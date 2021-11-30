Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211130/gaziantepte-babasi-tarafindan-darp-edilen-bebegin-dedesi-kizimin-telefon-kullanmasini-istemiyordu-1051308793.html
Gaziantep'te babası tarafından darp edilen bebeğin dedesi: Kızımın telefon kullanmasını istemiyordu
Gaziantep'te babası tarafından darp edilen bebeğin dedesi: Kızımın telefon kullanmasını istemiyordu
Gaziantep'te babası tarafından darp edilen 2 aylık bebeğin dedesi Mustafa Uçar, damadının, kızının cep telefonu kullanmasına izin vermediğini muhtemelen... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T23:41+0300
2021-12-01T00:05+0300
türkiye
bebek
işkence
ceza
darp
baba
dede
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/1051308624_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d97eecaa804985e26c38ee0cf8b8ee03.jpg
Gaziantep'te babası tarafından darp edilen 2 aylık bebeğin dedesi Mustafa Uçar, olay sonrası darp raporu almak için gittikleri hastanede bebeğin beyin kanaması geçirdiğini öğrendiklerini söyledi. Bebeğin babasından şüphelendikleri için gizlice görüntü çekmeye karar verdiklerini söyleyen dede, görüntüleri izledikten sonra şok geçirdiklerini söyledi.Gaziantep'te, babası tarafından acımasızca darp edilen 2 aylık Cihan bebeğin dedesi Mustafa Uçar açıklamalarda bulundu. Bir süredir bebeğin babasından şüphelendiklerini ve o yüzden gizlice görüntü çekmeye karar verdiklerini söyleyen dede Mustafa Uçar, görüntüleri izleyince kızının ağlamaktan konuşamadığını, kendilerinin ise şok geçirdiğini aktardı. Olay sonrası darp raporu almak için gittikleri hastanede bebeğin beyin kanaması geçirdiğini öğrendiklerini de söyleyen dede, bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiğini aktardı.'Bu cani en ağır cezayı alsın'Olay sonrası hastane önünde açıklama yapan dede Mustafa Uçar, "Ben bu şahsın hiçbir şekilde içeriden çıkmamasını istiyorum. Bu acı bizim başımıza geldi, başkaları da böyle çekmesin, böyle acılar yaşamasın. Bunun gibi caniler hiçbir şekilde içeriden çıkmasın. Uzun bir ceza almasını istiyorum. Kızıma da daha önce şiddet uyguluyormuş" dedi.'Bebeğin yüzünde morluklar oluyormuş, kızım şüphelendiği için gizli görüntü çekmeye karar vermiş'Kızının bebeğe şiddetten şüphelendiğini ve o nedenle gizli görüntü çekmeye karar verdiklerini aktaran dede Uçar, "Kızım da çocuğa da şiddet uyguladığından şüphelenmiş ve gizli olarak bu görüntüleri çekmiş. Bebeğin yüzünde bazen morluklar oluyormuş, kızım da bunlardan şüphelenince telefonla gizli gizli çekmeye karar vermiş. Biz de kendisine gizli çekmesini söyledik. Görüntüler çekildikten sonra yayınlandı ve bu noktaya geldik. Kızım, bebeğine yapılanlardan dolayı çok kötü durumda, konuşamayacak bir halde. Çocuk hasta ve iç kanama geçiriyor" ifadelerini kullandı.'Daha önce boşanacaklardı ama vazgeçtiler'Kızı ile damadının daha önce de boşanmak için başvuru yaptığını ama daha sonra aile büyüklerinin araya girmesiyle vazgeçtiklerini söyleyen dede, "Bir yıl 3 aydır evlilerdi. Daha önce de bir boşanma mevzuları vardı. Daha sonra araya büyükler araya girince biz de yuvası dağılmasın diye barışmalarına karar verdik. Ama buna rağmen avukata da dosyayı kapatmamasını söyledim. Sonra da böyle bir durumdan şüphelenince ortaya bu görüntüler çıktı" diye konuştu.'Kızımın telefon kullanmasına izin vermiyordu'Cani Yunus Göç'ün kızının cep telefonu kullanmasına izin vermediğini de aktaran dede, "O şahıs kızıma cep telefonu almıyordu, cep telefonu kullanmasına bile izin vermiyordu. Muhtemelen kendisini çekmesinden korkmuş" dedi.'Kızım görüntüleri izleyince konuşmadı'Görüntüleri ilk izledikleri andan sonra neler hissettikleri ile ilgili soruya da cevap veren dede Mustafa Uçar, "Olaydan sonra annesi görüntüleri gördükten sonra bizi aradı. Bizi aradığında ağlamaktan konuşamıyordu, 'baba hemen buraya gel' dedi. Ben de gidip hemen kendisini aldım. Kızımı ve bebeği aldıktan sonra bebeğin gözünde morarmalar gördük. Sonra darp raporu almak için hastaneye gittik. Bu esnada doktorlar çocuğun beyin kanaması geçirdiğini söylediler" şeklinde konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211130/rtukten-2-aylik-bebege-iskence-iceriklerine-yayin-yasagi-1051303541.html
türkiye
bebek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/1051308624_185:0:1385:900_1920x0_80_0_0_4e04e43babc8ef5fbacfa1bdfafa15cd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bebek, işkence, ceza, darp, baba, dede

