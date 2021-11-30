Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211130/koronavirusle-mucadele-icin-deneysel-sakiz-uretildi-1051275910.html
Koronavirüsle mücadele için deneysel sakız üretildi
Koronavirüsle mücadele için deneysel sakız üretildi
Molecular Therapy dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre deneysel bir sakız, koronavirüse neden olan virüs Kovid-19'un yayılmasını azaltabilir. 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T07:23+0300
2021-11-30T07:21+0300
koronavirüs
sakız
viral
bulaşıcı
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101682/14/1016821432_0:55:1000:618_1920x0_80_0_0_be1dffbe38a5cabeeb8c2120a9d8d41a.jpg
Araştırma sonuçları, Kovid-19 ile enfekte olan kişilerin tükürüklerinde yüksek düzeyde virüs olduğunu gösteriyor.Bu nedenle ABD'deki araştırmacılar, özel olarak tasarlanmış bir sakızın ağızdaki virüs miktarını azaltıp azaltamayacağını ve dolayısıyla yayılmasını potansiyel olarak azaltıp azaltamayacağını araştırmak istedi.TRT Haber'in Science Alert'ten aktardığına göre, ağız sağlığını geliştirmek için sakız çiğnemek yeni bir fikir değil.Çalışmalar, kalsiyum ve bikarbonat gibi belirli maddeleri içeren sakızların ağız sağlığını iyileştirebileceğini, diş rahatsızlıklarının görülme sıklığını ve zararlı bakteri sayısını azaltabileceğini gösteriyor.Ancak özellikle bir virüsü bu şekilde hedeflemek yeni bir yaklaşım.ACE2 proteinleri içeren sakız işe yaradıKovid-19, vücudumuzdaki belirli hücrelerin yüzeylerinde bulunan ACE2 proteinlerine tutunarak insan hücrelerine giriş yapıyor.Araştırmacılar , sakızdaki ACE2 proteinlerinin ağızda virüs parçacıklarını 'tutabileceği' ve hücrelerimizi enfekte etme ve yayılma olasılıklarını en aza indirebileceği fikriyle, bitkilerde üretilen yüksek düzeyde ACE2 proteinleri içeren bir sakız üretti.Araştırmacılar, sakızın etkinliğini test etmek için Kovid-19 hastalarından tükürük örnekleri aldı ve bu örnekleri sakızın toz formuyla karıştırdı. Tedavi edilen tükürüğün, bir plasebo ile tedavi edilenlere kıyasla önemli ölçüde daha az sayıda SARS-CoV-2 virüs partikülüne sahip olduğunu buldular.Araştırmacılar ayrıca sakızın yalancı tipte bir virüsün (yüzeyinde Kovid-19 spike proteini bulunan zararsız bir virüs) laboratuvardaki hücrelere bulaşmasını engellediğini de gösterdiler.5 miligram sakız kadar küçük bir miktar, hücrelere viral girişi önemli ölçüde azaltırken, 50 miligram sakız virüs girişini yüzde 95 oranında azalttı.Bu, ACE2 sakızının, Kovid-19 başak proteininin hücreleri enfekte etme yeteneğini ciddi şekilde engellediğini gösteriyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101682/14/1016821432_85:0:974:667_1920x0_80_0_0_efe3aba2294a51e80f857c18aaf2d6e5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sakız, viral, bulaşıcı, koronavirüs

Koronavirüsle mücadele için deneysel sakız üretildi

07:23 30.11.2021
© Flickr / Steven DepoloSakız
Sakız - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© Flickr / Steven Depolo
Abone ol
Molecular Therapy dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre deneysel bir sakız, koronavirüse neden olan virüs Kovid-19'un yayılmasını azaltabilir.
Araştırma sonuçları, Kovid-19 ile enfekte olan kişilerin tükürüklerinde yüksek düzeyde virüs olduğunu gösteriyor.
Bu nedenle ABD'deki araştırmacılar, özel olarak tasarlanmış bir sakızın ağızdaki virüs miktarını azaltıp azaltamayacağını ve dolayısıyla yayılmasını potansiyel olarak azaltıp azaltamayacağını araştırmak istedi.
TRT Haber'in Science Alert'ten aktardığına göre, ağız sağlığını geliştirmek için sakız çiğnemek yeni bir fikir değil.
Çalışmalar, kalsiyum ve bikarbonat gibi belirli maddeleri içeren sakızların ağız sağlığını iyileştirebileceğini, diş rahatsızlıklarının görülme sıklığını ve zararlı bakteri sayısını azaltabileceğini gösteriyor.
Ancak özellikle bir virüsü bu şekilde hedeflemek yeni bir yaklaşım.

