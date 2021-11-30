https://tr.sputniknews.com/20211130/ibb-istanbulda-327-cati-uctu-1517-agac-devrildi-1051302487.html
İBB: İstanbul’da 327 çatı uçtu, 1517 ağaç devrildi
İBB: İstanbul’da 327 çatı uçtu, 1517 ağaç devrildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte fırtına nedeniyle 327 çatının uçtuğunu ve 1517 ağacın devrildiğini duyurdu. 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T18:45+0300
2021-11-30T18:45+0300
2021-11-30T18:45+0300
türkiye
istanbul
chp
ibb
fırtına
çatı
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
açıklama
doğal afet
cumhuriyet halk partisi (chp)
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İBB Sözcüsü Murat Ongun, kentteki fırtına kaynaklı olaylara ilişkin açıklama yaptı.Twitter hesabından bir paylaşım yapan Ongun, şunları belirtti:- İstanbul'da fırtına nedeniyle gerçekleşen 3352 fırtına kaynaklı ihbara İBB ekipleri tarafından müdahale edilmiştir.- 327 çatı uçması, 1517 ağaç devrilmesi, 1171 tehlike arz eden parça, 274 trafik ışığı ve yön tabelası, 63 araç hasarı vakası gerçekleşmiştir.
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istanbul, chp, ibb, fırtına, çatı, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), açıklama, doğal afet, cumhuriyet halk partisi (chp), murat ongun
İBB: İstanbul’da 327 çatı uçtu, 1517 ağaç devrildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte fırtına nedeniyle 327 çatının uçtuğunu ve 1517 ağacın devrildiğini duyurdu.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, kentteki fırtına kaynaklı olaylara ilişkin açıklama yaptı.
Twitter hesabından bir paylaşım yapan Ongun, şunları belirtti:
- İstanbul'da fırtına nedeniyle gerçekleşen 3352 fırtına kaynaklı ihbara İBB ekipleri tarafından müdahale edilmiştir.
- 327 çatı uçması, 1517 ağaç devrilmesi, 1171 tehlike arz eden parça, 274 trafik ışığı ve yön tabelası, 63 araç hasarı vakası gerçekleşmiştir.