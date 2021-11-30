Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211130/ibb-istanbulda-327-cati-uctu-1517-agac-devrildi-1051302487.html
İBB: İstanbul’da 327 çatı uçtu, 1517 ağaç devrildi
İBB: İstanbul’da 327 çatı uçtu, 1517 ağaç devrildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte fırtına nedeniyle 327 çatının uçtuğunu ve 1517 ağacın devrildiğini duyurdu. 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T18:45+0300
2021-11-30T18:45+0300
türkiye
istanbul
chp
ibb
fırtına
çatı
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
açıklama
doğal afet
cumhuriyet halk partisi (chp)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/08/1043763395_0:399:1000:962_1920x0_80_0_0_f3e433cfcf80a6dacfdac1b7b2b9f7a6.jpg
İBB Sözcüsü Murat Ongun, kentteki fırtına kaynaklı olaylara ilişkin açıklama yaptı.Twitter hesabından bir paylaşım yapan Ongun, şunları belirtti:- İstanbul'da fırtına nedeniyle gerçekleşen 3352 fırtına kaynaklı ihbara İBB ekipleri tarafından müdahale edilmiştir.- 327 çatı uçması, 1517 ağaç devrilmesi, 1171 tehlike arz eden parça, 274 trafik ışığı ve yön tabelası, 63 araç hasarı vakası gerçekleşmiştir.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/08/1043763395_0:306:1000:1056_1920x0_80_0_0_54e3164e7b745786e26e196879e45fa5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, chp, ibb, fırtına, çatı, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), açıklama, doğal afet, cumhuriyet halk partisi (chp), murat ongun

İBB: İstanbul’da 327 çatı uçtu, 1517 ağaç devrildi

18:45 30.11.2021
© İHAİstanbul'da fırtına
İstanbul'da fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© İHA
Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte fırtına nedeniyle 327 çatının uçtuğunu ve 1517 ağacın devrildiğini duyurdu.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, kentteki fırtına kaynaklı olaylara ilişkin açıklama yaptı.
Twitter hesabından bir paylaşım yapan Ongun, şunları belirtti:
- İstanbul'da fırtına nedeniyle gerçekleşen 3352 fırtına kaynaklı ihbara İBB ekipleri tarafından müdahale edilmiştir.
- 327 çatı uçması, 1517 ağaç devrilmesi, 1171 tehlike arz eden parça, 274 trafik ışığı ve yön tabelası, 63 araç hasarı vakası gerçekleşmiştir.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:52Mansur Yavaş: Hakkımda yapılan siyasi açıklamalara bir yanıt vermeyeceğim
19:48Kazakistan'dan 'omicron' operasyonu: Mısır'daki 4 bin kişi tahliye edilecek
19:44Enflasyona 'geçici' demeyi bırakan Fed Başkanı: Yüksek enflasyon riski arttı, taperingi kesebiliriz
19:38Pakistan’da sis nedeniyle 30 araç birbirine girdi: 20 yaralı
19:23AYM'den velayet kararı: 'Aile hayatına saygı hakkının ihlali'
19:21Görevden alınan Cem Mansur yerine CRR'nin yeni genel sanat yönetmeni Murat Cem Orhan oldu
19:15Uğur Şahin'den Omicron varyantı uyarısı: 'Diğerlerine göre daha hızlı yayılabilir'
19:09RTÜK'ten '2 aylık bebeğe işkence' içeriklerine yayın yasağı
19:07Euro 14,59 TL' den başladığı günde 15 TL'ye kadar çıktı
19:00Putin’den hükümete ve Gazprom’a mevcut borulardan AB'ye hidrojen ihracı konusunu çözme talimatı
18:58Muharrem İnce, 24 yıl sonra ortaya çıkan video hakkında konuştu: 'Yıllardır bu videonun peşindeydim'
18:55Birleşmiş Milletler'e göre dünya nüfusunun yüzde 37'si hâlâ 'çevrimdışı'
18:54Çocukların ‘ceset’ ihbarındaki cisim ‘şamandıra’ çıktı
18:52Twitter'ın başına Hindistanlı Agrawal'ın geçmesiyle ABD'de 'Hintli CEO pandemisi' tavan yaptı
18:45İBB: İstanbul’da 327 çatı uçtu, 1517 ağaç devrildi
18:36Belarus lideri Lukaşenko: NATO, Polonya’ya nükleer silah yerleştirirse biz de Rusya’dan isteriz
18:24Yolda yürürken kafasına çanak anten düştü
18:15Meteoroloji: Fırtına yarın yurdu terk edecek, kar yağışı geliyor
18:15Salih Memişoğlu cinayeti davasında karar: 2 kez müebbet ile 21 yıl 6 ay hapis
18:05Çin'de inşaat alanında antik mezar bulundu