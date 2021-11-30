https://tr.sputniknews.com/20211130/g7-ulkeleri-saglik-bakanlarindan-omicron-varyantina-karsi-acil-eylem-cagrisi-1051270488.html
G7 ülkeleri, sağlık bakanlarından Omicron varyantına karşı 'acil eylem' çağrısı
G7 ülkeleri, sağlık bakanlarından Omicron varyantına karşı 'acil eylem' çağrısı
İngiltere’nin çağrısıyla acil toplantı düzenleyen G7 ülkelerinin sağlık bakanları, küresel toplumun, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T00:08+0300
2021-11-30T00:08+0300
2021-11-30T00:08+0300
koronavirüs
g7
koronavirüs
kovid-19
varyant
omicron
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İngiltere, ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya'dan oluşan ülkelerin sağlık bakanlarının toplantısının ardından yapılan ortak açıklamada, "Küresel toplum, ilk değerlendirmede, acil eylem gerektiren yeni, son derece bulaşıcı bir Kovid-19 varyantı tehdidiyle karşı karşıyadır" ifadeleri kullanıldı.Bu nedenle, bakanların Omicron varyantıyla ilgili endişelere ilişkin gelişmeleri ele almak üzere acil toplandığına işaret edilen açıklamada, Güney Afrika'nın hem varyantı tespit etme hem de diğer ülkeleri uyarma konusundaki örnek çalışmalarından övgüyle bahsedildi.Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kapsamında, uluslararası bir patojen gözetim ağı kurmak için güçlü desteğin olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Bakanlar ayrıca, aşılara erişimin sağlanmasının stratejik önemini kabul etti, operasyonel yardım sağladı, bağış taahhütlerimizi ileriye taşıdı ve aşıya ilişkin yanlış bilgilerle mücadele etmenin yanı sıra araştırma ve geliştirmeyi destekledi. Bakanlar, önümüzdeki haftalarda bilgi paylaşmak ve Omicron'u izlemek için DSÖ ve uluslararası ortaklarla yakın çalışmaya devam etmeye kararlı olduklarını belirtti. Bakanlar, aralıkta tekrar bir araya gelme taahhüdünde bulundu."Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 25 Kasım'da Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'Omicron' olarak isimlendirilen B.1.1.529 varyantının tespit edildiği bildirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211129/biden-omicron-varyanti-endise-nedeni-ancak-panik-sebebi-degil-1051268672.html
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g7, koronavirüs, kovid-19, varyant, omicron
G7 ülkeleri, sağlık bakanlarından Omicron varyantına karşı 'acil eylem' çağrısı
İngiltere’nin çağrısıyla acil toplantı düzenleyen G7 ülkelerinin sağlık bakanları, küresel toplumun, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı tehdidiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu.
İngiltere, ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya'dan oluşan ülkelerin sağlık bakanlarının toplantısının ardından yapılan ortak açıklamada, "Küresel toplum, ilk değerlendirmede, acil eylem gerektiren yeni, son derece bulaşıcı bir Kovid-19 varyantı tehdidiyle karşı karşıyadır" ifadeleri kullanıldı.
Bu nedenle, bakanların Omicron varyantıyla ilgili endişelere ilişkin gelişmeleri ele almak üzere acil toplandığına işaret edilen açıklamada, Güney Afrika'nın hem varyantı tespit etme hem de diğer ülkeleri uyarma konusundaki örnek çalışmalarından övgüyle bahsedildi.
Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kapsamında, uluslararası bir patojen gözetim ağı kurmak için güçlü desteğin olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Bakanlar ayrıca, aşılara erişimin sağlanmasının stratejik önemini kabul etti, operasyonel yardım sağladı, bağış taahhütlerimizi ileriye taşıdı ve aşıya ilişkin yanlış bilgilerle mücadele etmenin yanı sıra araştırma ve geliştirmeyi destekledi. Bakanlar, önümüzdeki haftalarda bilgi paylaşmak ve Omicron'u izlemek için DSÖ ve uluslararası ortaklarla yakın çalışmaya devam etmeye kararlı olduklarını belirtti. Bakanlar, aralıkta tekrar bir araya gelme taahhüdünde bulundu."
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 25 Kasım'da Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'Omicron' olarak isimlendirilen B.1.1.529 varyantının tespit edildiği bildirilmişti.