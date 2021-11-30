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https://tr.sputniknews.com/20211130/kilo-sikayetiyle-hastaneye-gitti-karnindan-35-kilo-tumor-cikarildi--1051289648.html
Kilo şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 35 kilo tümör çıkarıldı
Kilo şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 35 kilo tümör çıkarıldı
Van'da şişlik ve kilo şikayetiyle hastaneye başvuran 58 yaşındaki Fesih Çiftçi'nin, karnından ameliyatla 35 kiloluk kitle çıkarıldı. Dört uzman doktorun... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T14:16+0300
2021-11-30T14:25+0300
tümör
türkiye
ameliyat
şikayet
kilo
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Erciş ilçesinde oturan 6 çocuk babası Fesih Çiftçi, karnında şişlik ve kilo şikayetiyle Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne başvurdu. Genel Cerrah Uzmanı Doç. Dr. Sebahattin Çelik'in yaptığı muayene ve tetkiklerde, Çiftçi'nin karnında kitle tespit edildi. Çiftçi hemen ameliyata alındı. Genel Cerrah Uzmanı Doç. Dr. Çelik, Anestezi Uzmanı Dr. Arzu Eden Tekeli, Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Şahin Şahinalp ve Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Rahmi Arslan'ın katıldığı ameliyatla, Çiftçi'nin karnından 30 santimetre çapında yaklaşık 35 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı.'Mesleki hayatımda gördüğüm en büyük kitle'Doç. Dr. Çelik, büyük bir cerrahi müdahale gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:Hastadan alınan kitlenin şimdiye kadar gördüğü en büyük kitle olduğunu belirten Doç. Dr. Çelik, "Bazen, bazı hastalıklar şikayet yapmayabilir. Ama ihmal etmemeleri lazım. Bu hastamız erken tanı olsaydı belki daha rahat bir ameliyat olurdu" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211005/tumor-alininca-91-kilodan-70-kiloya-dustu-1049532916.html
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tümör, ameliyat, şikayet, kilo

Kilo şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 35 kilo tümör çıkarıldı

14:16 30.11.2021 (güncellendi: 14:25 30.11.2021)
© DHAFesih Çiftçi
Fesih Çiftçi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© DHA
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Van'da şişlik ve kilo şikayetiyle hastaneye başvuran 58 yaşındaki Fesih Çiftçi'nin, karnından ameliyatla 35 kiloluk kitle çıkarıldı. Dört uzman doktorun katıldığı ve 4.5 saat süren ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Çiftçi, çıkarılan kitleyi hayal edince, yaşamasının bir mucize olduğunu söyledi.
Erciş ilçesinde oturan 6 çocuk babası Fesih Çiftçi, karnında şişlik ve kilo şikayetiyle Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne başvurdu.
Genel Cerrah Uzmanı Doç. Dr. Sebahattin Çelik'in yaptığı muayene ve tetkiklerde, Çiftçi'nin karnında kitle tespit edildi. Çiftçi hemen ameliyata alındı.
Genel Cerrah Uzmanı Doç. Dr. Çelik, Anestezi Uzmanı Dr. Arzu Eden Tekeli, Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Şahin Şahinalp ve Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Rahmi Arslan'ın katıldığı ameliyatla, Çiftçi'nin karnından 30 santimetre çapında yaklaşık 35 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı.

'Mesleki hayatımda gördüğüm en büyük kitle'

Doç. Dr. Çelik, büyük bir cerrahi müdahale gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:
"Hastamız karında şişkinlik, karın ağrısı ve kilo şikayetiyle bize geldi. Daha önce de başka hastanelerde değerlendirilmiş. Karnında radyolojik olarak yaklaşık 30 santimetre çapında büyük bir kitlesi mevcuttu. Bu tür karın içerisindeki kitleler açıkçası hastalar çok şikayette bulunmadıkları için geç geliyorlar. Bu hastamızda ilginç olan şey şu; benim kendi mesleki hayatımda gördüğüm en büyük kitle olması, sağ tarafta böbreği içine alması, sırt bölgesindeki büyük bir damarı içine almış olması, alt tarafta da ayrı iki kitle olmasından dolayı cerrahi açıdan riskli, anestezi açısından çok riskli bir hastamızdı. Ayrıca daha önce geçirmiş olduğu kalp ameliyatından dolayı da riskli olduğu için bu ameliyat özellikli bir ameliyat. Biz bu hastanemizde anestezinin de büyük katkılarıyla ve ilgili branşlarla özellikle Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Şahin Şahinalp ve Üroloji Doktoru Doç. Dr. Rahmi Arslan ile birlikte 4 uzman ameliyatı yaptık. Bugün bunun haklı bir gururunu yaşıyoruz. Çünkü hastamız ameliyat sonrası üçüncü günde yürüyor. Genel durumu ve beslenmesi iyi."
Hastadan alınan kitlenin şimdiye kadar gördüğü en büyük kitle olduğunu belirten Doç. Dr. Çelik, "Bazen, bazı hastalıklar şikayet yapmayabilir. Ama ihmal etmemeleri lazım. Bu hastamız erken tanı olsaydı belki daha rahat bir ameliyat olurdu" diye konuştu.
Tümör alınınca 91 kilodan 70 kiloya düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
YAŞAM
Tümör alınınca 91 kilodan 70 kiloya düştü
5 Ekim, 12:20
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