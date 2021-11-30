https://tr.sputniknews.com/20211130/manchester-cityli-yildiz-ilkay-gundogan-izmirde-otizmli-cocuklara-sinif-acti-1051297611.html

Manchester City'li yıldız İlkay Gündoğan, İzmir'de otizmli çocuklara sınıf açtı

Manchester City'li yıldız İlkay Gündoğan, İzmir'de otizmli çocuklara sınıf açtı

Premier Lig takımlarından Manchester City’de forma giyen İlkay Gündoğan, otizmli çocukların özel eğitim ihtiyaçlarını karşılayarak, sınıf açtı. Türk asıllı... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T16:38+0300

2021-11-30T16:38+0300

2021-11-30T16:44+0300

ilkay gündoğan

spor

manchester city

otizm

sınıf

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İzmir'deki Sabahat Akşiray Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Türk asıllı Alman oyuncusu İlkay Gündoğan'ın desteğiyle özel materyal donanımlı sınıf açılışı gerçekleşti.Tohum Otizm Vakfı'ndan yapılan açıklamada, Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı olan çocuklar ve gençler için materyal desteği sunmak amacıyla yürütülen Sınıf Donanımı Projesi kapsamında 133. özel eğitim sınıf açılışının yapıldığı belirtildi.Sınıf açılışına çevrim içi bağlanan İlkay Gündoğan "Tohum Otizm Vakfı'na ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İlk fırsatta özel çocuklarımızla bir araya gelmeyi umuyorum. Her zaman otizmin farkında, onların yanındayım" ifadelerini kullandı.Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Suat Kardaş da Türkiye'de 0-19 yaş arasında 434 bin 10 otizmli çocuk ve gençten sadece yüzde 10'unun eğitime erişebildiğini söyledi. Otizmin bilinen tek çaresinin erken tanı ve eğitim olduğunu hatırlatan Kardaş, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20200921/ilkay-gundoganin-koronavirus-testi-pozitif-cikti-1042887846.html

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ilkay gündoğan, manchester city, otizm, sınıf