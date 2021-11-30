https://tr.sputniknews.com/20211130/moderna-ceosu-mevcut-asilar-omicrona-karsi-daha-az-etkili-yeni-asi-gelistirmek-aylar-surebilir-1051277797.html

Moderna CEO'su: Mevcut aşılar omicrona karşı daha az etkili, yeni aşı geliştirmek aylar sürebilir

Moderna CEO'su: Mevcut aşılar omicrona karşı daha az etkili, yeni aşı geliştirmek aylar sürebilir

Koronavirüse karşı geliştirilen mevcut aşıların omicrona karşı önceki varyantlara göre daha az etkili olacağını söyleten Moderna CEO'su, yeni varyanta karşı... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T09:50+0300

2021-11-30T09:50+0300

2021-11-30T09:50+0300

koronavirüs

koronavirüs

koronavirüs aşısı

moderna

omicron

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Moderna CEO'su Stephane Bancel Financial Times'a verdiği röportajda, mevcut aşıların omicrona karşı önceki varyantlara göre daha az etkili olacağını belirtirken ilaç şirketlerinin yeni aşı geliştirmelerinin aylar alabileceğini söyledi.Omicron varyantının spike proteinindeki yüksek sayıda mutasyonun ve virüsün Güney Afrika'da hızlı yayılmasının mevcut aşılarda güncellemeyi gerektirebileceğini belirten Bancel, deltadaki aşı etkinliği gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.Bancel ayrıca, omicron varyantının ne derece ağır bir hastalanmaya yol açtığının ve aşıların varyanta karşı etkinliğinin iki hafta içinde netleşeceğini bildirdi.

https://tr.sputniknews.com/20211126/gintsburg-kovid-19un-yeni-varyantina-karsi-en-etkili-asi-muhtemelen-sputnik-v-olacak-1051191565.html

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koronavirüs, koronavirüs aşısı, moderna, omicron