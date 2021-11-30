Gaziantep'te 3 aylık bebeğe işkence yapan baba gözaltına alındı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 3 aylık bebek ağladığı için babası tarafından çok feci şekilde dövüldü. Cani babanın küçücük bebeğe yaptığı işkence kan dondururken o anlar kameralara yansıdı.Görüntülerde ağlayan bebeğe defalarca vuran baba odaya annenin girmesiyle şiddetine son verdiği görülüyor.Dayak anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından emniyet güçleri inceleme başlattı.Gaziantep Valiliği, 3 aylık bebeğini döven babanın gözaltına alındığını ve çocuğunun ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı.Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Bazı sosyal medya mecralarında İlimizde çekildiği anlaşılan bir babanın bebeğini darp ettiğine dair görüntüler yer almaktadır.29.11.2021 tarihinde emniyet güçlerimize bildirilen bir bebeğin darp neticesinde yaralandığı olayla ilgili alınan ifadelerde Y.G. isimli şahsın C. G. isimli bebeğini darp ettiğine dair kamera kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır. Hastaneye getirilen bebek C.G.’nin doktor raporunda kafasında travmaya bağlı yaralanma olduğu bildirilmiş, hastanede tedavisine başlanmıştır.Olayın şüphelisi Y. G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve adli süreç başlatılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir babanın ağlayan 3 aylık bebeğine yaptığı işkence kameraya yakalandı. Valilik, babanın gözaltına alındığını duyurdu. Hastanede tedavi altına alınan bebeğin kafasında tramvaya bağlı yaralanma olduğu ve hayati tehlikesi olduğu bildirildi.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 3 aylık bebek ağladığı için babası tarafından çok feci şekilde dövüldü. Cani babanın küçücük bebeğe yaptığı işkence kan dondururken o anlar kameralara yansıdı.
Görüntülerde ağlayan bebeğe defalarca vuran baba odaya annenin girmesiyle şiddetine son verdiği görülüyor.
Dayak anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından emniyet güçleri inceleme başlattı.
Gaziantep Valiliği, 3 aylık bebeğini döven babanın gözaltına alındığını ve çocuğunun ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı sosyal medya mecralarında İlimizde çekildiği anlaşılan bir babanın bebeğini darp ettiğine dair görüntüler yer almaktadır.
29.11.2021 tarihinde emniyet güçlerimize bildirilen bir bebeğin darp neticesinde yaralandığı olayla ilgili alınan ifadelerde Y.G. isimli şahsın C. G. isimli bebeğini darp ettiğine dair kamera kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır. Hastaneye getirilen bebek C.G.’nin doktor raporunda kafasında travmaya bağlı yaralanma olduğu bildirilmiş, hastanede tedavisine başlanmıştır.
Olayın şüphelisi Y. G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve adli süreç başlatılmıştır.