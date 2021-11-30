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'Hayatta kalması mucize': Açık denizde mahsur kalan yaşlı adam 22 saat sonra kurtarıldı
'Hayatta kalması mucize': Açık denizde mahsur kalan yaşlı adam 22 saat sonra kurtarıldı
Japonya'da teknesi alabora olan 69 yaşındaki bir adam, fırtınalı açık denizde 22 saat hayatta kalmayı başardı. Sahil güvenlik, olayı 'mucize' olarak... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T17:01+0300
2021-11-30T17:02+0300
japonya
alabora
tekne
deniz
yaşam
sahil güvenlik
ada
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Japonya'da geçen cumartesi öğleden sonra yaşanan olayda, adı açıklanmayan yaşlı adam tatil adası Yakuşima'ya giderken teknesi kötü hava şartları nedeniyle alabora oldu.Yaşlı adam yardım için adadaki bir tanıdığını aramaya vakit bulabildi ama kurtarılmak için 22 saat beklemek zorunda kaldı. Sahil güvelik yetkilileri ters dönen teknenin üstüne çıkmayı başaran adamın, plastik bir örtüyle sarınıp motor pervanesine oturarak kurtarılmayı beklediğini anlattı. Bir yetkili, "22 saat boyunca denizde tek başınaymış. Hayatta kalma hünerlerinden etkilendim" dedi. Bir diğer yetkili de "Hayatta kalması mucize" yorumu yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20210225/pasifik-okyanusunda-14-saat-samandiraya-tutunarak-hayatta-kaldi--1043895313.html
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japonya, alabora, tekne, deniz, sahil güvenlik, ada

'Hayatta kalması mucize': Açık denizde mahsur kalan yaşlı adam 22 saat sonra kurtarıldı

17:01 30.11.2021 (güncellendi: 17:02 30.11.2021)
© AP Photo / Eugene HoshikoJaponya- Deniz
Japonya- Deniz - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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Japonya'da teknesi alabora olan 69 yaşındaki bir adam, fırtınalı açık denizde 22 saat hayatta kalmayı başardı. Sahil güvenlik, olayı 'mucize' olarak nitelendirdi.
Japonya'da geçen cumartesi öğleden sonra yaşanan olayda, adı açıklanmayan yaşlı adam tatil adası Yakuşima'ya giderken teknesi kötü hava şartları nedeniyle alabora oldu.
Yaşlı adam yardım için adadaki bir tanıdığını aramaya vakit bulabildi ama kurtarılmak için 22 saat beklemek zorunda kaldı. Sahil güvelik yetkilileri ters dönen teknenin üstüne çıkmayı başaran adamın, plastik bir örtüyle sarınıp motor pervanesine oturarak kurtarılmayı beklediğini anlattı.
Bir yetkili, "22 saat boyunca denizde tek başınaymış. Hayatta kalma hünerlerinden etkilendim" dedi. Bir diğer yetkili de "Hayatta kalması mucize" yorumu yaptı.
Şamandıra - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2021
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