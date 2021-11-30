https://tr.sputniknews.com/20211130/g7-ulkeleri-saglik-bakanlarindan-omicron-varyantina-karsi-acil-eylem-cagrisi-1051270488.html

G7 ülkeleri, sağlık bakanlarından Omicron varyantına karşı 'acil eylem' çağrısı

G7 ülkeleri, sağlık bakanlarından Omicron varyantına karşı 'acil eylem' çağrısı

İngiltere’nin çağrısıyla acil toplantı düzenleyen G7 ülkelerinin sağlık bakanları, küresel toplumun, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T00:08+0300

2021-11-30T00:08+0300

2021-11-30T00:08+0300

koronavirüs

g7

koronavirüs

kovid-19

varyant

omicron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050880824_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_fc774e9ad280837c593fe6b20ea84f8d.jpg

İngiltere, ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya'dan oluşan ülkelerin sağlık bakanlarının toplantısının ardından yapılan ortak açıklamada, "Küresel toplum, ilk değerlendirmede, acil eylem gerektiren yeni, son derece bulaşıcı bir Kovid-19 varyantı tehdidiyle karşı karşıyadır" ifadeleri kullanıldı.Bu nedenle, bakanların Omicron varyantıyla ilgili endişelere ilişkin gelişmeleri ele almak üzere acil toplandığına işaret edilen açıklamada, Güney Afrika'nın hem varyantı tespit etme hem de diğer ülkeleri uyarma konusundaki örnek çalışmalarından övgüyle bahsedildi.Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kapsamında, uluslararası bir patojen gözetim ağı kurmak için güçlü desteğin olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Bakanlar ayrıca, aşılara erişimin sağlanmasının stratejik önemini kabul etti, operasyonel yardım sağladı, bağış taahhütlerimizi ileriye taşıdı ve aşıya ilişkin yanlış bilgilerle mücadele etmenin yanı sıra araştırma ve geliştirmeyi destekledi. Bakanlar, önümüzdeki haftalarda bilgi paylaşmak ve Omicron'u izlemek için DSÖ ve uluslararası ortaklarla yakın çalışmaya devam etmeye kararlı olduklarını belirtti. Bakanlar, aralıkta tekrar bir araya gelme taahhüdünde bulundu."Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 25 Kasım'da Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'Omicron' olarak isimlendirilen B.1.1.529 varyantının tespit edildiği bildirilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211129/biden-omicron-varyanti-endise-nedeni-ancak-panik-sebebi-degil-1051268672.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

g7, koronavirüs, kovid-19, varyant, omicron