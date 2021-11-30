https://tr.sputniknews.com/20211130/ibb-istanbulda-327-cati-uctu-1517-agac-devrildi-1051302487.html

İBB: İstanbul’da 327 çatı uçtu, 1517 ağaç devrildi

İBB: İstanbul’da 327 çatı uçtu, 1517 ağaç devrildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte fırtına nedeniyle 327 çatının uçtuğunu ve 1517 ağacın devrildiğini duyurdu. 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T18:45+0300

2021-11-30T18:45+0300

2021-11-30T18:45+0300

türkiye

istanbul

chp

ibb

fırtına

çatı

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

açıklama

doğal afet

cumhuriyet halk partisi (chp)

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İBB Sözcüsü Murat Ongun, kentteki fırtına kaynaklı olaylara ilişkin açıklama yaptı.Twitter hesabından bir paylaşım yapan Ongun, şunları belirtti:- İstanbul'da fırtına nedeniyle gerçekleşen 3352 fırtına kaynaklı ihbara İBB ekipleri tarafından müdahale edilmiştir.- 327 çatı uçması, 1517 ağaç devrilmesi, 1171 tehlike arz eden parça, 274 trafik ışığı ve yön tabelası, 63 araç hasarı vakası gerçekleşmiştir.

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istanbul, chp, ibb, fırtına, çatı, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), açıklama, doğal afet, cumhuriyet halk partisi (chp), murat ongun