https://tr.sputniknews.com/20211130/istanbul-bogazi-gemi-trafigi-saat-1830da-guney-kuzey-yonlu-olarak-acilacak-1051301048.html

Kıyı Emniyeti: İstanbul Boğazı gemi trafiği saat 18.30’da açılacak

Kıyı Emniyeti: İstanbul Boğazı gemi trafiği saat 18.30’da açılacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin saat: 18.30’da güney-kuzey yönlü olarak açılacağını bildirdi. 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T17:51+0300

2021-11-30T17:51+0300

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sosyal medyadan yaptığı açıklamayla İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin saat 18.30’da açılacağını paylaştı.Açıklamada "İstanbul Boğazı gemi trafiği, saat: 18.30’da güney-kuzey yönlü olarak açılacaktır. Çanakkale Boğazı, saat: 15.00’ten itibaren çift yön olarak gemi trafiğine açılmıştır" denildi.

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son dakika, istanbul boğazı, gemi