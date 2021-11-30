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https://tr.sputniknews.com/20211130/muharrem-ince-24-yil-sonra-ortaya-cikan-video-hakkinda-konustu-yillardir-bu-videonun-pesindeydim-1051303223.html
Muharrem İnce, 24 yıl sonra ortaya çıkan video hakkında konuştu: 'Yıllardır bu videonun peşindeydim'
Muharrem İnce, 24 yıl sonra ortaya çıkan video hakkında konuştu: 'Yıllardır bu videonun peşindeydim'
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 1997 yılındaki Siyaset Meydanı'na katıldığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından "Yıllardır bu videonun... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T18:58+0300
2021-11-30T18:58+0300
2021-11-30T19:28+0300
türkiye
muharrem ince
twitter
siyaset meydanı
video
atv
ali kırca
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Siyaset Meydanı programında yaptığı yorumlara ait görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İnce yıllardır o videonun peşinde olduğunu belirtti.Odatv'nin haberine göre Muharrem İnce, "Ali Kırca'yı aradım. Hatta ATV'yi sel basmış bulamadık dediler. Nasıl olduysa birisinde varmış çıkarttı ortaya ben yılladır bunun peşindeydim" diye konuştu.
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muharrem ince, twitter , siyaset meydanı, video, atv, ali kırca
Muharrem İnce, 24 yıl sonra ortaya çıkan video hakkında konuştu: 'Yıllardır bu videonun peşindeydim' 18:58 30.11.2021 (güncellendi: 19:28 30.11.2021)
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 1997 yılındaki Siyaset Meydanı'na katıldığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından "Yıllardır bu videonun peşindeydim" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı
Muharrem İnce'nin Siyaset Meydanı programında yaptığı yorumlara ait görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İnce yıllardır o videonun peşinde olduğunu belirtti.
Odatv'nin
haberine göre
Muharrem İnce,
"Ali Kırca'yı aradım. Hatta ATV'yi sel basmış bulamadık dediler. Nasıl olduysa birisinde varmış çıkarttı ortaya ben yılladır bunun peşindeydim"
diye konuştu.