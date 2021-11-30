https://tr.sputniknews.com/20211130/kremlin-kovid-19-asisi-olmayi-reddedenlere-para-cezasi-uygulanmayacak-1051299044.html
Kremlin: Kovid-19 aşısı olmayı reddedenlere para cezası uygulanmayacak
Kremlin: Kovid-19 aşısı olmayı reddedenlere para cezası uygulanmayacak
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya’da Kovid-19 aşısı olmayı reddedenlere para cezası uygulanmayacağı belirtildi. 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T17:15+0300
2021-11-30T17:15+0300
2021-11-30T17:29+0300
koronavirüs
rusya
dmitriy peskov
rusya’da koronavirüs salgını
omicron
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/03/1044652368_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_07bfdd55d05d587a5548ce913a140854.jpg
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Avusturya'da 1 Şubat'tan itibaren Kovid-19’a karşı aşılamayı reddedenlere para cezası uygulanacak, Kremlin’in bu yönde bir hazırlığı var mı?” şeklindeki soruya, “Hayır, Rusya’da bu tür önlemlerin uygulanması durumu yok” yanıtını verdi.Daha önce, Avusturya hükümetinin Kovid-19 aşısını reddedenlere 3.6 bin Euro para cezası verilmesini öngören yasa tasarısı hazırladığı bildirilmişti.Tasarıya göre, aşı randevusuna gitmeyen kişilere ikinci bir bildirim gönderilecek, onu da dikkate almamaları durumunda 4 ay hapis cezası ve 7 bin 200 Euro para cezasıyla karşı karşıya kalabilecekler.Avusturya parlamentosunun her iki kanadı tarafından onaylanması gereken tasarının 6 Aralık'ta sunulması planlanıyor. Avusturya hükümeti, Kovid-19 insidansındaki artış nedeniyle önümüzdeki Şubat ayından itibaren zorunlu aşı uygulamasına geçme kararı almıştı.Rusya’da 15 Ekim'den bu yana en düşük günlük Kovid-19 vakası kaydedildiRusya’da 15 Ekim’den bu yana en düşük günlük koronavirüs vaka sayısı kaydedildi. Tespit edilen 32 bin bin 648 yeni vaka ile beraber toplam vaka sayısı 9 milyon 636 bin 881’e ulaştı.Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, son 24 saat içinde bin 229 kişinin Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybettiği, böylece pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybının 275 bin 193’e ulaştığı kaydedildi.Gün içinde 33 bin 442 hasta taburcu edilirken, iyileşen toplam hasta sayısı 8 milyon 329 bin oldu.Başkent Moskova (2 bin 788) en yüksek vakanın görüldüğü bölge olurken, St. Petersburg (2 bin 103) ikinci, Moskova Bölgesi (2 bin 215) üçüncü sırada yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20211122/almanyada-korona-onlemleri-cezalari-arttirildi-1051039395.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/03/1044652368_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_47b2c05a79dd439a7dd75f13e2245ad7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, dmitriy peskov, rusya’da koronavirüs salgını, omicron
Kremlin: Kovid-19 aşısı olmayı reddedenlere para cezası uygulanmayacak
17:15 30.11.2021 (güncellendi: 17:29 30.11.2021)
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya’da Kovid-19 aşısı olmayı reddedenlere para cezası uygulanmayacağı belirtildi.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Avusturya'da 1 Şubat'tan itibaren Kovid-19’a karşı aşılamayı reddedenlere para cezası uygulanacak, Kremlin’in bu yönde bir hazırlığı var mı?” şeklindeki soruya, “Hayır, Rusya’da bu tür önlemlerin uygulanması durumu yok” yanıtını verdi.
Daha önce, Avusturya hükümetinin Kovid-19 aşısını reddedenlere 3.6 bin Euro para cezası verilmesini öngören yasa tasarısı hazırladığı bildirilmişti.
Tasarıya göre, aşı randevusuna gitmeyen kişilere ikinci bir bildirim gönderilecek, onu da dikkate almamaları durumunda 4 ay hapis cezası ve 7 bin 200 Euro para cezasıyla karşı karşıya kalabilecekler.
Avusturya parlamentosunun her iki kanadı tarafından onaylanması gereken tasarının 6 Aralık'ta sunulması planlanıyor. Avusturya hükümeti, Kovid-19 insidansındaki artış nedeniyle önümüzdeki Şubat ayından itibaren zorunlu aşı uygulamasına geçme kararı almıştı.
Rusya’da 15 Ekim'den bu yana en düşük günlük Kovid-19 vakası kaydedildi
Rusya’da 15 Ekim’den bu yana en düşük günlük koronavirüs vaka sayısı kaydedildi. Tespit edilen 32 bin bin 648 yeni vaka ile beraber toplam vaka sayısı 9 milyon 636 bin 881’e ulaştı.
Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, son 24 saat içinde bin 229 kişinin Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybettiği, böylece pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybının 275 bin 193’e ulaştığı kaydedildi.
Gün içinde 33 bin 442 hasta taburcu edilirken, iyileşen toplam hasta sayısı 8 milyon 329 bin oldu.
Başkent Moskova (2 bin 788) en yüksek vakanın görüldüğü bölge olurken, St. Petersburg (2 bin 103) ikinci, Moskova Bölgesi (2 bin 215) üçüncü sırada yer aldı.