https://tr.sputniknews.com/20211130/meteoroloji-genel-mudurlugunden-orta-ve-dogu-karadeniz-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-1051290987.html
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış ile sağanak bekleniyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksama, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T14:31+0300
2021-11-30T14:31+0300
2021-11-30T14:31+0300
türkiye
giresun
trabzon
rize
meteoroloji genel müdürlüğü
sel
fırtına
doğu karadeniz
orta karadeniz
dere yatağı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1045024317_0:385:1000:948_1920x0_80_0_0_7701eb0ed1a20bc366da87b77e26b632.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de yağışların bu akşam ve geceden itibaren etkisini artırarak Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in 900-1000 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.Kuvvetli yağışların yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.Sel, su baskını, ulaşımda aksama, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
https://tr.sputniknews.com/20210929/meteorolojiden-dogu-ve-bati-karadeniz-icin-sel-su-baskini-ve-heyelan-uyarisi-1049368279.html
türkiye
giresun
trabzon
rize
doğu karadeniz
orta karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1045024317_0:292:1000:1042_1920x0_80_0_0_9e94853e333c560f0310c42359877753.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
giresun, trabzon, rize, meteoroloji genel müdürlüğü, sel, fırtına, doğu karadeniz, orta karadeniz, dere yatağı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış ile sağanak bekleniyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksama, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de yağışların bu akşam ve geceden itibaren etkisini artırarak Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in 900-1000 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağışların yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Sel, su baskını, ulaşımda aksama, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.