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iPhone, Çin'in en büyük akıllı telefon markası oldu
iPhone, Çin'in en büyük akıllı telefon markası oldu
Son veriler ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın Çin'deki iPhone satışlarının yüzde 46 arttığını, bu sayede ülkedeki en büyük akıllı telefon üreticisi konumuna... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T12:43+0300
2021-11-30T13:03+0300
ekonomi
asya & pasifik
çin
apple
asya
akıllı telefon
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pazar
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Huawei gibi büyük teknoloji markalarına ev sahipliği yapmasına rağmen Çin'de Apple, ilk sıraya oturdu. Counterpoint Research araştırma firmasının verilerine göre iPhone 13 satışı geçen ay yüzde 46 artış gösterdi. Çin merkezli akıllı telefon markaları ise aynı dönemde sadece yüzde 2'lik yükseliş kaydedebildi. Başarının sırrı iPhone13'ün Çin'de iPhone 12'den daha ucuza piyasaya sürülmesi mi? Araştırma direktörü Tarun Pathak, "Apple, özellikle Pro sürümleri için eksiklikler olmasaydı daha fazlasını kazanabilirdi" dedi.Pathak, "Ama yine de Apple, tedarik zincirini diğer orijinal ürün üreticilerinden daha iyi yönetiyor" diye ekledi. Pathak, Çin'de zirvenin, Huawei'nin düşüşünden bu yana Apple lehine 'el değiştirdiğini' belirtti."Pazar dinamikleri Apple'ın Aralık 2015'ten bu yana ilk kez yeni 1 numaralı orijinal ürün üreticisi olmasıyla yeniden değişti" diyen Pathak, "Bu, Çin'de iPhone 12 serisinden daha ucuza piyasaya sürülen iPhone 13 serisinin başarısından kaynaklandı" diye ekledi.'Olumlu bir işaret'Kıdemli analist Varun Mishra da "Genel olarak, Çin pazarı yıl boyunca yavaşladı ve Apple'ın büyümesi olumlu bir işaret" dedi. "Bu, Çinli akıllı telefon kullanıcılarının hızla olgunlaştığını ve markalar için iyi bir fırsat olabilecek daha ileri teknoloji cihazlar satın almak istediğini gösteriyor" diyen Mishra, "Tedarik zinciri, kıtlıkların ortasında üst düzey ve yüksek marjlı cihazlara da öncelik veriyor" diye devam etti.
https://tr.sputniknews.com/20211115/iphone-13-pro-max-80-milyon-yillik-t-rex-disi-kullanilarak-tasarlandi-1050808567.html
https://tr.sputniknews.com/20211123/apple-tamamen-camdan-iphone-patenti-icin-basvuru-yapti-1051060165.html
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asya & pasifik, çin, apple, asya, akıllı telefon, lider, pazar, telefon, üretim, huawei, üretici

iPhone, Çin'in en büyük akıllı telefon markası oldu

12:43 30.11.2021 (güncellendi: 13:03 30.11.2021)
© REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINSiPhone 13'ün satışları başladı
iPhone 13'ün satışları başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS
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Son veriler ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın Çin'deki iPhone satışlarının yüzde 46 arttığını, bu sayede ülkedeki en büyük akıllı telefon üreticisi konumuna yükseldiğini ortaya koydu.
Huawei gibi büyük teknoloji markalarına ev sahipliği yapmasına rağmen Çin'de Apple, ilk sıraya oturdu.
Counterpoint Research araştırma firmasının verilerine göre iPhone 13 satışı geçen ay yüzde 46 artış gösterdi. Çin merkezli akıllı telefon markaları ise aynı dönemde sadece yüzde 2'lik yükseliş kaydedebildi.

Başarının sırrı iPhone13'ün Çin'de iPhone 12'den daha ucuza piyasaya sürülmesi mi?

Araştırma direktörü Tarun Pathak, "Apple, özellikle Pro sürümleri için eksiklikler olmasaydı daha fazlasını kazanabilirdi" dedi.
Pathak, "Ama yine de Apple, tedarik zincirini diğer orijinal ürün üreticilerinden daha iyi yönetiyor" diye ekledi. Pathak, Çin'de zirvenin, Huawei'nin düşüşünden bu yana Apple lehine 'el değiştirdiğini' belirtti.
"Pazar dinamikleri Apple'ın Aralık 2015'ten bu yana ilk kez yeni 1 numaralı orijinal ürün üreticisi olmasıyla yeniden değişti" diyen Pathak, "Bu, Çin'de iPhone 12 serisinden daha ucuza piyasaya sürülen iPhone 13 serisinin başarısından kaynaklandı" diye ekledi.
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'Olumlu bir işaret'

Kıdemli analist Varun Mishra da "Genel olarak, Çin pazarı yıl boyunca yavaşladı ve Apple'ın büyümesi olumlu bir işaret" dedi.
"Bu, Çinli akıllı telefon kullanıcılarının hızla olgunlaştığını ve markalar için iyi bir fırsat olabilecek daha ileri teknoloji cihazlar satın almak istediğini gösteriyor" diyen Mishra, "Tedarik zinciri, kıtlıkların ortasında üst düzey ve yüksek marjlı cihazlara da öncelik veriyor" diye devam etti.
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