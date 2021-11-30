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https://tr.sputniknews.com/20211130/istanbul-bogazi-gemi-trafigi-saat-1830da-guney-kuzey-yonlu-olarak-acilacak-1051301048.html
Kıyı Emniyeti: İstanbul Boğazı gemi trafiği saat 18.30’da açılacak
Kıyı Emniyeti: İstanbul Boğazı gemi trafiği saat 18.30’da açılacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin saat: 18.30’da güney-kuzey yönlü olarak açılacağını bildirdi. 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T17:51+0300
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istanbul boğazı
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sosyal medyadan yaptığı açıklamayla İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin saat 18.30’da açılacağını paylaştı.Açıklamada "İstanbul Boğazı gemi trafiği, saat: 18.30’da güney-kuzey yönlü olarak açılacaktır. Çanakkale Boğazı, saat: 15.00’ten itibaren çift yön olarak gemi trafiğine açılmıştır" denildi.
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son dakika, istanbul boğazı, gemi

Kıyı Emniyeti: İstanbul Boğazı gemi trafiği saat 18.30’da açılacak

17:51 30.11.2021 (güncellendi: 17:56 30.11.2021)
© İHAİstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi kıyıya metreler kala durdu
İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi kıyıya metreler kala durdu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© İHA
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin saat: 18.30’da güney-kuzey yönlü olarak açılacağını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sosyal medyadan yaptığı açıklamayla İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin saat 18.30’da açılacağını paylaştı.
Açıklamada "İstanbul Boğazı gemi trafiği, saat: 18.30’da güney-kuzey yönlü olarak açılacaktır. Çanakkale Boğazı, saat: 15.00’ten itibaren çift yön olarak gemi trafiğine açılmıştır" denildi.
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