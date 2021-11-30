Melih Gökçek, 'köprüye ateist girip Müslüman çıkan' adamın videosunu paylaştı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, dün yaşanan fırtınada 'köprüye ateist girip Müslüman olarak çıktığını' söyleyen ve sosyal medyada çok sayıda paylaşım alan adamın videosunu paylaştı. Videoyu Twitter hesabından paylaşan Gökçek, "Bugünkü fırtınada İstanbul'da köprüye ateist olarak girmiş, Müslüman olarak çıkmış. Ne mutlu. Rabbim seni kadim Müslümanlardan eylesin inşallah. Mutlaka seyredin" ifadelerini kullandı.
Melih Gökçek, dünkü fırtınada köprüde motosiklet kullanan adamın videosunu paylaştı. Gökçek, köprüye 'ateist girip Müslüman çıktığını' söyleyen adamı tebrik etti.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, dün yaşanan fırtınada 'köprüye ateist girip Müslüman olarak çıktığını' söyleyen ve sosyal medyada çok sayıda paylaşım alan adamın videosunu paylaştı.
Videoyu Twitter hesabından paylaşan Gökçek, "Bugünkü fırtınada İstanbul'da köprüye ateist olarak girmiş, Müslüman olarak çıkmış. Ne mutlu. Rabbim seni kadim Müslümanlardan eylesin inşallah. Mutlaka seyredin" ifadelerini kullandı.
BUGÜNKÜ FIRTINA DA İSTANBUL DA KÖPRÜYE ATEİST OLARAK GİRMİŞ… MÜSLÜMAN OLARAK ÇIKMIŞ…
NE MUTLU… RABBİM SENİ KADİM MÜSLÜMANLARDAN EYLESİN İNŞAALLAH…