Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimiz

TÜİK, Türkiye ekonomisinin 2021'in üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 büyüme kaydettiğini açıkladı. Verinin ardından, Bakan Elvan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.Elvan, şu ifadeleri kullandı:"Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021’in üçüncü çeyreğinde yıllık %7,4 oranında büyüdük. Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır.Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir."
Türkiye ekonomisi, 2021'in üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 büyüme kaydettiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir" dedi.
TÜİK, Türkiye ekonomisinin 2021'in üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 büyüme kaydettiğini açıkladı. Verinin ardından, Bakan Elvan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Elvan, şu ifadeleri kullandı:
"Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021’in üçüncü çeyreğinde yıllık %7,4 oranında büyüdük. Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır.
Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir."
Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021’in üçüncü çeyreğinde yıllık %7,4 oranında büyüdük.
Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır.
Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir