İstanbul'da geniş çaplı uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden konvoy halinde çıkan polisler, saat 06.00 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesi'ne girdi.Uyuşturucu ile mücadele polisleri, özel harekat polislerinin desteğiyle önceden belirlenen evlere girerek arama yaptı. Çevik kuvvet ve yunus polisleri de mahalle giriş çıkışlarında güvenlik önlemi aldı.Adreslere yapılan baskında çok sayıda kişi gözaltına alındı, yapılan aramalarda da yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şişli Kuştepe Mahallesi'nde önceden belirlenen birçok adrese operasyon gerçekleştirdi. Adreslere yapılan baskında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden konvoy halinde çıkan polisler, saat 06.00 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesi'ne girdi.
Uyuşturucu ile mücadele polisleri, özel harekat polislerinin desteğiyle önceden belirlenen evlere girerek arama yaptı. Çevik kuvvet ve yunus polisleri de mahalle giriş çıkışlarında güvenlik önlemi aldı.
Adreslere yapılan baskında çok sayıda kişi gözaltına alındı, yapılan aramalarda da yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.