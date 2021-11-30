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Hakimler ve Savcılar Kurulu, yeni ihtisas mahkemelerini belirledi
Hakimler ve Savcılar Kurulu, yeni ihtisas mahkemelerini belirledi
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarıyla yeni ihtisas mahkemelerini belirledi. Buna göre vergi suçları, bilişim suçları... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T09:50+0300
2021-11-30T09:50+0300
türkiye
resmi gazete
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
hsk
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan HSK kararlarına göre; Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan ihtisaslaşma hedefi doğrultusunda 6 yeni ihtisas mahkemesi belirlendi. Tüketici, ticaret ve idari para cezası davalarına bakacak mahkemeler de kararlaştırıldı.Sendika mahkemeleri kuruluyorBuna göre, vergi suçları, bilişim suçları, finansal suçlar, finansal uyuşmazlıklar, sendikal uyuşmazlıklar, kamulaştırma davaları artık ihtisas mahkemelerinde görülecek. Böylece finans mahkemeleri, kamulaştırma mahkemeleri ve sendika mahkemeleri de hayata geçmiş olacak.Ayrıca çocuk mahkemelerinin kurulu olmadığı yerlerde de suça sürüklenen çocukların tüm davalarına bakacak mahkemeler belirlendi.15 Aralık'tan itibaren hayata geçecekAynı şekilde tüketici ve ticaret mahkemelerinin kurulu olmadığı yerlerde bu davalara bakacak mahkemeler de kararlaştırıldı. İdari para cezalarının görüleceği sulh ceza hakimlikleri de belirlenerek, bu konuda da ihtisaslaşma imkânı sağlandı. HSK'nın ihtisas mahkemeleri kararı, 15 Aralık 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan 'İhtisas mahkemelerine ve uzmanlaşmaya yönelik uygulamalar artırılacaktır' başlıklı ve İnsan Hakları Eylem Planı'nın 'İhtisas Mahkemelerinin Güçlendirilmesi' başlıklı hedefleri kapsamında planlanan uzmanlaşma ve ihtisas mahkemeleri yönünde adım atıldı.
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resmi gazete, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), hsk

Hakimler ve Savcılar Kurulu, yeni ihtisas mahkemelerini belirledi

09:50 30.11.2021
© AAHakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© AA
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarıyla yeni ihtisas mahkemelerini belirledi. Buna göre vergi suçları, bilişim suçları, finansal suçlar, finansal uyuşmazlıklar, sendikal uyuşmazlıklar, kamulaştırma davaları artık ihtisas mahkemelerinde görülecek.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan HSK kararlarına göre; Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan ihtisaslaşma hedefi doğrultusunda 6 yeni ihtisas mahkemesi belirlendi. Tüketici, ticaret ve idari para cezası davalarına bakacak mahkemeler de kararlaştırıldı.

Sendika mahkemeleri kuruluyor

Buna göre, vergi suçları, bilişim suçları, finansal suçlar, finansal uyuşmazlıklar, sendikal uyuşmazlıklar, kamulaştırma davaları artık ihtisas mahkemelerinde görülecek. Böylece finans mahkemeleri, kamulaştırma mahkemeleri ve sendika mahkemeleri de hayata geçmiş olacak.
Ayrıca çocuk mahkemelerinin kurulu olmadığı yerlerde de suça sürüklenen çocukların tüm davalarına bakacak mahkemeler belirlendi.

15 Aralık'tan itibaren hayata geçecek

Aynı şekilde tüketici ve ticaret mahkemelerinin kurulu olmadığı yerlerde bu davalara bakacak mahkemeler de kararlaştırıldı. İdari para cezalarının görüleceği sulh ceza hakimlikleri de belirlenerek, bu konuda da ihtisaslaşma imkânı sağlandı. HSK'nın ihtisas mahkemeleri kararı, 15 Aralık 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.
Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan 'İhtisas mahkemelerine ve uzmanlaşmaya yönelik uygulamalar artırılacaktır' başlıklı ve İnsan Hakları Eylem Planı'nın 'İhtisas Mahkemelerinin Güçlendirilmesi' başlıklı hedefleri kapsamında planlanan uzmanlaşma ve ihtisas mahkemeleri yönünde adım atıldı.
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