düşmesini beklemeye devam ettiklerini vurgulayan Powell, "Arz kısıtlarının kalıcılığını ve etkilerini tahmin etmek zor, ancak şimdi enflasyonu yukarı doğru iten faktörlerin gelecek yıla kadar uzayacağı görülüyor" ifadesini kullandı.Powell, iş gücü piyasasındaki hızlı iyileşmeyle de birlikte durgunluğun azalmakta ve ücretlerin hızlı bir şekilde yükselmekte olduğunu aktardı.‘Vaka artışı ve omıcron varyantı belirsizliği artırıyor’Fiyat istikrarı hedefine bağlı olduklarının altını çizen Powell, "Araçlarımızı, hem ekonomiyi hem de güçlü bir işgücü piyasasını desteklemek ve yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesini önlemek için kullanacağız" değerlendirmesinde bulundu.Powell, Omicron varyantına ilk kez değinerek, "Kovid-19 vakalarındaki son artış ve Omicron varyantının ortaya çıkması, istihdam ve ekonomik faaliyet üzerinde aşağı yönlü riskler oluşturuyor ve enflasyon için belirsizliği artırıyor" dedi.Salgınla ilgili daha fazla endişenin insanların çalışma isteğini azaltabileceğini ve bunun da iş gücü piyasasındaki ilerlemeyi yavaşlatabileceğini belirten Powell, bu durumun, tedarik zinciri aksamalarını da yoğunlaştırabileceğini kaydetti.Powell, Fed olarak istihdamda tam toparlanmayı desteklemek ve fiyat istikrarı hedefine ulaşmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20211123/abd-baskani-biden-jay-fed-baskanliginda-deger-verdigim-bagimsizligi-kanitladi-1051052681.html
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enflasyon, fed, jerome powell, koronavirüs, kovid-19

Fed Başkanı Powell'dan Omicron varyantı uyarısı: Enflasyon için belirsizliği artırıyor

02:14 30.11.2021
© REUTERS / Susan WalshJerome Powell
Jerome Powell - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© REUTERS / Susan Walsh
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Fed Başkanı Powell, "Kovid-19 vakalarındaki son artış ve Omicron varyantının ortaya çıkması, istihdam ve ekonomik faaliyet üzerinde aşağı yönlü riskler oluşturuyor ve enflasyon için belirsizliği artırıyor" dedi.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki son artışın ve Omicron varyantının ortaya çıkmasının, istihdam ve ekonomik faaliyet üzerinde aşağı yönlü riskler oluşturduğuna, enflasyona ilişkin belirsizliği ise artırdığına dair Kongre'yi uyaracak.
Fed, Başkan Powell'ın 30 Kasım'da ABD Senatosu'nun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesinde Coronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Yasası'na (CARES) ilişkin yapacağı konuşmanın metnini yayımladı.
Ekonominin güçlenmeye devam ettiğini belirten Powell, Delta varyantı vakalarındaki artışın geçen yaz ilerlemeyi geçici olarak yavaşlattığını, hanehalkı ve işletme harcamalarında büyümeyi kısıtladığını, tedarik zinciri aksamalarını yoğunlaştırdığını ve bazı durumlarda inanların işlerine dönmesini veya iş aramasını engellediğini kaydetti.
Powell, maliye ve para politikası ile hanehalklarının ve işletmelerin mali durumlarının talebi desteklemeye devam ettiğine işaret ederek, son verilerin, vakalardaki eylül ayı sonrasındaki düşüşün ekonomik büyümede bir toparlanmaya karşılık geldiğini gösterdiğini aktardı.
Gayri safi yurtiçi hasılada 2021'de yaklaşık yüzde 5'lik büyüme beklendiğini ve bunun son yılların en hızlı büyümesi olduğunu belirten Powell, genel ekonomik faaliyette olduğu gibi iş gücü piyasasındaki koşulların da iyileşmeye devam ettiğini bildirdi. Powell, maksimum istihdama ulaşmak için daha alınması gereken yol olduğuna dikkati çekerek, ilerlemenin devam etmesini beklediklerini ifade etti.

‘Enflasyonist baskılar gelecek yıla kadar devam edecek’

Salgın kaynaklı arz ve talep dengesizliklerinin bazı bölgelerde kayda değer fiyat artışlarına katkıda bulunduğunu yineleyen Powell, tedarik zinciri sorunlarının, üreticilerin özellikle ürünlere yönelik güçlü talebi karşılamasını zorlaştırdığını aktardı.
Powell, enerji fiyatları ve kiralardaki artışların da enflasyonu yukarı doğru ittiğine işaret ederek, enflasyonun, Fed'in yüzde 2'lik uzun vadeli hedefinin oldukça üzerinde ilerlediğini kaydetti.
Arz ve talep dengesizlikleri azaldıkça enflasyonun gelecek yıl önemli ölçüde düşmesini beklemeye devam ettiklerini vurgulayan Powell, "Arz kısıtlarının kalıcılığını ve etkilerini tahmin etmek zor, ancak şimdi enflasyonu yukarı doğru iten faktörlerin gelecek yıla kadar uzayacağı görülüyor" ifadesini kullandı.
Powell, iş gücü piyasasındaki hızlı iyileşmeyle de birlikte durgunluğun azalmakta ve ücretlerin hızlı bir şekilde yükselmekte olduğunu aktardı.

‘Vaka artışı ve omıcron varyantı belirsizliği artırıyor’

Fiyat istikrarı hedefine bağlı olduklarının altını çizen Powell, "Araçlarımızı, hem ekonomiyi hem de güçlü bir işgücü piyasasını desteklemek ve yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesini önlemek için kullanacağız" değerlendirmesinde bulundu.
Powell, Omicron varyantına ilk kez değinerek, "Kovid-19 vakalarındaki son artış ve Omicron varyantının ortaya çıkması, istihdam ve ekonomik faaliyet üzerinde aşağı yönlü riskler oluşturuyor ve enflasyon için belirsizliği artırıyor" dedi.
Salgınla ilgili daha fazla endişenin insanların çalışma isteğini azaltabileceğini ve bunun da iş gücü piyasasındaki ilerlemeyi yavaşlatabileceğini belirten Powell, bu durumun, tedarik zinciri aksamalarını da yoğunlaştırabileceğini kaydetti.
Powell, Fed olarak istihdamda tam toparlanmayı desteklemek ve fiyat istikrarı hedefine ulaşmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurguladı.
Jerome Powell ve Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
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