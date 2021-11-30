https://tr.sputniknews.com/20211130/kralice-elizabethi-devlet-baskanligindan-alip-cumhuriyet-olan-barbadosun-ulusal-kahramani-rihanna-1051282163.html

Kraliçe Elizabeth'i devlet başkanlığından alıp cumhuriyet olan Barbados'un ulusal kahramanı Rihanna

Kraliçe Elizabeth'i devlet başkanlığından alıp cumhuriyet olan Barbados'un ulusal kahramanı Rihanna

Barbados'ta Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'i devlet başkanı statüsünden çıkarma töreninde konuşan Prens Charles, köleci geçmişle ilgili nedamet getirdi... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T11:40+0300

2021-11-30T11:40+0300

2021-11-30T12:02+0300

dünya

ingiltere

cumhuriyet

prens charles

rihanna

birleşik krallık

devlet nişanı

britanya

barbados

kahraman

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Güney Karayipler'in ada ülkesi Barbados, 29 Kasım'ı 30 Kasım'a bağlayan geceyarısı düzenlenen törenle Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'i devlet başkanı statüsünden çıkararak dünyanın en yeni cumhuriyeti oldu. Barbados'un başkenti ve en büyük şehri Bridgetown'da düzenlenen törende 2. Elizabeth'in büyük oğlu, Veliaht Prens Charles da hazır bulunurken, Britanya Kraliçesi'ni temsil eden kraliyet bayrağı indirildi. 'Gemi kalkıyor artık'Genel Vali Dame Sandra Mason, ilk Barbados Devlet Başkanı olarak yemin edip görevine başladı. Mason, törende yaptığı konuşmada, "Barbados Cumhuriyeti'nin gemisi ilk yolculuğuna başlıyor. Fırtınalara göğüs germeyi başarsın, ülkemize vatan olsun ve halkımızı geleceğe taşısın" dedi. 2018'den beri adanın genel valisi olan 72 yaşındaki kadın lider, geçen ay parlamentoda yapılan oylamayla seçilmiş başkan olarak belirlenmişti.Eski Britanya sömürgesi Barbados, bağımsızlığının 55. yıldönümünde kraliyetle bağlarını kesse de Britanya Milletler Topluluğu içinde kalmaya devam edecek.'Tarihimizi sonsuza dek lekeleyen köleliğin korkunç vahşeti'Galler Prensi Charles, törende yaptığı konuşmada, "Geçmişimizin en karanlık günlerinden ve tarihimizi sonsuza dek lekeleyen köleliğin korkunç vahşetinden beri bu adanın insanları yollarını olağanüstü bir metanetle çizdi" vurgusunda bulundu. Kendisini 'Barbados dostu' olarak tanımlayan Prens Charles, iki ülke ilişkilerinin anayasal değişime karşın devam edeceğini söyledi.Ancak törenin katılımcıları arasında en dikkat çekici isim, Barbadoslu ünlü şarkıcı Robyn Rihanna Fenty oldu. Dünyanın pek çok yerinde insanlar Barbados'u Rihanna'nın memleketi olarak bilirken, tören Rihanna'ya ulusal kahraman nişanı verilmesine de sahne oldu.'Elmas gibi parlamaya devam et'Başbakan Mia Mottley'nin 33 yaşındaki süper yıldızın 'Barbados Ulusal Kahramanı' unvanına layık görüldüğünü açıklaması, tezahüratlarla karşılandı. Rihanna'yı platforma çağıran Mottley, ünlü şarkısına atıfla "Elmas gibi parlamaya ve çalışmalarınla, eylemlerinle ulusunu onurlandırmaya devam et" diyerek resmen ulusal kahraman ilan etti. Barbados'un 11. ulusal kahramanı ve 2. kadın ulusal kahramanı olan Rihanna'nın resmi adının önüne artık bir saygı unvanı da eklendi (The Right Honourable Robyn Rihanna Fenty). Ünü ABD'den dünyaya yayılan, ancak Barbados'ta doğup büyüyen Rihanna, 2018 yılında Barbados hükümeti tarafından Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçi olarak atanıp adaya eğitim, turizm ve yatırımı teşvik etmekle görevlendirildi.Bu arada Britanya Kraliçesi'nin devlet başkanı statüsünde olduğu ülke sayısı 15'e indi.

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