Gaziantep'te babası tarafından darp edilen bebeğin dedesi: Kızımın telefon kullanmasını istemiyordu

23:41 30.11.2021 (güncellendi: 00:05 01.12.2021)
© İHAGaziantep'te babası tarafından darp edilen 2 aylık bebeğin dedesi Mustafa Uçar, damadının, kızının cep telefonu kullanmasına izin vermediğini muhtemelen kendisini çekmesinden korktuğunu söyledi.
Gaziantep'te babası tarafından darp edilen 2 aylık bebeğin dedesi Mustafa Uçar, damadının, kızının cep telefonu kullanmasına izin vermediğini muhtemelen kendisini çekmesinden korktuğunu söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© İHA
Abone ol
Gaziantep'te babası tarafından darp edilen 2 aylık bebeğin dedesi Mustafa Uçar, damadının, kızının cep telefonu kullanmasına izin vermediğini muhtemelen kendisini çekmesinden korktuğunu söyledi.
Gaziantep'te babası tarafından darp edilen 2 aylık bebeğin dedesi Mustafa Uçar, olay sonrası darp raporu almak için gittikleri hastanede bebeğin beyin kanaması geçirdiğini öğrendiklerini söyledi. Bebeğin babasından şüphelendikleri için gizlice görüntü çekmeye karar verdiklerini söyleyen dede, görüntüleri izledikten sonra şok geçirdiklerini söyledi.
Gaziantep'te, babası tarafından acımasızca darp edilen 2 aylık Cihan bebeğin dedesi Mustafa Uçar açıklamalarda bulundu. Bir süredir bebeğin babasından şüphelendiklerini ve o yüzden gizlice görüntü çekmeye karar verdiklerini söyleyen dede Mustafa Uçar, görüntüleri izleyince kızının ağlamaktan konuşamadığını, kendilerinin ise şok geçirdiğini aktardı. Olay sonrası darp raporu almak için gittikleri hastanede bebeğin beyin kanaması geçirdiğini öğrendiklerini de söyleyen dede, bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiğini aktardı.

'Bu cani en ağır cezayı alsın'

Olay sonrası hastane önünde açıklama yapan dede Mustafa Uçar, "Ben bu şahsın hiçbir şekilde içeriden çıkmamasını istiyorum. Bu acı bizim başımıza geldi, başkaları da böyle çekmesin, böyle acılar yaşamasın. Bunun gibi caniler hiçbir şekilde içeriden çıkmasın. Uzun bir ceza almasını istiyorum. Kızıma da daha önce şiddet uyguluyormuş" dedi.

'Bebeğin yüzünde morluklar oluyormuş, kızım şüphelendiği için gizli görüntü çekmeye karar vermiş'

Kızının bebeğe şiddetten şüphelendiğini ve o nedenle gizli görüntü çekmeye karar verdiklerini aktaran dede Uçar, "Kızım da çocuğa da şiddet uyguladığından şüphelenmiş ve gizli olarak bu görüntüleri çekmiş. Bebeğin yüzünde bazen morluklar oluyormuş, kızım da bunlardan şüphelenince telefonla gizli gizli çekmeye karar vermiş. Biz de kendisine gizli çekmesini söyledik. Görüntüler çekildikten sonra yayınlandı ve bu noktaya geldik. Kızım, bebeğine yapılanlardan dolayı çok kötü durumda, konuşamayacak bir halde. Çocuk hasta ve iç kanama geçiriyor" ifadelerini kullandı.

