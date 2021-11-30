https://tr.sputniknews.com/20211130/illere-gore-haftalik-kovid-19-vaka-sayilari-aciklandi-1051277193.html

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

Haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritası güncellendi. 13-19 Kasım arasında Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 277.88... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T09:20+0300

2021-11-30T09:20+0300

2021-11-30T09:33+0300

koronavirüs

koronavirüs

kovid-19

vaka sayısı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/17/1045039732_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_e9f61d9c9e73eb50c5b8fbde7ab82a5f.jpg

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili de açıkladı. Bu iller, Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin oldu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirüs, kovid-19, vaka sayısı