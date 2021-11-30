https://tr.sputniknews.com/20211130/hakimler-ve-savcilar-kurulu-yeni-ihtisas-mahkemelerini-belirledi-1051277913.html

Hakimler ve Savcılar Kurulu, yeni ihtisas mahkemelerini belirledi

Hakimler ve Savcılar Kurulu, yeni ihtisas mahkemelerini belirledi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarıyla yeni ihtisas mahkemelerini belirledi. Buna göre vergi suçları, bilişim suçları... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T09:50+0300

2021-11-30T09:50+0300

2021-11-30T09:50+0300

türkiye

resmi gazete

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

hsk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1a/1044359131_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ced118a6d1721f435a5900256e690a23.jpg

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan HSK kararlarına göre; Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan ihtisaslaşma hedefi doğrultusunda 6 yeni ihtisas mahkemesi belirlendi. Tüketici, ticaret ve idari para cezası davalarına bakacak mahkemeler de kararlaştırıldı.Sendika mahkemeleri kuruluyorBuna göre, vergi suçları, bilişim suçları, finansal suçlar, finansal uyuşmazlıklar, sendikal uyuşmazlıklar, kamulaştırma davaları artık ihtisas mahkemelerinde görülecek. Böylece finans mahkemeleri, kamulaştırma mahkemeleri ve sendika mahkemeleri de hayata geçmiş olacak.Ayrıca çocuk mahkemelerinin kurulu olmadığı yerlerde de suça sürüklenen çocukların tüm davalarına bakacak mahkemeler belirlendi.15 Aralık'tan itibaren hayata geçecekAynı şekilde tüketici ve ticaret mahkemelerinin kurulu olmadığı yerlerde bu davalara bakacak mahkemeler de kararlaştırıldı. İdari para cezalarının görüleceği sulh ceza hakimlikleri de belirlenerek, bu konuda da ihtisaslaşma imkânı sağlandı. HSK'nın ihtisas mahkemeleri kararı, 15 Aralık 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan 'İhtisas mahkemelerine ve uzmanlaşmaya yönelik uygulamalar artırılacaktır' başlıklı ve İnsan Hakları Eylem Planı'nın 'İhtisas Mahkemelerinin Güçlendirilmesi' başlıklı hedefleri kapsamında planlanan uzmanlaşma ve ihtisas mahkemeleri yönünde adım atıldı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

resmi gazete, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), hsk