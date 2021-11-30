https://tr.sputniknews.com/20211130/millet-o-kadar-cok-stok-yapiyor-ki-hafta-sonu-aycicek-yagi-alabilmek-icin-3-market-gezdim-1051307719.html

'Millet o kadar çok stok yapıyor ki hafta sonu ayçiçek yağı alabilmek için 3 market gezdim'

'Millet o kadar çok stok yapıyor ki hafta sonu ayçiçek yağı alabilmek için 3 market gezdim'

İstanbul’da bodrum katta yaşam mücadelesi veren 3 çocuk annesi Tansu Aylanç, "Çocuklarımı evde bırakıp 100 lira kazanmak için çalışmak zorundayım. Biz de... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T22:38+0300

2021-11-30T22:38+0300

2021-11-30T22:38+0300

akşam postasi

enflasyon

asgari ücret

ayçiçek yağı

kira

stok

geçim

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“Millet o kadar çok stok yapıyor ki hafta sonu ayçiçek yağı alabilmek için 3 market gezdim, bulamadım” “Millet o kadar çok stok yapıyor ki hafta sonu ayçiçek yağı alabilmek için 3 market gezdim, bulamadım”

İstanbul'da bodrum katta yaşam mücadelesi veren 3 çocuklu anne Tansu Aylanç, Radyo Sputnik'te Atilla Güner’le Akşam Postası'na hayatı, çarşı pazardaki fiyatları yorumladı.Aylanç'ın açıklamalarından satır başları şöyle:'Ben mutlu biriyim ama...'

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2021

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enflasyon, asgari ücret, ayçiçek yağı, kira, stok, geçim, аудио