'Hayatta kalması mucize': Açık denizde mahsur kalan yaşlı adam 22 saat sonra kurtarıldı

Japonya'da geçen cumartesi öğleden sonra yaşanan olayda, adı açıklanmayan yaşlı adam tatil adası Yakuşima'ya giderken teknesi kötü hava şartları nedeniyle alabora oldu.Yaşlı adam yardım için adadaki bir tanıdığını aramaya vakit bulabildi ama kurtarılmak için 22 saat beklemek zorunda kaldı. Sahil güvelik yetkilileri ters dönen teknenin üstüne çıkmayı başaran adamın, plastik bir örtüyle sarınıp motor pervanesine oturarak kurtarılmayı beklediğini anlattı. Bir yetkili, "22 saat boyunca denizde tek başınaymış. Hayatta kalma hünerlerinden etkilendim" dedi. Bir diğer yetkili de "Hayatta kalması mucize" yorumu yaptı.
Yaşlı adam yardım için adadaki bir tanıdığını aramaya vakit bulabildi ama kurtarılmak için 22 saat beklemek zorunda kaldı. Sahil güvelik yetkilileri ters dönen teknenin üstüne çıkmayı başaran adamın, plastik bir örtüyle sarınıp motor pervanesine oturarak kurtarılmayı beklediğini anlattı.