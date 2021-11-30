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İngiltere'de Omicron varyantı tedbirleri: Maske ve test zorunluluğu geri geldi
İngiltere'de Omicron varyantı tedbirleri: Maske ve test zorunluluğu geri geldi
İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüsün Omicron varyantının yayılmasını önlemek için genişletilmiş bir destek programını ilan etmeye hazırlanırken, bu... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T11:56+0300
2021-11-30T12:00+0300
koronavirüs
ingiltere
boris johnson
koronavirüs
maske zorunluluğu
omicron
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İngiltere'de salı sabahından itibaren uygulanmaya başlanan yeni tedbirlere göre, toplu taşıma araçları, mağaza, market, bankalar ve kuaförlerde maske kullanımı zorunlu hale getirildi.Uygulanmaya başlanan tedbirler kapsamında İngiltere'ye gelen tüm uluslararası yolcular, ülkeye ulaşmalarından sonraki iki gün içerisidne PCR testi yaptırmak ve sonucu açıklanana dek kendilerini karantina altına almak zorunda olacak. Ülkede halihazırda 10 Güney Afrika ülkesinden gelen yolcular, zorunlu olarak otel karantinasına alınıyor.Avrupa ve dünyada koronavirüsün 'aşıya dirençli' olduğu düşünülen varyantı Omicron yayılmaya devam ederken, İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüse karşı korumayı desteklemek amacıyla genişletilmiş bir programı ilan etmeye hazırlanıyor.İngiltere'de şimdiye dek 11 Omicron vakası tespit edildi. İngiliz hükümeti sayının artabileceğini söylerken, varyant hakkında daha fazla bilgi sahip olana dek virüsün yayılmasını yavaşlatmanın önemine vurgu yaptı.Johnson yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: İngiltere'de aşı danışmanları dün tüm yetişkinler için takviye aşı programı uygulanması önerisinde bulunmuş, İngiliz Sağlık Bakanı Sajid Javid, programın nasıl uygulanabileceğine dair daha fazla detayların bu hafta içerisinde belli olacağını ifade etmişti.Omicron varyantına karşı etkili olmayabileceği düşünülse de, takviye aşının koronavirüs salgınına karşı ek bir koruma sağlayacağı bekleniyor.Johnson takviye aşıya ilişkin, "Bildiğimiz her şeyi temel alırsak, aşılarımız ve takviyelerimiz halen en iyi savunma hattımız olmayı sürdürüyor" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20211129/ingilterede-tum-yetiskinlere-guclendirici-asi-sunulacak-1051269428.html
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ingiltere, boris johnson, koronavirüs, maske zorunluluğu, omicron

İngiltere'de Omicron varyantı tedbirleri: Maske ve test zorunluluğu geri geldi

11:56 30.11.2021 (güncellendi: 12:00 30.11.2021)
© REUTERS / HENRY NICHOLLSİngiltere vaka, İngiltere koronavirüs
İngiltere vaka, İngiltere koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© REUTERS / HENRY NICHOLLS
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüsün Omicron varyantının yayılmasını önlemek için genişletilmiş bir destek programını ilan etmeye hazırlanırken, bu sabahtan itibaren kamusal alanlarda maske zorululuğunun uygulanmaya başladığı duyuruldu. Ayrıca, tüm uluslararası yolcular İngiltere'ye ulaşmalarından sonra PCR testi yaptırmak zorunda.
İngiltere'de salı sabahından itibaren uygulanmaya başlanan yeni tedbirlere göre, toplu taşıma araçları, mağaza, market, bankalar ve kuaförlerde maske kullanımı zorunlu hale getirildi.
Uygulanmaya başlanan tedbirler kapsamında İngiltere'ye gelen tüm uluslararası yolcular, ülkeye ulaşmalarından sonraki iki gün içerisidne PCR testi yaptırmak ve sonucu açıklanana dek kendilerini karantina altına almak zorunda olacak. Ülkede halihazırda 10 Güney Afrika ülkesinden gelen yolcular, zorunlu olarak otel karantinasına alınıyor.
Avrupa ve dünyada koronavirüsün 'aşıya dirençli' olduğu düşünülen varyantı Omicron yayılmaya devam ederken, İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüse karşı korumayı desteklemek amacıyla genişletilmiş bir programı ilan etmeye hazırlanıyor.
İngiltere'de şimdiye dek 11 Omicron vakası tespit edildi. İngiliz hükümeti sayının artabileceğini söylerken, varyant hakkında daha fazla bilgi sahip olana dek virüsün yayılmasını yavaşlatmanın önemine vurgu yaptı.
Johnson yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün hayata geçirilen orantılı ve sorumlu yeni önlemler, bize bu varyant karşısında zaman kazandıracak. Bugün atılan adımlar varyantın yayılmasını yavaşlatmakla kalmayacak, aynı zamanda birbirimizi ve şimdiye kadar zorlukla elde ettiğimiz kazanımlarımızı korumakta yardımcı olacak."
İngiltere'de aşı danışmanları dün tüm yetişkinler için takviye aşı programı uygulanması önerisinde bulunmuş, İngiliz Sağlık Bakanı Sajid Javid, programın nasıl uygulanabileceğine dair daha fazla detayların bu hafta içerisinde belli olacağını ifade etmişti.
Omicron varyantına karşı etkili olmayabileceği düşünülse de, takviye aşının koronavirüs salgınına karşı ek bir koruma sağlayacağı bekleniyor.
Johnson takviye aşıya ilişkin, "Bildiğimiz her şeyi temel alırsak, aşılarımız ve takviyelerimiz halen en iyi savunma hattımız olmayı sürdürüyor" demişti.
koronavirüs aşısı - aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
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