https://tr.sputniknews.com/20211130/italyada-canli-yayinda-kadin-muhabire-taciz-spor-bakani-sessiz-kalan-taraftarlara-tepki-gosterdi-1051281369.html

İtalya'da canlı yayında kadın muhabire taciz: Spor Bakanı sessiz kalan taraftarlara tepki gösterdi

İtalya'da canlı yayında kadın muhabire taciz: Spor Bakanı sessiz kalan taraftarlara tepki gösterdi

İtalya’da geçen cumartesi günü Empoli- Fiorentina maçı sonrasında stadyum çıkışında canlı yayın yapan muhabir Beccaglia taraftarların fiziksel ve sözlü... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T11:23+0300

2021-11-30T11:23+0300

2021-11-30T11:23+0300

italya

taciz

sunucu

taraftar

maç

greta beccaglia

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İtalya’da kadın muhabire taciz ülkeyi ayağa kaldırdı. Geçen cumartesi Empoli kentinde Empoli-Fiorentina maçının oynandığı Carlo Castellani Stadyumu’ndan canlı yayın yapan Toscan TV muhabiri Greta Beccaglia maç çıkışı taraftarların fiziksel ve sözlü tacizine uğradı. Taraftar daha sonra kameraya el hareketi yaparak olay yerinden ayrıldı. Beccaglia tacizci hakkında şikayetçi olunca Floransa polisi 45 yaşındaki Empoli taraftarını görüntülerden tespit ederek gözaltına aldı. Beccaglia, basına verdiği demeçte olay nedeniyle çok üzgün ve şaşkın olduğunu ifade ederek en çok çevredeki insanların tepkisizliğinden etkilendiğini dile getirdi.İtalya Spor Bakanı Yardımcısı Valentina Vezzali yaptığı açıklamada, gazeteci Beccaglia ile hem bir kadın hem de temsil ettiği kurum olarak dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak tacize sessiz kalan diğer taraftarlara tepki gösterdi.Toskana Basın Derneği ve Toskana Spor Gazetecileri Grubu Ussi tarafından yapılan açıklamalarda ise, kadın gazeteciye yapılan taciz kınanarak dava açılması halinde duruşmaya müşteki olarak katılma kararı alındığı duyuruldu.

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italya, taciz, sunucu, taraftar, maç, greta beccaglia