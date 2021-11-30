https://tr.sputniknews.com/20211130/lodos-nedeniyle-getirilen-yasaga-uymayip-trafige-cikan-motorculara-ceza-1051293135.html

Lodos nedeniyle getirilen yasağa uymayıp trafiğe çıkan motorculara ceza

Lodos nedeniyle getirilen yasağa uymayıp trafiğe çıkan motorculara ceza

İstanbul'da motokuryeler, motosiklet ve scooterlara yönelik denetim yapıldı. Lodos nedeniyle getirilen yasağa uymayıp trafiğe çıkan motorculara ceza yazıldı. 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T15:17+0300

2021-11-30T15:17+0300

2021-11-30T15:17+0300

türkiye

istanbul

polis

lodos

denetim

motosiklet

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İstanbul'da, hava muhalefeti nedeniyle saat 18.00'e kadar trafiğe çıkmaları yasaklanan başta motokuryelik hizmete veren araçlar olmak üzere motosiklet ve elektrikli scooterlara yönelik denetim gerçekleştirildi.Beşiktaş Dolmabahçe Meydanı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu-Avrupa yönü Beylerbeyi katılım, Aksaray Valide Sultan Camisi önü ve Bağdat Caddesi Şaşkın Bakkal ışıklarda kurulan kontrol noktalarında, sivil trafik polis ekiplerinin de desteğiyle denetim yapıldı.Denetimler kapsamında yasağa uymayan sürücüler hakkında tutanak düzenlenirken, motosikletler de çekici yardımıyla otoparka çekildi.Polis, sürücülere otoparka çekilen motosikletlerini saat 18.00'den sonra alabileceklerini söyledi.Öte yandan bazı sürücüler, mecbur kaldıkları için trafiğe çıktıklarını, 'havanın güzel olduğunu ve yasaklardan haberlerinin olmadığını' söyleyerek kendilerini savundu.

https://tr.sputniknews.com/20211129/belediye-otobusleri-lodos-nedeniyle-ilerlemekte-zorlanan-motosiklet-suruculerine-siper-oldu-1051261425.html

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istanbul, polis, lodos, denetim, motosiklet