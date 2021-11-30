https://tr.sputniknews.com/20211130/filistin-devlet-baskani-abbas-isgalin-sonsuza-kadar-surmesine-izin-vermeyecegiz-1051272233.html

Filistin Devlet Başkanı Abbas: İşgalin sonsuza kadar sürmesine izin vermeyeceğiz

Filistin Devlet Başkanı Abbas: İşgalin sonsuza kadar sürmesine izin vermeyeceğiz

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistin topraklarındaki İsrail işgalinin sonsuza kadar sürmesine izin vermeyeceklerini belirterek iki devletli çözüm... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T01:27+0300

2021-11-30T01:27+0300

2021-11-30T01:27+0300

dünya

israil

filistin

mahmud abbas

filistin kurtuluş örgütü (fkö)

işgal

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Kudüs Açık Üniversitesinin 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde düzenlediği konferansa, gönderdiği ses kaydıyla katıldı.Abbas, konuşmasında, “Toprağımızın ve halkımızın işgalinin sonsuza kadar sürmesini, işgal makamlarının uyguladığı apartheid gerçeğini, halkımıza uyguladığı baskıyı ve saldırgan uygulamalarını kabul etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.İki devletli çözüm çerçevesinde kapsamlı ve adil bir barışın tesis edilmesi gerektiğine dikkati çeken Filistinli lider, “İki devletli çözüme ve uluslararası meşruiyet kararlarına uygun, Ortadoğu Dörtlüsü'nün (Rusya, ABD, Avrupa Birliği, BM) himayesinde adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için hala çaba sarf ediyoruz” dedi.İsrail’in iki devletli çözüme yanaşmaması ve işgali sona erdirmemesi durumunda farklı çözümlere başvurmak zorunda kalacaklarına vurgulayan Abbas, bu konuda daha fazla ayrıntı paylaşmadı.Filistinliler, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını istiyor. Tel Aviv yönetimi ise "Kudüs'ün tamamının İsrail'in başkenti olduğunu" öne sürerek bu talebe karşı çıkıyor.İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını kabul etmemesi, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını tanımaması ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi" kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

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israil, filistin, mahmud abbas, filistin kurtuluş örgütü (fkö), işgal