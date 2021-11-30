https://tr.sputniknews.com/20211130/konya-nigde-ve-aksarayda-kum-firtinasi-8-arac-birbirine-girdi-1051295894.html

Konya, Niğde ve Aksaray'da kum fırtınası: 8 araç birbirine girdi

Konya, Niğde ve Aksaray'da kum fırtınası: 8 araç birbirine girdi

Konya-Ankara karayolunda kum fırtınası etkili oldu. Çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T16:01+0300

2021-11-30T16:01+0300

2021-11-30T16:28+0300

türkiye

konya

niğde

aksaray

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fırtına

zincirleme kaza

kum fırtınası

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Dün öğle saatlerinden itibaren ülkenin bir kısmını etkisi altına alan kuvvetli rüzgar, bugün Konya'da da etkili oldu. Merkezde rüzgarın etkisi hissedilirken, ilçe ve çevre yollarında kum fırtınası oluştu.Trafik güvenliğini sağlamak için Konya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, tedbir amaçlı bazı yolları trafiğe kapattı. Konya-Aksaray ve Konya-Ankara yolu, bazı noktalarda oluşan kum fırtınası nedeniyle trafiğe kapatıldı, bu yollarda araçların geçişine izin verilmiyor.Zincirleme kaza meydana geldiKonya'da kum fırtınası nedeniyle 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Kuvvetli rüzgarın oluşturduğu kum fırtınası nedeniyle Konya-Ankara kara yolunda Cihanbeyli ilçesine bağlı Karabağ Mahallesi'nde 2'si yakıt tankeri, 2'si kamyon, 4'ü otomobil olmak üzere 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Durumları ağır olan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Kazaya karışan mısır yüklü kamyondan yola savrulan mısırları temizleme çalışmaları sürüyor.Aksaray-Adana yolu trafiğe kapatıldıAksaray'da da kuvvetli rüzgar, kum fırtınasına sebep oldu. Fırtına nedeniyle Aksaray-Adana kara yolu polis ekiplerince trafiğe kapatıldı. Trafik ekipleri, kara yolunda birikme yapan araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, Niğde-Aksaray kara yolu, Bor ilçesinden Zengen Mahallesi istikameti ile Çukurkuyu belde yolunda yoğun kum fırtınası yaşandığı belirtildi.Açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

https://tr.sputniknews.com/20211129/temde-5-aracli-zincirleme-trafik-kazasi-wushu-sampiyonasina-gelen-sporcular-yaralandi-1051235900.html

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konya, niğde, aksaray, trafik kazası, fırtına, zincirleme kaza, kum fırtınası