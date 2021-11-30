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Kovid-19’un Omicron mutasyonu İspanya’ya sıçradı
Kovid-19’un Omicron mutasyonu İspanya’ya sıçradı
İspanya’da, Güney Afrika’dan başkent Madrid’e gelen 1 yolcuda Kovid-19’un Omicron mutasyonu tespit edildi. 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T09:18+0300
2021-11-30T09:21+0300
koronavirüs
ispanya
koronavirüs
omicron
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Kovid-19’un Güney Afrika’da keşfedilen yeni mutasyonu Omicron İspanya’ya sıçradı. Başkent Madrid’de bulunan Gregorio Maranon Hastanesi Mikrobiyoloji Servisi tarafından yapılan açıklamada, Güney Afrika’dan Madrid’e gelen 1 yolcuda Omicron mutasyonunun tespit edildiği aktarıldı. Açıklamada hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilirken Omicron mutasyonunu teşhis etmek için aynı gün içerisinde sonuç alınmasına olanak sağlayan ultra hızlı bir prosedürün geliştirildiği ifade edildi.Omicron mutasyonu şu ana kadar Belçika, Almanya, Çekya, İngiltere, İtalya, İsrail, Hong Kong, Güney Afrika, Botsvana, Danimarka, Avusturalya ve İspanya’da tespit edildi.
https://tr.sputniknews.com/20211126/ispanyada-kovid-19-salgininda-artan-vakalarla-asilama-ve-onlemler-de-artiyor-1051167909.html
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ispanya, koronavirüs, omicron

Kovid-19’un Omicron mutasyonu İspanya’ya sıçradı

09:18 30.11.2021 (güncellendi: 09:21 30.11.2021)
© REUTERS / DADO RUVICOmicron
Omicron - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
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İspanya’da, Güney Afrika’dan başkent Madrid’e gelen 1 yolcuda Kovid-19’un Omicron mutasyonu tespit edildi.
Kovid-19’un Güney Afrika’da keşfedilen yeni mutasyonu Omicron İspanya’ya sıçradı. Başkent Madrid’de bulunan Gregorio Maranon Hastanesi Mikrobiyoloji Servisi tarafından yapılan açıklamada, Güney Afrika’dan Madrid’e gelen 1 yolcuda Omicron mutasyonunun tespit edildiği aktarıldı.
Açıklamada hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilirken Omicron mutasyonunu teşhis etmek için aynı gün içerisinde sonuç alınmasına olanak sağlayan ultra hızlı bir prosedürün geliştirildiği ifade edildi.
İspanya- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
DÜNYA
İspanya'da Kovid-19 salgınında artan vakalarla aşılama ve önlemler de artıyor
26 Kasım, 10:19
Omicron mutasyonu şu ana kadar Belçika, Almanya, Çekya, İngiltere, İtalya, İsrail, Hong Kong, Güney Afrika, Botsvana, Danimarka, Avusturalya ve İspanya’da tespit edildi.
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