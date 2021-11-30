https://tr.sputniknews.com/20211130/hazine-ve-maliye-bakani-elvan-herkesin-buyumeden-en-iyi-sekilde-faydalanmasi-temel-onceligimiz-1051285891.html

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimiz

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimiz

Türkiye ekonomisi, 2021'in üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 büyüme kaydettiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T12:51+0300

2021-11-30T12:51+0300

2021-11-30T12:56+0300

ekonomi

lütfi elvan

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TÜİK, Türkiye ekonomisinin 2021'in üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 büyüme kaydettiğini açıkladı. Verinin ardından, Bakan Elvan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.Elvan, şu ifadeleri kullandı:"Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021’in üçüncü çeyreğinde yıllık %7,4 oranında büyüdük. Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır.Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir."

https://tr.sputniknews.com/20211130/ucuncu-ceyrek-buyume-rakamlari-aciklandi-1051278702.html

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lütfi elvan