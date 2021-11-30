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Lodos nedeniyle getirilen yasağa uymayıp trafiğe çıkan motorculara ceza
Lodos nedeniyle getirilen yasağa uymayıp trafiğe çıkan motorculara ceza
İstanbul'da motokuryeler, motosiklet ve scooterlara yönelik denetim yapıldı. Lodos nedeniyle getirilen yasağa uymayıp trafiğe çıkan motorculara ceza yazıldı. 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T15:17+0300
2021-11-30T15:17+0300
türkiye
istanbul
polis
lodos
denetim
motosiklet
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İstanbul'da, hava muhalefeti nedeniyle saat 18.00'e kadar trafiğe çıkmaları yasaklanan başta motokuryelik hizmete veren araçlar olmak üzere motosiklet ve elektrikli scooterlara yönelik denetim gerçekleştirildi.Beşiktaş Dolmabahçe Meydanı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu-Avrupa yönü Beylerbeyi katılım, Aksaray Valide Sultan Camisi önü ve Bağdat Caddesi Şaşkın Bakkal ışıklarda kurulan kontrol noktalarında, sivil trafik polis ekiplerinin de desteğiyle denetim yapıldı.Denetimler kapsamında yasağa uymayan sürücüler hakkında tutanak düzenlenirken, motosikletler de çekici yardımıyla otoparka çekildi.Polis, sürücülere otoparka çekilen motosikletlerini saat 18.00'den sonra alabileceklerini söyledi.Öte yandan bazı sürücüler, mecbur kaldıkları için trafiğe çıktıklarını, 'havanın güzel olduğunu ve yasaklardan haberlerinin olmadığını' söyleyerek kendilerini savundu.
https://tr.sputniknews.com/20211129/belediye-otobusleri-lodos-nedeniyle-ilerlemekte-zorlanan-motosiklet-suruculerine-siper-oldu-1051261425.html
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istanbul, polis, lodos, denetim, motosiklet

Lodos nedeniyle getirilen yasağa uymayıp trafiğe çıkan motorculara ceza

15:17 30.11.2021
© AA / IBRAHIM MASELodos nedeniyle getirilen yasağa uymayıp trafiğe çıkan motorculara ceza
Lodos nedeniyle getirilen yasağa uymayıp trafiğe çıkan motorculara ceza - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© AA / IBRAHIM MASE
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İstanbul'da motokuryeler, motosiklet ve scooterlara yönelik denetim yapıldı. Lodos nedeniyle getirilen yasağa uymayıp trafiğe çıkan motorculara ceza yazıldı.
İstanbul'da, hava muhalefeti nedeniyle saat 18.00'e kadar trafiğe çıkmaları yasaklanan başta motokuryelik hizmete veren araçlar olmak üzere motosiklet ve elektrikli scooterlara yönelik denetim gerçekleştirildi.
Beşiktaş Dolmabahçe Meydanı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu-Avrupa yönü Beylerbeyi katılım, Aksaray Valide Sultan Camisi önü ve Bağdat Caddesi Şaşkın Bakkal ışıklarda kurulan kontrol noktalarında, sivil trafik polis ekiplerinin de desteğiyle denetim yapıldı.
Denetimler kapsamında yasağa uymayan sürücüler hakkında tutanak düzenlenirken, motosikletler de çekici yardımıyla otoparka çekildi.
Polis, sürücülere otoparka çekilen motosikletlerini saat 18.00'den sonra alabileceklerini söyledi.
Öte yandan bazı sürücüler, mecbur kaldıkları için trafiğe çıktıklarını, 'havanın güzel olduğunu ve yasaklardan haberlerinin olmadığını' söyleyerek kendilerini savundu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 4 motosikletliye 2 otobüs koruması - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
YAŞAM
Belediye otobüsleri lodos nedeniyle ilerlemekte zorlanan motosiklet sürücülerine siper oldu
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