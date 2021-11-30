Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Bahçeli: Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin, artık kendisinin arkasında bir ülkücü nefes var
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211130/kralice-elizabethi-devlet-baskanligindan-alip-cumhuriyet-olan-barbadosun-ulusal-kahramani-rihanna-1051282163.html
Kraliçe Elizabeth'i devlet başkanlığından alıp cumhuriyet olan Barbados'un ulusal kahramanı Rihanna
Kraliçe Elizabeth'i devlet başkanlığından alıp cumhuriyet olan Barbados'un ulusal kahramanı Rihanna
Barbados'ta Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'i devlet başkanı statüsünden çıkarma töreninde konuşan Prens Charles, köleci geçmişle ilgili nedamet getirdi... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T11:40+0300
2021-11-30T12:02+0300
dünya
ingiltere
cumhuriyet
prens charles
rihanna
birleşik krallık
devlet nişanı
britanya
barbados
kahraman
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/1051282359_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_1646cd94092b0340c646ebfc801ded52.jpg
Güney Karayipler'in ada ülkesi Barbados, 29 Kasım'ı 30 Kasım'a bağlayan geceyarısı düzenlenen törenle Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'i devlet başkanı statüsünden çıkararak dünyanın en yeni cumhuriyeti oldu. Barbados'un başkenti ve en büyük şehri Bridgetown'da düzenlenen törende 2. Elizabeth'in büyük oğlu, Veliaht Prens Charles da hazır bulunurken, Britanya Kraliçesi'ni temsil eden kraliyet bayrağı indirildi. 'Gemi kalkıyor artık'Genel Vali Dame Sandra Mason, ilk Barbados Devlet Başkanı olarak yemin edip görevine başladı. Mason, törende yaptığı konuşmada, "Barbados Cumhuriyeti'nin gemisi ilk yolculuğuna başlıyor. Fırtınalara göğüs germeyi başarsın, ülkemize vatan olsun ve halkımızı geleceğe taşısın" dedi. 2018'den beri adanın genel valisi olan 72 yaşındaki kadın lider, geçen ay parlamentoda yapılan oylamayla seçilmiş başkan olarak belirlenmişti.Eski Britanya sömürgesi Barbados, bağımsızlığının 55. yıldönümünde kraliyetle bağlarını kesse de Britanya Milletler Topluluğu içinde kalmaya devam edecek.'Tarihimizi sonsuza dek lekeleyen köleliğin korkunç vahşeti'Galler Prensi Charles, törende yaptığı konuşmada, "Geçmişimizin en karanlık günlerinden ve tarihimizi sonsuza dek lekeleyen köleliğin korkunç vahşetinden beri bu adanın insanları yollarını olağanüstü bir metanetle çizdi" vurgusunda bulundu. Kendisini 'Barbados dostu' olarak tanımlayan Prens Charles, iki ülke ilişkilerinin anayasal değişime karşın devam edeceğini söyledi.Ancak törenin katılımcıları arasında en dikkat çekici isim, Barbadoslu ünlü şarkıcı Robyn Rihanna Fenty oldu. Dünyanın pek çok yerinde insanlar Barbados'u Rihanna'nın memleketi olarak bilirken, tören Rihanna'ya ulusal kahraman nişanı verilmesine de sahne oldu.'Elmas gibi parlamaya devam et'Başbakan Mia Mottley'nin 33 yaşındaki süper yıldızın 'Barbados Ulusal Kahramanı' unvanına layık görüldüğünü açıklaması, tezahüratlarla karşılandı. Rihanna'yı platforma çağıran Mottley, ünlü şarkısına atıfla "Elmas gibi parlamaya ve çalışmalarınla, eylemlerinle ulusunu onurlandırmaya devam et" diyerek resmen ulusal kahraman ilan etti. Barbados'un 11. ulusal kahramanı ve 2. kadın ulusal kahramanı olan Rihanna'nın resmi adının önüne artık bir saygı unvanı da eklendi (The Right Honourable Robyn Rihanna Fenty). Ünü ABD'den dünyaya yayılan, ancak Barbados'ta doğup büyüyen Rihanna, 2018 yılında Barbados hükümeti tarafından Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçi olarak atanıp adaya eğitim, turizm ve yatırımı teşvik etmekle görevlendirildi.Bu arada Britanya Kraliçesi'nin devlet başkanı statüsünde olduğu ülke sayısı 15'e indi.
ingiltere
birleşik krallık
britanya
barbados
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/1051282359_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_b12164384aeec887d543c80963dbbf01.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, cumhuriyet, prens charles, rihanna, birleşik krallık, devlet nişanı, britanya, barbados, kahraman, devlet başkanı, kraliçe 2. elizabeth

Kraliçe Elizabeth'i devlet başkanlığından alıp cumhuriyet olan Barbados'un ulusal kahramanı Rihanna

11:40 30.11.2021 (güncellendi: 12:02 30.11.2021)
© REUTERS / POOLBritanya Kraliçesi 2. Elizabeth'i devlet başkanı statüsünden çıkararak dünyanın en yeni cumhuriyeti olan Barbados'ta Başbakan Mia Mottley (önde ayakta) ve Devlet Başkanı Sandra Mason (oturan), ünlü şarkıcı Rihanna'ya ulusal kahraman unvanını verirken
Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'i devlet başkanı statüsünden çıkararak dünyanın en yeni cumhuriyeti olan Barbados'ta Başbakan Mia Mottley (önde ayakta) ve Devlet Başkanı Sandra Mason (oturan), ünlü şarkıcı Rihanna'ya ulusal kahraman unvanını verirken - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© REUTERS / POOL
Abone ol
Barbados'ta Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'i devlet başkanı statüsünden çıkarma töreninde konuşan Prens Charles, köleci geçmişle ilgili nedamet getirdi. Dünyanın en genç cumhuriyeti, açtığı yeni sayfaya, Rihanna'yı ulusal kahraman ilan ederek başladı.
Güney Karayipler'in ada ülkesi Barbados, 29 Kasım'ı 30 Kasım'a bağlayan geceyarısı düzenlenen törenle Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'i devlet başkanı statüsünden çıkararak dünyanın en yeni cumhuriyeti oldu.
Barbados'un başkenti ve en büyük şehri Bridgetown'da düzenlenen törende 2. Elizabeth'in büyük oğlu, Veliaht Prens Charles da hazır bulunurken, Britanya Kraliçesi'ni temsil eden kraliyet bayrağı indirildi.

