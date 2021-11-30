Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211130/motorine-44-kurus-indirim-1051297069.html
Motorine 44 kuruş indirim
Motorine 44 kuruş indirim
Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 44 kuruş indirime gidilecek. 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T16:22+0300
2021-11-30T16:22+0300
2021-11-30T16:38+0300
ekonomi
motorin
türkiye
benzin
indirim
otomobil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101406/38/1014063873_3:0:1023:574_1920x0_80_0_0_796276873db4611d688240d8b131504b.jpg
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 9.83 liradan satılan motorinin litre fiyatı 9.39 lira olacak.Motorinin litresi İstanbul'da 9.77 liradan 9.33 liraya, İzmir'de 9.85 liradan 9.41 liraya inecek.Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211125/benzin-ve-motorin-fiyati-10-liranin-uzerine-cikiyor-1051132984.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101406/38/1014063873_130:0:895:574_1920x0_80_0_0_1b25e29bbef302f756ff8ff0c87b91cf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
motorin, türkiye, benzin, indirim, otomobil
Motorine 44 kuruş indirim 16:22 30.11.2021 (güncellendi: 16:38 30.11.2021)
Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 44 kuruş indirime gidilecek.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre,
Ankara'da ortalama 9.83 liradan satılan motorinin litre fiyatı 9.39 lira olacak.
Motorinin litresi İstanbul'da 9.77 liradan 9.33 liraya, İzmir'de 9.85 liradan 9.41 liraya inecek.
Akaryakıt fiyatları,
Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan
fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.