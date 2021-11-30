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Kartal’da lodos nedeniyle bir gemi battı, bir diğeri ise batan gemiye yaslandı
Kartal’da lodos nedeniyle bir gemi battı, bir diğeri ise batan gemiye yaslandı
Kartal Kumcular İskelesi'nde demirli olan bir gemi kuvvetli lodos nedeniyle halatının kopması sonucu batarken, yanında bulunan başka bir gemi de yan yattı. 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T15:54+0300
2021-11-30T16:15+0300
türkiye
istanbul
kartal
lodos
fırtına
gemi
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İstanbul'da dün başlayan lodos etkili olmaya devam ediyor. Lodos nedeniyle Kartal, Kumcular İskelesi'ne demirli gemilerden ÜMİT-K isimli kuru yük gemisi batarken, yanında bulunan UMUT isimli kuru yük gemisi de yan yattı. Rüzgârın etkisiyle batan gemi kıyıya oturdu. Diğer gemi ise iskeleye yaklaşarak yan yattı. İskeledeki diğer gemiler de lodos nedeniyle batma tehlikesi geçirdi. Öte yandan geminin batma anı da kameraya saniye saniye yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20211129/iscilerin-lodostan-korunmak-icin-girdikleri-binanin-catisi-uctu-1051265998.html
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istanbul, kartal, lodos, fırtına, gemi

Kartal’da lodos nedeniyle bir gemi battı, bir diğeri ise batan gemiye yaslandı

15:54 30.11.2021 (güncellendi: 16:15 30.11.2021)
© İHA / AYKUT ZOR - ELYESA KARATEPE - ENES ŞAMİL GÖNENÇ-AW479219Kartal'da lodos nedeniyle gemi battı, başka bir gemi de batan gemiye yaslandı.
Kartal'da lodos nedeniyle gemi battı, başka bir gemi de batan gemiye yaslandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© İHA / AYKUT ZOR - ELYESA KARATEPE - ENES ŞAMİL GÖNENÇ-AW479219
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Kartal Kumcular İskelesi'nde demirli olan bir gemi kuvvetli lodos nedeniyle halatının kopması sonucu batarken, yanında bulunan başka bir gemi de yan yattı.
İstanbul'da dün başlayan lodos etkili olmaya devam ediyor.

Lodos nedeniyle Kartal, Kumcular İskelesi'ne demirli gemilerden ÜMİT-K isimli kuru yük gemisi batarken, yanında bulunan UMUT isimli kuru yük gemisi de yan yattı.

Rüzgârın etkisiyle batan gemi kıyıya oturdu. Diğer gemi ise iskeleye yaklaşarak yan yattı. İskeledeki diğer gemiler de lodos nedeniyle batma tehlikesi geçirdi. Öte yandan geminin batma anı da kameraya saniye saniye yansıdı.
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