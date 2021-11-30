https://tr.sputniknews.com/20211130/fetonun-jandarma-yapilanmasina-operasyon-78-gozalti-1051277017.html

FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon: 78 gözaltı

FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon: 78 gözaltı

Ankara'da FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 78 şüpheli gözaltına alındı. 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T09:08+0300

2021-11-30T09:08+0300

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türkiye

operasyon

fetö

jandarma

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 78 şüpheli için Ankara merkezli 38 ilde gözaltı kararı verildi.Aralarında aktif 1 astsubay, daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 59 astsubay, daha önce ilişiği kesilmiş 15 askeri öğrenci, 1 istifa astsubay ve 2 ihraç astsubay olmak üzere toplam 78 şüpheli gözaltına alındı.

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operasyon, fetö, jandarma