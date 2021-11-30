https://tr.sputniknews.com/20211130/kovid-19un-omicron-mutasyonu-ispanyaya-sicradi-1051277131.html

Kovid-19’un Omicron mutasyonu İspanya’ya sıçradı

Kovid-19’un Omicron mutasyonu İspanya’ya sıçradı

İspanya’da, Güney Afrika’dan başkent Madrid’e gelen 1 yolcuda Kovid-19’un Omicron mutasyonu tespit edildi. 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T09:18+0300

2021-11-30T09:18+0300

2021-11-30T09:21+0300

koronavirüs

ispanya

koronavirüs

omicron

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Kovid-19’un Güney Afrika’da keşfedilen yeni mutasyonu Omicron İspanya’ya sıçradı. Başkent Madrid’de bulunan Gregorio Maranon Hastanesi Mikrobiyoloji Servisi tarafından yapılan açıklamada, Güney Afrika’dan Madrid’e gelen 1 yolcuda Omicron mutasyonunun tespit edildiği aktarıldı. Açıklamada hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilirken Omicron mutasyonunu teşhis etmek için aynı gün içerisinde sonuç alınmasına olanak sağlayan ultra hızlı bir prosedürün geliştirildiği ifade edildi.Omicron mutasyonu şu ana kadar Belçika, Almanya, Çekya, İngiltere, İtalya, İsrail, Hong Kong, Güney Afrika, Botsvana, Danimarka, Avusturalya ve İspanya’da tespit edildi.

https://tr.sputniknews.com/20211126/ispanyada-kovid-19-salgininda-artan-vakalarla-asilama-ve-onlemler-de-artiyor-1051167909.html

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ispanya, koronavirüs, omicron