ACE2 proteinleri içeren sakız işe yaradı

Kovid-19, vücudumuzdaki belirli hücrelerin yüzeylerinde bulunan ACE2 proteinlerine tutunarak insan hücrelerine giriş yapıyor.
Araştırmacılar , sakızdaki ACE2 proteinlerinin ağızda virüs parçacıklarını 'tutabileceği' ve hücrelerimizi enfekte etme ve yayılma olasılıklarını en aza indirebileceği fikriyle, bitkilerde üretilen yüksek düzeyde ACE2 proteinleri içeren bir sakız üretti.
Araştırmacılar, sakızın etkinliğini test etmek için Kovid-19 hastalarından tükürük örnekleri aldı ve bu örnekleri sakızın toz formuyla karıştırdı. Tedavi edilen tükürüğün, bir plasebo ile tedavi edilenlere kıyasla önemli ölçüde daha az sayıda SARS-CoV-2 virüs partikülüne sahip olduğunu buldular.
Araştırmacılar ayrıca sakızın yalancı tipte bir virüsün (yüzeyinde Kovid-19 spike proteini bulunan zararsız bir virüs) laboratuvardaki hücrelere bulaşmasını engellediğini de gösterdiler.
5 miligram sakız kadar küçük bir miktar, hücrelere viral girişi önemli ölçüde azaltırken, 50 miligram sakız virüs girişini yüzde 95 oranında azalttı.
Bu, ACE2 sakızının, Kovid-19 başak proteininin hücreleri enfekte etme yeteneğini ciddi şekilde engellediğini gösteriyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
07:26Avusturya'da aşıya direnenlere para ya da hapis cezası planı
07:23Koronavirüsle mücadele için deneysel sakız üretildi
07:17İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem
07:14ABD'de tedarik zincirindeki aksamalara ilişkin soruşturma başlatıldı
07:12İzmir'de eşi ve çocuklarını rehin alan kişiyi özel harekat etkisiz hale getirdi
07:08Ülkenin batısında lodos etkisi: Can kaybı 5'e yükseldi, 46 yaralı var
05:38Muğla’da uluslararası suç örgütüne yapılan operasyonda 27 tutuklama
05:18Bill Cosby davasındaki mahkumiyeti bozma kararı ABD Yüksek Mahkemesi'ne taşındı
05:04New York'ta kız çocuklarına fuhuş tuzağı kurmaktan suçlanan Maxwell yargılanıyor
04:46Ryabkov: Rusya, ABD'nin Rus diplomatları sınır dışı etmesine mutlaka karşılık verecek
04:31Omicron’un olduğu ülkelerden Ukrayna'ya gelenlerden 14 gün karantina istenecek
04:08Rusya'dan AB'ye Ukrayna'daki çözüme zarar verecek adımlar atmama çağrısı
03:47Rusya, Mali'ye 4 askeri nakliye helikopteri teslim etti
03:21Zelenskiy parlamentodan yabancı askerlerin Ukrayna'ya girişine izin verilmesini istedi
03:10Rusya'dan ABD'ye Navalnıy meselesi hakkında 'yalan haberler' yaymaktan kaçınma çağrısı
03:07Nijerya'daki hapishaneye düzenlenen saldırıda 252 mahkum firar etti
02:56Prof. Dr. Kadıoğlu: Her fırtınada başa sarıyoruz
02:55Pentagon'dan 2019'daki Suriye'de sivillerin öldüğü hava saldırısına inceleme
02:14Fed Başkanı Powell'dan Omicron varyantı uyarısı: Enflasyon için belirsizliği artırıyor
02:10Almanya'da enflasyon kasımda yüzde 5.2 ile son 29 yılın zirvesinde