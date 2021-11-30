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Köpeğe çarpmamak için şarampole uçtu
Köpeğe çarpmamak için şarampole uçtu
Edirne’de köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç ile şarampole uçtu. 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T14:57+0300
2021-11-30T14:57+0300
2021-11-30T15:06+0300
köpek
türkiye
kaza
şarampol
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Şehir merkezine seyir halinde olan otomobilin sürücüsü F.K. önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.Zeminin de kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü F.K. araçla şarampole uçtu.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü F.K. kazadan yara almadan kurtuldu.
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köpek, kaza, şarampol
Köpeğe çarpmamak için şarampole uçtu 14:57 30.11.2021 (güncellendi: 15:06 30.11.2021)
Edirne’de köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç ile şarampole uçtu.
Şehir merkezine seyir halinde olan otomobilin sürücüsü F.K. önüne çıkan
köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.
Zeminin de kaygan olması nedeniyle
direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü F.K. araçla şarampole uçtu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü F.K. kazadan yara almadan kurtuldu.