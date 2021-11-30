https://tr.sputniknews.com/20211130/motorine-44-kurus-indirim-1051297069.html

Motorine 44 kuruş indirim

Motorine 44 kuruş indirim

Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 44 kuruş indirime gidilecek. 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T16:22+0300

2021-11-30T16:22+0300

2021-11-30T16:38+0300

ekonomi

motorin

türkiye

benzin

indirim

otomobil

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 9.83 liradan satılan motorinin litre fiyatı 9.39 lira olacak.Motorinin litresi İstanbul'da 9.77 liradan 9.33 liraya, İzmir'de 9.85 liradan 9.41 liraya inecek.Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20211125/benzin-ve-motorin-fiyati-10-liranin-uzerine-cikiyor-1051132984.html

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motorin, türkiye, benzin, indirim, otomobil