'Daha önce boşanacaklardı ama vazgeçtiler'

Kızı ile damadının daha önce de boşanmak için başvuru yaptığını ama daha sonra aile büyüklerinin araya girmesiyle vazgeçtiklerini söyleyen dede, "Bir yıl 3 aydır evlilerdi. Daha önce de bir boşanma mevzuları vardı. Daha sonra araya büyükler araya girince biz de yuvası dağılmasın diye barışmalarına karar verdik. Ama buna rağmen avukata da dosyayı kapatmamasını söyledim. Sonra da böyle bir durumdan şüphelenince ortaya bu görüntüler çıktı" diye konuştu.

'Kızımın telefon kullanmasına izin vermiyordu'

Cani Yunus Göç'ün kızının cep telefonu kullanmasına izin vermediğini de aktaran dede, "O şahıs kızıma cep telefonu almıyordu, cep telefonu kullanmasına bile izin vermiyordu. Muhtemelen kendisini çekmesinden korkmuş" dedi.

'Kızım görüntüleri izleyince konuşmadı'

Görüntüleri ilk izledikleri andan sonra neler hissettikleri ile ilgili soruya da cevap veren dede Mustafa Uçar, "Olaydan sonra annesi görüntüleri gördükten sonra bizi aradı. Bizi aradığında ağlamaktan konuşamıyordu, 'baba hemen buraya gel' dedi. Ben de gidip hemen kendisini aldım. Kızımı ve bebeği aldıktan sonra bebeğin gözünde morarmalar gördük. Sonra darp raporu almak için hastaneye gittik. Bu esnada doktorlar çocuğun beyin kanaması geçirdiğini söylediler" şeklinde konuştu.
RTÜK - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
TÜRKİYE
RTÜK'ten '2 aylık bebeğe işkence' içeriklerine yayın yasağı
Dün, 19:09
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:27Rusya'nın TikTok'u Yappy hizmete girdi
00:20Papa, G. Kıbrıs-Yunanistan turunda, bölünmüşlüğe karşı birlik ve göçmenlere destek mesajı verecek
00:15Moskova, koronavirüsle mücadeleye yardımcı olan inovasyonlarda Avrupa birincisi
00:05ABD’de sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu 10 eyalette durduruldu
DünHakkari'de 10 gün önce belirlenen ekmek fiyatına ikinci zam
DünRus uzman: ABD, bağımsız Türkiye'nin yerine bağımlı Yunanistan'ı koyuyor
DünGaziantep'te babası tarafından darp edilen bebeğin dedesi: Kızımın telefon kullanmasını istemiyordu
DünAlmanya Anayasa Mahkemesi: Salgın tedbirleri anayasaya uygun
DünTuzla'da 17 yaşındaki kapkaççı 49. kez yakalandı
DünDr. Mehmet Öz, Pensilvanya'da Cumhuriyetçi Parti'den senatör adayı
Dün'Millet o kadar çok stok yapıyor ki hafta sonu ayçiçek yağı alabilmek için 3 market gezdim'
DünKılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'a taziye mesajı
DünBodrum'da fırtına: 1 tekne karaya oturdu, iskeleler yerinden söküldü
DünCumhurbaşkanı Erdoğan: Zengini zengin yapan model faizciliktir
DünBrent petrolün varil fiyatı 69 doların altına düştü
DünAsgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına sadece İHA, AA, DHA ve TRT alınacak
DünKocaeli'nde şiddetli rüzgar ve fırtınada 2 kişi öldü, 287 olaya müdahale edildi
DünBeşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, PFDK'ya sevk edildi
DünRusya'da Omicron varyantının tespiti için özel test kiti geliştirildi
DünAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, babası tarafından işkence edilen bebeğin davasına müdahil olacak