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Kılıçdaroğlu: Ekonomide kurtuluş savaşı verecek noktaya bu memleketi kim getirdi?
Kılıçdaroğlu: Ekonomide kurtuluş savaşı verecek noktaya bu memleketi kim getirdi?
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Ekonomide kurtuluş savaşını vermek... Şimdi sen savaş veriyorsun, iyi de bu noktaya memleketi kim getirdi? 19 yıldır bu ülkeyi Bay... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T13:43+0300
2021-11-30T14:46+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
recep tayyip erdoğan
bae
kadın
ekonomi
esnaf
faiz
çiftçi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, parti çalışanlarına seslenerek "Bütün il , ilçe başkaları, kadın ve gençlik kolları herkesten ortak talebim söylediğimiz her sözü gittiğiniz her yerde dillendireceksiniz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz indirimleri ve TL'deki değer kaybının ardından yaptığı 'ekonomik kurtuluş savaşı' ifadelerini eleştiren Kılıçdaroğlu, "Bu noktaya memleketi kim getirdi?" diye sordu ve hükümete 5 öneride bulundu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde: 'Esnafın, çiftçinin faiz borcunu sileceksin'Hükümete 5 maddelik öneri
https://tr.sputniknews.com/20211124/turkiye-ile-bae-arasinda-turkiyeye-dogrudan-yatirimlari-iceren-anlasmalar-imzalaniyor-1051113675.html
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kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, bae, kadın, ekonomi, esnaf, faiz, çiftçi

Kılıçdaroğlu: Ekonomide kurtuluş savaşı verecek noktaya bu memleketi kim getirdi?

13:43 30.11.2021 (güncellendi: 14:46 30.11.2021)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© AA
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Ekonomide kurtuluş savaşını vermek... Şimdi sen savaş veriyorsun, iyi de bu noktaya memleketi kim getirdi? 19 yıldır bu ülkeyi Bay Kemal mi yönetiyordu? Sen yönetiyordun" dedi. Kılıçdaroğlu, hükümete 5 maddelik öneri sıraladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.
Kılıçdaroğlu, parti çalışanlarına seslenerek "Bütün il , ilçe başkaları, kadın ve gençlik kolları herkesten ortak talebim söylediğimiz her sözü gittiğiniz her yerde dillendireceksiniz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz indirimleri ve TL'deki değer kaybının ardından yaptığı 'ekonomik kurtuluş savaşı' ifadelerini eleştiren Kılıçdaroğlu, "Bu noktaya memleketi kim getirdi?" diye sordu ve hükümete 5 öneride bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
Ekonominin içinde bulunduğu durumu sadece televizyon ekranlarından değil alandan da gözlüyoruz. Bütün arkadaşlarım Türkiye genelinde olağanüstün bir çaba harcıyorlar. Türkiye coğrafyasını her yerine gidiyorlar bizzat vatandaşı dinliyorlar aynı zamanda çözümlerimizi de anlatıyorlar.
Hepsinden ortak talebim bütün il , ilçe başkaları, kadın ve gençlik kolları herkesten ortak talebim söylediğimiz her sözü gittiğiniz her yerde dillendireceksiniz. Ortak bir ses Türkiye coğrafyasında yankılanmalı. Biz Türkiye’nin bütün sorunlarını çözmeye hazırız diyeceksiniz özgüvenle.
Halktan kopuk bir insanın bu feryadı dinleme, bu feryadın getirdiği sorunları çözme gibi bir düşüncesi olamaz. Onlar Lale Devri'nde yaşıyorlar.
İktidar olduğumuzda göreceksiniz bütün Türkiye'de ilk bir ay içinde herkes 'Bu memlekete huzur geldi' diyecek. 6 ayda bütün çarklar dönecek. Herkes üretecek, herkes kazanacak.

'Esnafın, çiftçinin faiz borcunu sileceksin'

Bir çiftçimiz hapse girdi, İbrahim Kaya. Tarım Kredi Kooperatifi’nden mazot ve gübre alıyor, bankadan kredi çekiyor, fakat ödeyemiyor. Ankara’ya geliyor, otelde yakalanıp tutuklanıp hapse atılıyor.
'Faizleri indireceğim' diyorsun. Çiftçinin, esnafın faizini indirdin mi? Hayır. Esnafın, çiftçinin faiz borcunu sileceksin.
Kadınların haklarını savunuyorum. Yüzde cinsiyet kotası önergesi teklifi verildi. Bakalım hangi parti kabul edecek, hangisi etmeyecek.
Bu kürsüde yüzde 3'lük engelli kotasını hep dile getirdim, kontenjan var, yasa var, engelli var, atama yapılıyor mu, yapılmıyor; AK Parti’ye “Ya boş kadroları doldur, ya da benden sana oy yok” diyeceksiniz.
Üç işçi konfederasyonu ortak bir görüşü deklare ettiler. 'Asgari ücret emeğe gösterilen saygının ölçüsüdür, pazarlık ücreti değildir' diyorlar." Üçünün de görüşüne katılıyoruz. Kendilerine destek veriyoruz.

Hükümete 5 maddelik öneri

Ekonomide kurtuluş savaşını vermek... Şimdi sen savaş veriyorsun, iyi de bu noktaya memleketi kim getirdi? 19 yıldır bu ülkeyi Bay Kemal mi yönetiyordu? Sen yönetiyordun
Ekonomide bir kurtuluş savaşı vermek istiyorsan 5 madde sayacağım, bunları yerine getir, her türlü desteği vereceğiz:
1.
Hemen ekonomik sosyal konseyi topla. İşçiyi, çiftçi, emekliyi, sanayici, esnafı topla. Bu kurumların başkanlarını dinle.
2.
Hemen bir genelge çıkararak devlette israfa son ver. 'Kim israf yaparsa ben onun hesabını soracağım' diyeceksin. Bana diyor ki helal nedir haram nedir. İsraf haramdır. Genelge çıkarıp 'benim 13 uçağım var, bunun 5'ini 6'sını satıyorum' diyeceksin.
3.
Gerçekten ekonomide bir kurtuluş savaşı vereceksen, 'Dövizle verdiğin garantilerin tamamını Türk Lirası'na çeviriyorum' diyeceksin. Biri itiraz ederse hiç korkma, bu kardeşin senin yanında olacaktır. Ve diyeceksin ki 'ben TC Devletinin milli parasına güven duyulmasına istiyorum'. Öyle bir girdabın içine soktun ki memleketi. Doğmamış çocuğu dahi borçlandırdın. 20-30 yıl üstelik Avroyla ödeyeceğim diyorsun. Ödeme dolarsa ABD'deki enflasyonu da yansıtıyorlar. Tam bir sömürü düzeni.
4.
Adaletsizliklerden kaçınacaksın. Devletin dini adalettir. Adaleti sağlamak sadece mahkeme kararlarını uygulamak değil, milletin vergilerinin nereye gittiğini de açıklayacaksın.
5.
Rüşvetçileri, yolsuzluk yapanları devlet yönetiminden süratle uzaklaştıracaksın. Ayda 10 bin dolar rüşvet veren siyasetçi kim, çağıracaksın. İçişleri Bakanını çağıracaksın, ona diyeceksin ki 'Sen bizi rezil ettin'. Kim olduğunu soracaksın. Rüşvetçi büyükelçileri süratle geri çekeceksin.
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