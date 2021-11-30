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Motorine 44 kuruş indirim
Motorine 44 kuruş indirim
Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 44 kuruş indirime gidilecek. 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T16:22+0300
2021-11-30T16:38+0300
ekonomi
motorin
türkiye
benzin
indirim
otomobil
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 9.83 liradan satılan motorinin litre fiyatı 9.39 lira olacak.Motorinin litresi İstanbul'da 9.77 liradan 9.33 liraya, İzmir'de 9.85 liradan 9.41 liraya inecek.Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211125/benzin-ve-motorin-fiyati-10-liranin-uzerine-cikiyor-1051132984.html
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motorin, türkiye, benzin, indirim, otomobil

Motorine 44 kuruş indirim

16:22 30.11.2021 (güncellendi: 16:38 30.11.2021)
© REUTERSBenzi-motorin
Benzi-motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© REUTERS
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Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 44 kuruş indirime gidilecek.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 9.83 liradan satılan motorinin litre fiyatı 9.39 lira olacak.
Motorinin litresi İstanbul'da 9.77 liradan 9.33 liraya, İzmir'de 9.85 liradan 9.41 liraya inecek.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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