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Manchester City'li yıldız İlkay Gündoğan, İzmir'de otizmli çocuklara sınıf açtı
Manchester City'li yıldız İlkay Gündoğan, İzmir'de otizmli çocuklara sınıf açtı
Premier Lig takımlarından Manchester City’de forma giyen İlkay Gündoğan, otizmli çocukların özel eğitim ihtiyaçlarını karşılayarak, sınıf açtı. Türk asıllı... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T16:38+0300
2021-11-30T16:44+0300
ilkay gündoğan
spor
manchester city
otizm
sınıf
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İzmir'deki Sabahat Akşiray Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Türk asıllı Alman oyuncusu İlkay Gündoğan'ın desteğiyle özel materyal donanımlı sınıf açılışı gerçekleşti.Tohum Otizm Vakfı'ndan yapılan açıklamada, Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı olan çocuklar ve gençler için materyal desteği sunmak amacıyla yürütülen Sınıf Donanımı Projesi kapsamında 133. özel eğitim sınıf açılışının yapıldığı belirtildi.Sınıf açılışına çevrim içi bağlanan İlkay Gündoğan "Tohum Otizm Vakfı'na ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İlk fırsatta özel çocuklarımızla bir araya gelmeyi umuyorum. Her zaman otizmin farkında, onların yanındayım" ifadelerini kullandı.Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Suat Kardaş da Türkiye'de 0-19 yaş arasında 434 bin 10 otizmli çocuk ve gençten sadece yüzde 10'unun eğitime erişebildiğini söyledi. Otizmin bilinen tek çaresinin erken tanı ve eğitim olduğunu hatırlatan Kardaş, şunları kaydetti:
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ilkay gündoğan, manchester city, otizm, sınıf

Manchester City'li yıldız İlkay Gündoğan, İzmir'de otizmli çocuklara sınıf açtı

16:38 30.11.2021 (güncellendi: 16:44 30.11.2021)
© AAİlkay Gündoğan, İzmir, otistik çocuklar eğitim merkezi
İlkay Gündoğan, İzmir, otistik çocuklar eğitim merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© AA
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Premier Lig takımlarından Manchester City’de forma giyen İlkay Gündoğan, otizmli çocukların özel eğitim ihtiyaçlarını karşılayarak, sınıf açtı. Türk asıllı Alman futbolcu, İzmir’de yer alan Sabahat Akşiray Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda yer alan sınıfın açılışında gönderdiği bir video ile çocuklara seslendi.
İzmir'deki Sabahat Akşiray Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Türk asıllı Alman oyuncusu İlkay Gündoğan'ın desteğiyle özel materyal donanımlı sınıf açılışı gerçekleşti.
Tohum Otizm Vakfı'ndan yapılan açıklamada, Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı olan çocuklar ve gençler için materyal desteği sunmak amacıyla yürütülen Sınıf Donanımı Projesi kapsamında 133. özel eğitim sınıf açılışının yapıldığı belirtildi.
Sınıf açılışına çevrim içi bağlanan İlkay Gündoğan "Tohum Otizm Vakfı'na ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İlk fırsatta özel çocuklarımızla bir araya gelmeyi umuyorum. Her zaman otizmin farkında, onların yanındayım" ifadelerini kullandı.
Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Suat Kardaş da Türkiye'de 0-19 yaş arasında 434 bin 10 otizmli çocuk ve gençten sadece yüzde 10'unun eğitime erişebildiğini söyledi. Otizmin bilinen tek çaresinin erken tanı ve eğitim olduğunu hatırlatan Kardaş, şunları kaydetti:
"Sürekli yoğun eğitimle çocukların yaklaşık yüzde 50’sinde otizmin belirtileri kontrol altına alınabilmekte ve gelişim sağlanabilmektedir. Tohum Otizm Vakfı olarak Sınıf Donanımı Projesiyle otizmli çocukların ve onların öğretmenlerinin nitelikli eğitim imkanlarına erişimi için çaba gösteriyoruz."​​​​​​​
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