https://tr.sputniknews.com/20211130/kartalda-lodos-nedeniyle-bir-gemi-batti-baska-bir-gemi-de-batan-gemiye-yaslandi-1051295254.html

Kartal’da lodos nedeniyle bir gemi battı, bir diğeri ise batan gemiye yaslandı

Kartal’da lodos nedeniyle bir gemi battı, bir diğeri ise batan gemiye yaslandı

Kartal Kumcular İskelesi'nde demirli olan bir gemi kuvvetli lodos nedeniyle halatının kopması sonucu batarken, yanında bulunan başka bir gemi de yan yattı. 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T15:54+0300

2021-11-30T15:54+0300

2021-11-30T16:15+0300

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İstanbul'da dün başlayan lodos etkili olmaya devam ediyor. Lodos nedeniyle Kartal, Kumcular İskelesi'ne demirli gemilerden ÜMİT-K isimli kuru yük gemisi batarken, yanında bulunan UMUT isimli kuru yük gemisi de yan yattı. Rüzgârın etkisiyle batan gemi kıyıya oturdu. Diğer gemi ise iskeleye yaklaşarak yan yattı. İskeledeki diğer gemiler de lodos nedeniyle batma tehlikesi geçirdi. Öte yandan geminin batma anı da kameraya saniye saniye yansıdı.

https://tr.sputniknews.com/20211129/iscilerin-lodostan-korunmak-icin-girdikleri-binanin-catisi-uctu-1051265998.html

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istanbul, kartal, lodos, fırtına, gemi