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Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç görevinden ayrıldı
Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç görevinden ayrıldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç'ın görevinden ayrıldığı belirtildi. 30.11.2021, Sputnik Türkiye
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2021-11-30T13:42+0300
ekonomi
türkiye
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
merkez bankası
görev değişimi
merkez bankası (mb)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda yeni bir görevden ayrılma yaşandı.Bloomberg HT'nin haberine göre TCMB Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç görevinden ayrıldı.Küçüksaraç'ın yerine TCMB Emisyon Genel Müdür Yardımcısı Hakan Er atandı. Daha önce Piyasalar Analiz Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Küçüksaraç Ağustos 2019'da TCMB Piyasalar Genel Müdürü görevine atanmıştı.
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türkiye, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası, görev değişimi, merkez bankası (mb)

Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç görevinden ayrıldı

13:42 30.11.2021
© REUTERS / Ümit BektaşMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© REUTERS / Ümit Bektaş
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç'ın görevinden ayrıldığı belirtildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda yeni bir görevden ayrılma yaşandı.
Bloomberg HT'nin haberine göre TCMB Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç görevinden ayrıldı.
Küçüksaraç'ın yerine TCMB Emisyon Genel Müdür Yardımcısı Hakan Er atandı. Daha önce Piyasalar Analiz Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Küçüksaraç Ağustos 2019'da TCMB Piyasalar Genel Müdürü görevine atanmıştı.
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