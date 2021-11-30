https://tr.sputniknews.com/20211130/meteorolojiden-67-kente-sari-ve-turuncu-uyari-1051276589.html

Meteoroloji'den 67 kente sarı ve turuncu uyarı

Meteoroloji'den 67 kente sarı ve turuncu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli fırtına nedeniyle 67 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T08:40+0300

2021-11-30T08:40+0300

2021-11-30T08:39+0300

yaşam

sağanak yağış

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

açıklama

sağanak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Muş, Bitlis ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Kütahya ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz ile Isparta, Antalya'nın doğu kesimleri, Sivas, Erzincan, Tunceli çevreleri, Malatya'nın batısı ve Kayseri'nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.Sıcaklıklar 4 ila 8 derece azalıyorHava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Kuvvetli yağış uyarısıYapılan son değerlendirmelere göre; yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz ile Isparta, Antalya'nın doğu kesimleri, Sivas, Erzincan, Tunceli çevreleri, Malatya'nın batısı, Kayseri'nin doğu ilçelerinin yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Kuvvetli rüzgar uyarısıYapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın Marmara'da batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-100km/sa), Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, yüksek kesimleri başta olmak üzere Karadeniz ile zamanla Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kuvvetli ve tam fırtına (60-110 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Bölgelerde havaMARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması, rüzgarın güney ve güneybatı öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına(50-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHaberin DevamıKIRKLARELİ °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGE: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına(60-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.İZMİR °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.MANİSA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Isparta çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar'ın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.ADANA °C, 23°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlıANTALYA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 18°CParçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlıISPARTA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden sonra kuzeybatısı karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeybatı kesimleri ile Sivas çevreleri ve Kayseri'nin doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (50-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuzeybatısındaANKARA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ESKİŞEHİR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.KONYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlıSİVAS °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına(60-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.DÜZCE °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.KASTAMONU °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (50-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıSAMSUN °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıTRABZON °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey ve batısı ile Muş ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzincan, Tunceli çevreleri ile Malatya'nın batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (50-100 km/sa)şeklinde eseceği tahmin ediliyor. bekleniyor.ERZURUM °C, 13°CParçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlıKARS °C, 10°CParçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA °C, 13°CParçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.VAN °C, 13°CParçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu gece saatlerinden sonra Adıyaman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 16°CParçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutluGAZİANTEP °C, 16°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 18°CAz bulutlu zamanla parçalı bulutluŞANLIURFA °C, 18°CAz bulutlu zamanla parçalı bulutlu

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sağanak yağış, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, açıklama, sağanak