Kilo şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 35 kilo tümör çıkarıldı

"Hastamız karında şişkinlik, karın ağrısı ve kilo şikayetiyle bize geldi. Daha önce de başka hastanelerde değerlendirilmiş. Karnında radyolojik olarak yaklaşık 30 santimetre çapında büyük bir kitlesi mevcuttu. Bu tür karın içerisindeki kitleler açıkçası hastalar çok şikayette bulunmadıkları için geç geliyorlar. Bu hastamızda ilginç olan şey şu; benim kendi mesleki hayatımda gördüğüm en büyük kitle olması, sağ tarafta böbreği içine alması, sırt bölgesindeki büyük bir damarı içine almış olması, alt tarafta da ayrı iki kitle olmasından dolayı cerrahi açıdan riskli, anestezi açısından çok riskli bir hastamızdı. Ayrıca daha önce geçirmiş olduğu kalp ameliyatından dolayı da riskli olduğu için bu ameliyat özellikli bir ameliyat. Biz bu hastanemizde anestezinin de büyük katkılarıyla ve ilgili branşlarla özellikle Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Şahin Şahinalp ve Üroloji Doktoru Doç. Dr. Rahmi Arslan ile birlikte 4 uzman ameliyatı yaptık. Bugün bunun haklı bir gururunu yaşıyoruz. Çünkü hastamız ameliyat sonrası üçüncü günde yürüyor. Genel durumu ve beslenmesi iyi."