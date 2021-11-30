İtalya'da canlı yayında kadın muhabire taciz: Spor Bakanı sessiz kalan taraftarlara tepki gösterdi

İtalya’da kadın muhabire taciz ülkeyi ayağa kaldırdı. Geçen cumartesi Empoli kentinde Empoli-Fiorentina maçının oynandığı Carlo Castellani Stadyumu’ndan canlı yayın yapan Toscan TV muhabiri Greta Beccaglia maç çıkışı taraftarların fiziksel ve sözlü tacizine uğradı. Taraftar daha sonra kameraya el hareketi yaparak olay yerinden ayrıldı. Beccaglia tacizci hakkında şikayetçi olunca Floransa polisi 45 yaşındaki Empoli taraftarını görüntülerden tespit ederek gözaltına aldı. Beccaglia, basına verdiği demeçte olay nedeniyle çok üzgün ve şaşkın olduğunu ifade ederek en çok çevredeki insanların tepkisizliğinden etkilendiğini dile getirdi.İtalya Spor Bakanı Yardımcısı Valentina Vezzali yaptığı açıklamada, gazeteci Beccaglia ile hem bir kadın hem de temsil ettiği kurum olarak dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak tacize sessiz kalan diğer taraftarlara tepki gösterdi.Toskana Basın Derneği ve Toskana Spor Gazetecileri Grubu Ussi tarafından yapılan açıklamalarda ise, kadın gazeteciye yapılan taciz kınanarak dava açılması halinde duruşmaya müşteki olarak katılma kararı alındığı duyuruldu.
İtalya’da geçen cumartesi günü Empoli- Fiorentina maçı sonrasında stadyum çıkışında canlı yayın yapan muhabir Beccaglia taraftarların fiziksel ve sözlü tacizine uğradı. Beccaglia'nın şikayeti sonrası tacizci gözaltına alındı. Spor Bakanı da konuyla ilgili açıklama yaptı.
İtalya’da kadın muhabire taciz ülkeyi ayağa kaldırdı. Geçen cumartesi Empoli kentinde Empoli-Fiorentina maçının oynandığı Carlo Castellani Stadyumu’ndan canlı yayın yapan Toscan TV muhabiri Greta Beccaglia maç çıkışı taraftarların fiziksel ve sözlü tacizine uğradı. Taraftar daha sonra kameraya el hareketi yaparak olay yerinden ayrıldı.
Gravissimo quanto accaduto alla giornalista #GretaBeccaglia, a cui va la mia vicinanza.
Prima le molestie, poi l’umiliazione: “Non prendertela”.
È lo specchio di una società in cui le donne sono costrette a subire e pure a tacere: #questononènormale.
İtalya Spor Bakanı Yardımcısı Valentina Vezzali yaptığı açıklamada, gazeteci Beccaglia ile hem bir kadın hem de temsil ettiği kurum olarak dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak tacize sessiz kalan diğer taraftarlara tepki gösterdi.
Toskana Basın Derneği ve Toskana Spor Gazetecileri Grubu Ussi tarafından yapılan açıklamalarda ise, kadın gazeteciye yapılan taciz kınanarak dava açılması halinde duruşmaya müşteki olarak katılma kararı alındığı duyuruldu.