'Gemi kalkıyor artık'

Genel Vali Dame Sandra Mason, ilk Barbados Devlet Başkanı olarak yemin edip görevine başladı. Mason, törende yaptığı konuşmada, "Barbados Cumhuriyeti'nin gemisi ilk yolculuğuna başlıyor. Fırtınalara göğüs germeyi başarsın, ülkemize vatan olsun ve halkımızı geleceğe taşısın" dedi. 2018'den beri adanın genel valisi olan 72 yaşındaki kadın lider, geçen ay parlamentoda yapılan oylamayla seçilmiş başkan olarak belirlenmişti.
Eski Britanya sömürgesi Barbados, bağımsızlığının 55. yıldönümünde kraliyetle bağlarını kesse de Britanya Milletler Topluluğu içinde kalmaya devam edecek.

'Tarihimizi sonsuza dek lekeleyen köleliğin korkunç vahşeti'

Galler Prensi Charles, törende yaptığı konuşmada, "Geçmişimizin en karanlık günlerinden ve tarihimizi sonsuza dek lekeleyen köleliğin korkunç vahşetinden beri bu adanın insanları yollarını olağanüstü bir metanetle çizdi" vurgusunda bulundu.
Kendisini 'Barbados dostu' olarak tanımlayan Prens Charles, iki ülke ilişkilerinin anayasal değişime karşın devam edeceğini söyledi.
Ancak törenin katılımcıları arasında en dikkat çekici isim, Barbadoslu ünlü şarkıcı Robyn Rihanna Fenty oldu.
Dünyanın pek çok yerinde insanlar Barbados'u Rihanna'nın memleketi olarak bilirken, tören Rihanna'ya ulusal kahraman nişanı verilmesine de sahne oldu.

'Elmas gibi parlamaya devam et'

Başbakan Mia Mottley'nin 33 yaşındaki süper yıldızın 'Barbados Ulusal Kahramanı' unvanına layık görüldüğünü açıklaması, tezahüratlarla karşılandı.
Rihanna'yı platforma çağıran Mottley, ünlü şarkısına atıfla "Elmas gibi parlamaya ve çalışmalarınla, eylemlerinle ulusunu onurlandırmaya devam et" diyerek resmen ulusal kahraman ilan etti.
Barbados'un 11. ulusal kahramanı ve 2. kadın ulusal kahramanı olan Rihanna'nın resmi adının önüne artık bir saygı unvanı da eklendi (The Right Honourable Robyn Rihanna Fenty).
Ünü ABD'den dünyaya yayılan, ancak Barbados'ta doğup büyüyen Rihanna, 2018 yılında Barbados hükümeti tarafından Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçi olarak atanıp adaya eğitim, turizm ve yatırımı teşvik etmekle görevlendirildi.
Bu arada Britanya Kraliçesi'nin devlet başkanı statüsünde olduğu ülke sayısı 15'e indi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:05Melih Gökçek, 'köprüye ateist girip Müslüman çıkan' adamın videosunu paylaştı
12:03Puskas Ödülü adayları açıklandı
11:56İngiltere'de Omicron varyantı tedbirleri: Maske ve test zorunluluğu geri geldi
11:56Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Midilli: Yeni varyantlar aşısızlık yüzünden çıkıyor
11:56Rostec, kitlesel ayaklanmaları önceden tahmin edebilecek yazılım geliştiriyor
11:51Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz, Diyarbakır Yüksek Güvenlik Cezaevi'ne getirildi
11:40Kraliçe Elizabeth'i devlet başkanlığından alıp cumhuriyet olan Barbados'un ulusal kahramanı Rihanna
11:34Gaziantep'te 3 aylık bebeğe işkence yapan baba gözaltına alındı
11:33Azerbaycan ordusuna ait askeri helikopter tatbikat sırasında düştü
11:33Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izin süreleri 2 ay uzatıldı
11:23İtalya'da canlı yayında kadın muhabire taciz: Spor Bakanı sessiz kalan taraftarlara tepki gösterdi
11:17Kadıköy'de bir kişiyi öldüren polis görevden uzaklaştırıldı
11:12Yeni Spider-Man üçlemesinin başrol oyuncusu yine Tom Holland olacak
11:00DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten açıklama: İnsanca yaşamayı mümkün kılacak bir asgari ücret belirlenmeli
10:54İTÜ'lü profesör, 'Marmara depreminin zamanı geldi' dedi: Fay hattındaki 110 ilçeyi açıkladı
10:52Bahçeli: Erken seçim yoktur, derhal seçim yoktur
10:44'Türkiye, Resulayn ve Tel Abyad’ı da kapsayan bölgede 230 kilometrelik hendek açtı'
10:42Rusya’nın ABD Büyükelçisi: Rus diplomatların sınırdışı edilmesi konusunda gerçekler çarpıtılıyor
10:40Orman kanununda değişiklik: Kamu yararı ve zaruret varsa yapılaşmaya izin çıktı
10:38Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor