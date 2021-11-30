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KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211130/illere-gore-haftalik-kovid-19-vaka-sayilari-aciklandi-1051277193.html
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
Haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritası güncellendi. 13-19 Kasım arasında Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 277.88... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T09:20+0300
2021-11-30T09:20+0300
2021-11-30T09:33+0300
koronavirüs
koronavirüs
kovid-19
vaka sayısı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili de açıkladı. Bu iller, Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin oldu.
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koronavirüs, kovid-19, vaka sayısı
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayıları açıklandı 09:20 30.11.2021 (güncellendi: 09:33 30.11.2021)
Haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritası güncellendi. 13-19 Kasım arasında Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 277.88, Ankara'da 197.20, İzmir'de 70.02 oldu.
Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca, 13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili de açıkladı.
Bu iller,
Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin oldu.