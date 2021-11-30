https://tr.sputniknews.com/20211130/hayatta-kalmasi-mucize-acik-denizde-mahsur-kalan-yasli-adam-22-saat-sonra-kurtarildi-1051298360.html

'Hayatta kalması mucize': Açık denizde mahsur kalan yaşlı adam 22 saat sonra kurtarıldı

'Hayatta kalması mucize': Açık denizde mahsur kalan yaşlı adam 22 saat sonra kurtarıldı

Japonya'da teknesi alabora olan 69 yaşındaki bir adam, fırtınalı açık denizde 22 saat hayatta kalmayı başardı. Sahil güvenlik, olayı 'mucize' olarak... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T17:01+0300

2021-11-30T17:01+0300

2021-11-30T17:02+0300

japonya

alabora

tekne

deniz

yaşam

sahil güvenlik

ada

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Japonya'da geçen cumartesi öğleden sonra yaşanan olayda, adı açıklanmayan yaşlı adam tatil adası Yakuşima'ya giderken teknesi kötü hava şartları nedeniyle alabora oldu.Yaşlı adam yardım için adadaki bir tanıdığını aramaya vakit bulabildi ama kurtarılmak için 22 saat beklemek zorunda kaldı. Sahil güvelik yetkilileri ters dönen teknenin üstüne çıkmayı başaran adamın, plastik bir örtüyle sarınıp motor pervanesine oturarak kurtarılmayı beklediğini anlattı. Bir yetkili, "22 saat boyunca denizde tek başınaymış. Hayatta kalma hünerlerinden etkilendim" dedi. Bir diğer yetkili de "Hayatta kalması mucize" yorumu yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20210225/pasifik-okyanusunda-14-saat-samandiraya-tutunarak-hayatta-kaldi--1043895313.html

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japonya, alabora, tekne, deniz, sahil güvenlik, ada