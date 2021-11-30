https://tr.sputniknews.com/20211130/ito-baskani-avdagic-sureci-basariyla-tamamladigimizda-kur-enflasyon-kalici-olarak-rafa-kalkacak-1051289398.html

İTO Başkanı Avdagiç: Süreci başarıyla tamamladığımızda kur, enflasyon kalıcı olarak rafa kalkacak

İTO Başkanı Avdagiç: Süreci başarıyla tamamladığımızda kur, enflasyon kalıcı olarak rafa kalkacak

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, üçüncü çeyrek büyümesinin, Türkiye ekonomisinin gücünü yansıttığını belirterek, "Türkiye üretim ve ihracat... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T14:09+0300

2021-11-30T14:09+0300

2021-11-30T14:09+0300

ekonomi

recep tayyip erdoğan

istanbul ticaret odası (ito)

ekonomik kriz

ticaret

ekonomi

sanayi

şekib avdagiç

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Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7.4 büyümesinin özel sektörün potansiyelini ve üretimdeki kararlılığını ortaya koyduğunu kaydetti.Türkiye’nin, yönünü cari açığı sıfıra indirmeyi esas alan politikalara çevirmesinin çok değerli olduğunu vurgulayan Avdagiç, "İnanıyorum ki 2020’ler, Türkiye üretim ve ihracat tarihinin bir kırılma noktası olarak kayıtlara geçecektir. Bu süreci başarıyla tamamladığımızda cari açık, kur, enflasyon gibi meseleler kalıcı olarak rafa kalkacaktır. Cari açığın gündemimizden çıkarılması, Türkiye'yi hem ekonomik hem de siyasi olarak çok daha iyi bir seviyeye taşıyacaktır. İhracat ve sanayi üretiminde elde edilen artışın devamı ve buna bağlı olarak enflasyon-kur-faiz üçlüsünün uyumu da büyüme trendinin sürekliliğini sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.'Üçüncü çeyrek büyümesi, Türkiye ekonomisinin gücünü yansıtıyor'Büyümenin niteliğinin önemine dikkati çeken Avdagiç, şunları kaydetti:Bugün açıklanan sanayi ve ihracattan beslenen büyüme rakamının, Türkiye’nin geleceğinin sağlam temeller üzerine inşa edildiğinin de bir ispatı olduğunu vurgulayan Avdagiç, “Pandeminin başından bu yana üst üste 5 çeyrektir büyüyen ekonomimiz ile yakaladığımız bu trendin geçici olmadığını anlıyoruz” ifadesini kullandı.

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recep tayyip erdoğan, istanbul ticaret odası (ito), ekonomik kriz, ticaret, ekonomi, sanayi, şekib avdagiç