https://tr.sputniknews.com/20211130/ingilterede-omicron-varyanti-tedbirleri-maske-ve-test-zorunlulugu-geri-geldi-1051283175.html

İngiltere'de Omicron varyantı tedbirleri: Maske ve test zorunluluğu geri geldi

İngiltere'de Omicron varyantı tedbirleri: Maske ve test zorunluluğu geri geldi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüsün Omicron varyantının yayılmasını önlemek için genişletilmiş bir destek programını ilan etmeye hazırlanırken, bu... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T11:56+0300

2021-11-30T11:56+0300

2021-11-30T12:00+0300

koronavirüs

ingiltere

boris johnson

koronavirüs

maske zorunluluğu

omicron

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İngiltere'de salı sabahından itibaren uygulanmaya başlanan yeni tedbirlere göre, toplu taşıma araçları, mağaza, market, bankalar ve kuaförlerde maske kullanımı zorunlu hale getirildi.Uygulanmaya başlanan tedbirler kapsamında İngiltere'ye gelen tüm uluslararası yolcular, ülkeye ulaşmalarından sonraki iki gün içerisidne PCR testi yaptırmak ve sonucu açıklanana dek kendilerini karantina altına almak zorunda olacak. Ülkede halihazırda 10 Güney Afrika ülkesinden gelen yolcular, zorunlu olarak otel karantinasına alınıyor.Avrupa ve dünyada koronavirüsün 'aşıya dirençli' olduğu düşünülen varyantı Omicron yayılmaya devam ederken, İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüse karşı korumayı desteklemek amacıyla genişletilmiş bir programı ilan etmeye hazırlanıyor.İngiltere'de şimdiye dek 11 Omicron vakası tespit edildi. İngiliz hükümeti sayının artabileceğini söylerken, varyant hakkında daha fazla bilgi sahip olana dek virüsün yayılmasını yavaşlatmanın önemine vurgu yaptı.Johnson yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: İngiltere'de aşı danışmanları dün tüm yetişkinler için takviye aşı programı uygulanması önerisinde bulunmuş, İngiliz Sağlık Bakanı Sajid Javid, programın nasıl uygulanabileceğine dair daha fazla detayların bu hafta içerisinde belli olacağını ifade etmişti.Omicron varyantına karşı etkili olmayabileceği düşünülse de, takviye aşının koronavirüs salgınına karşı ek bir koruma sağlayacağı bekleniyor.Johnson takviye aşıya ilişkin, "Bildiğimiz her şeyi temel alırsak, aşılarımız ve takviyelerimiz halen en iyi savunma hattımız olmayı sürdürüyor" demişti.

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ingiltere, boris johnson, koronavirüs, maske zorunluluğu, omicron