https://tr.sputniknews.com/20211130/muharrem-ince-24-yil-sonra-ortaya-cikan-video-hakkinda-konustu-yillardir-bu-videonun-pesindeydim-1051303223.html

Muharrem İnce, 24 yıl sonra ortaya çıkan video hakkında konuştu: 'Yıllardır bu videonun peşindeydim'

Muharrem İnce, 24 yıl sonra ortaya çıkan video hakkında konuştu: 'Yıllardır bu videonun peşindeydim'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 1997 yılındaki Siyaset Meydanı'na katıldığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından "Yıllardır bu videonun... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T18:58+0300

2021-11-30T18:58+0300

2021-11-30T19:28+0300

türkiye

muharrem ince

twitter

siyaset meydanı

video

atv

ali kırca

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Siyaset Meydanı programında yaptığı yorumlara ait görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İnce yıllardır o videonun peşinde olduğunu belirtti.Odatv'nin haberine göre Muharrem İnce, "Ali Kırca'yı aradım. Hatta ATV'yi sel basmış bulamadık dediler. Nasıl olduysa birisinde varmış çıkarttı ortaya ben yılladır bunun peşindeydim" diye konuştu.

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muharrem ince, twitter , siyaset meydanı, video, atv, ali kırca