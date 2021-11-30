https://tr.sputniknews.com/20211130/meteoroloji-genel-mudurlugunden-orta-ve-dogu-karadeniz-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-1051290987.html

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış ile sağanak bekleniyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksama, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T14:31+0300

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türkiye

giresun

trabzon

rize

meteoroloji genel müdürlüğü

sel

fırtına

doğu karadeniz

orta karadeniz

dere yatağı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de yağışların bu akşam ve geceden itibaren etkisini artırarak Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in 900-1000 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.Kuvvetli yağışların yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.Sel, su baskını, ulaşımda aksama, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

https://tr.sputniknews.com/20210929/meteorolojiden-dogu-ve-bati-karadeniz-icin-sel-su-baskini-ve-heyelan-uyarisi-1049368279.html

türkiye

giresun

trabzon

rize

doğu karadeniz

orta karadeniz

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