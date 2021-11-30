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Metaverse'te 650 bin dolara satılan mega yat, Sandbox sanal dünyasının en pahalı NFT'si oldu
15:16 30.11.2021 (güncellendi: 16:23 30.11.2021)
© Fotoğraf : MetaverseMetaverse'de 650 bin dolara satılan mega yat, Sandbox sanal dünyasının en pahalı NFT'si oldu
© Fotoğraf : Metaverse
Facebook, Microsoft, Roblox ve Epic gibi şirketlerin milyarlarca dolarlık yatırım planıyla gündeme gelen ve internetin gelişimindeki bir sonraki aşama olarak görülen metaverse konsepti bu kez pahalı bir dijital satışla kendinden söz ettirdi.
Sandbox sanal oyun dünyasında, metaverse evreninin bir parçası olarak tasarlanan dijital bir mega yat 650 bin dolara alıcı buldu. Bu rakam, Sandbox'taki en yüksek satış fiyatı olarak kayıtlara geçti.
Metaverse evreninin bir parçası olan ve 'Metaflower Super Mega Yacht' olarak adlandırılan sanal lüks yat, diğer lüks tesislerin yanı sıra 2 helikopter pisti, jakuziler ve bir DJ kabini içeriyor.
650 bin dolarlık satın alma işlemi ile birlikte bu yat, Sandbox'ta satılan en pahalı token (NFT) haline geldi. NFT'ler, takas edilmez oluşları nedeniyle telif hakkı bulunan ürünler oluşturmak için tasarlanıyor. Bir sanatçı, kendisine ait bir eseri NFT'ye dönüştürdüğünde, hem kendisine ait dijital imzası ile telif hakkını korumuş oluyor hem de ürünün her satışında payına düşen telif hakkı kripto ödeme şeklinde hesabına geçiyor.
Congrats to the new owner of The Metaflower NFT Super Mega Yacht on making metaverse NFT history. This auction marks the highest price paid for a @TheSandboxGame NFT asset at 149 ETH ($650,000), and an exciting time for every member of the Fantasy Community. pic.twitter.com/Nl0278JbOT— Republic Realm (@joinrepublic_re) November 24, 2021
Lüks yat, Sandbox sanal oyun dünyası için lüks bir NFT serisinin parçası olarak tasarlandı, bir metaverse geliştiricisi olan Republic Realm tarafından piyasaya sürüldü. Özel adalar, sürat tekneleri ve jet ski, bu seride yer alan diğer ürünler olarak göze çarpıyor.
Metaverse, internet dünyasına ait tamamen işlevsel bir sanal evreni potansiyel olarak sürdürebilen fütüristik, üç boyutlu bir versiyonu olarak biliniyor. Bu sanal dünya, oyuncuların dijital koleksiyonlar toplamasına, kendi oyunlarını oluşturmasına ve izlemesine olanak tanıyor.
28 Ekim, 00:16