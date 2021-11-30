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https://tr.sputniknews.com/20211130/hakkaride-10-gun-once-belirlenen-ekmek-fiyatina-ikinci-zam-1051309167.html
Hakkari'de 10 gün önce belirlenen ekmek fiyatına ikinci zam
Hakkari'de 10 gün önce belirlenen ekmek fiyatına ikinci zam
Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Tekin, 10 gün önce 2 lira 25 kuruş şeklinde belirlenen ekmek fiyatının maliyetlerin artmasından... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T23:57+0300
2021-11-30T23:57+0300
ekonomi
hakkari
ekmek
esnaf
istanbul esnaf ve sanatkarlar odaları birliği (istesob)
muharrem tekin
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Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Tekin, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Akboğa ve Yüksekova Esnaf Odası Başkanı Vedat Çoğaç, fırıncı esnafıyla bir araya geldi. Esnafın taleplerini dinleyen Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Tekin, 10 gün önce 2 lira 25 kuruş olarak belirlenen ekmek fiyatının maliyetlerin artması nedeniyle 2 lira 50 kuruş olarak tekrar güncelleneceğini açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/20211119/hakkaride-ekmek-2-lira-25-kurus-oldu-1050979425.html
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hakkari, ekmek, esnaf, istanbul esnaf ve sanatkarlar odaları birliği (istesob), muharrem tekin

Hakkari'de 10 gün önce belirlenen ekmek fiyatına ikinci zam

23:57 30.11.2021
© İHAAntalya’da ekmek fiyatlarına 50 kuruş zam
Antalya’da ekmek fiyatlarına 50 kuruş zam - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© İHA
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Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Tekin, 10 gün önce 2 lira 25 kuruş şeklinde belirlenen ekmek fiyatının maliyetlerin artmasından dolayı 2 lira 50 kuruş şeklinde güncelleneceğini açıkladı.
Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Tekin, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Akboğa ve Yüksekova Esnaf Odası Başkanı Vedat Çoğaç, fırıncı esnafıyla bir araya geldi.
Esnafın taleplerini dinleyen Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Tekin, 10 gün önce 2 lira 25 kuruş olarak belirlenen ekmek fiyatının maliyetlerin artması nedeniyle 2 lira 50 kuruş olarak tekrar güncelleneceğini açıkladı.
ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
EKONOMİ
Hakkari’de ekmek 2 lira 25 kuruş oldu
19 Kasım, 23:59
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