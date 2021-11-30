https://tr.sputniknews.com/20211130/melih-gokcek-kopruye-ateist-girip-musluman-cikan-adamin-videosunu-paylasti-1051283853.html

Melih Gökçek, 'köprüye ateist girip Müslüman çıkan' adamın videosunu paylaştı

Melih Gökçek, 'köprüye ateist girip Müslüman çıkan' adamın videosunu paylaştı

Melih Gökçek, dünkü fırtınada köprüde motosiklet kullanan adamın videosunu paylaştı. Gökçek, köprüye 'ateist girip Müslüman çıktığını' söyleyen adamı tebrik... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T12:05+0300

2021-11-30T12:05+0300

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türkiye

melih gökçek

lodos

fırtına

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, dün yaşanan fırtınada 'köprüye ateist girip Müslüman olarak çıktığını' söyleyen ve sosyal medyada çok sayıda paylaşım alan adamın videosunu paylaştı. Videoyu Twitter hesabından paylaşan Gökçek, "Bugünkü fırtınada İstanbul'da köprüye ateist olarak girmiş, Müslüman olarak çıkmış. Ne mutlu. Rabbim seni kadim Müslümanlardan eylesin inşallah. Mutlaka seyredin" ifadelerini kullandı.

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melih gökçek, lodos, fırtına