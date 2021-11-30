https://tr.sputniknews.com/20211130/kovid-19un-omicron-mutasyonu-ispanyaya-sicradi-1051277131.html
Kovid-19’un Omicron mutasyonu İspanya’ya sıçradı
Kovid-19’un Omicron mutasyonu İspanya’ya sıçradı
İspanya’da, Güney Afrika’dan başkent Madrid’e gelen 1 yolcuda Kovid-19’un Omicron mutasyonu tespit edildi. 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T09:18+0300
2021-11-30T09:18+0300
2021-11-30T09:21+0300
koronavirüs
ispanya
koronavirüs
omicron
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/1051277260_0:0:3391:1907_1920x0_80_0_0_32d2f702750bca97e111b0d6a309f82a.jpg
Kovid-19’un Güney Afrika’da keşfedilen yeni mutasyonu Omicron İspanya’ya sıçradı. Başkent Madrid’de bulunan Gregorio Maranon Hastanesi Mikrobiyoloji Servisi tarafından yapılan açıklamada, Güney Afrika’dan Madrid’e gelen 1 yolcuda Omicron mutasyonunun tespit edildiği aktarıldı. Açıklamada hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilirken Omicron mutasyonunu teşhis etmek için aynı gün içerisinde sonuç alınmasına olanak sağlayan ultra hızlı bir prosedürün geliştirildiği ifade edildi.Omicron mutasyonu şu ana kadar Belçika, Almanya, Çekya, İngiltere, İtalya, İsrail, Hong Kong, Güney Afrika, Botsvana, Danimarka, Avusturalya ve İspanya’da tespit edildi.
https://tr.sputniknews.com/20211126/ispanyada-kovid-19-salgininda-artan-vakalarla-asilama-ve-onlemler-de-artiyor-1051167909.html
ispanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/1051277260_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_a0ecea870f147c54c970abb1c52b3069.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ispanya, koronavirüs, omicron
Kovid-19’un Omicron mutasyonu İspanya’ya sıçradı
09:18 30.11.2021 (güncellendi: 09:21 30.11.2021)
İspanya’da, Güney Afrika’dan başkent Madrid’e gelen 1 yolcuda Kovid-19’un Omicron mutasyonu tespit edildi.
Kovid-19’un Güney Afrika’da keşfedilen yeni mutasyonu Omicron İspanya’ya sıçradı. Başkent Madrid’de bulunan Gregorio Maranon Hastanesi Mikrobiyoloji Servisi tarafından yapılan açıklamada, Güney Afrika’dan Madrid’e gelen 1 yolcuda Omicron mutasyonunun tespit edildiği aktarıldı.
Açıklamada hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilirken Omicron mutasyonunu teşhis etmek için aynı gün içerisinde sonuç alınmasına olanak sağlayan ultra hızlı bir prosedürün geliştirildiği ifade edildi.
Omicron mutasyonu şu ana kadar Belçika, Almanya, Çekya, İngiltere, İtalya, İsrail, Hong Kong, Güney Afrika, Botsvana, Danimarka, Avusturalya ve İspanya’da tespit edildi.