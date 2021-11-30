https://tr.sputniknews.com/20211130/fitch-omicron-buyume-risklerini-ve-politika-olusturma-zorluklarini-artiriyor-1051271430.html

Fitch: Omicron, büyüme risklerini ve politika oluşturma zorluklarını artırıyor

Fitch: Omicron, büyüme risklerini ve politika oluşturma zorluklarını artırıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantının büyümeye yönelik riskleri ve politika... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T00:54+0300

2021-11-30T00:54+0300

2021-11-30T00:54+0300

koronavirüs

enflasyon

fitch ratings

fitch

koronavirüs

kovid-19

omicron

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Fitch'ten yapılan açıklamada, Omicron varyantının etkileri, bulaşıcılığı ve ciddiyeti hakkında daha fazla bilgi edinilene kadar ekonomik büyüme tahminlerine dahil edilmesi için çok erken olduğu belirtildi.Halihazırda 2020'nin ilk yarısında görülen büyük, senkronize bir küresel gerilemenin pek olası olmadığına inanıldığı kaydedilen açıklamada ancak enflasyondaki artışın yeni varyantın etkili olması halinde makroekonomik tepkileri zorlaştıracağı ifade edildi.Açıklamada, yayılmasını kontrol altına almak için önemli farmasötik olmayan müdahaleler gerektiren yeni bir varyant olasılığının küresel ekonomi için devam eden bir risk olduğu vurgulandı.Turizm ve uluslararası seyahat gibi sektörlerde salgın öncesi seviyelere dönüşün yeni varyant nedeniyle kesintiye uğrayacağı belirtilen açıklamada, mal tüketiminden hizmetlere dönüşün de yavaşlayabileceği bildirildi.Açıklamada, enflasyondaki son artışların Omicron varyantına yönelik herhangi bir politika tepkisini zorlaştıracağı vurgulanarak, "Merkez bankalarının yanıt olarak para politikası ayarlarının normalleşmesini geciktirmekten çekinebileceklerine inanıyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.

https://tr.sputniknews.com/20211130/g7-ulkeleri-saglik-bakanlarindan-omicron-varyantina-karsi-acil-eylem-cagrisi-1051270488.html

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enflasyon, fitch ratings, fitch, koronavirüs, kovid-19, omicron