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New York'ta kız çocuklarına fuhuş tuzağı kurmaktan suçlanan Maxwell yargılanıyor
New York'ta kız çocuklarına fuhuş tuzağı kurmaktan suçlanan Maxwell yargılanıyor
New York'ta, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T05:04+0300
2021-11-30T05:04+0300
dünya
abd
cinsel istismar
pedofili
fuhuş
yargılama
jeffrey epstein
ghislaine maxwell
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Bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'in illegal faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan Maxvell'e, yargılanmasının ilk gününde 6 ayrı suçlama yönlendirildi.ABD medyasına göre 90'lı yıllarda Epstein ile duygusal ilişkisi olduğu belirtilen Maxvell için savcılar, aynı yıllarda yapılan insan ticaretinin bir parçası olduğunu söylerken İngiliz asıllı kadın ilk duruşmada, suçsuz olduğunu, gözaltındayken haksız yere tutulduğunu ve kötü muamele gördüğünü iddia etti.Maxvell davasının birinci gününde, ilk tanık olarak Epstein'ın pilotlarından Larry Visoski'nin ifadesi alındı.Mahkeme kayıtlarına göre Visoski, Maxvell'in Epstein'in evini ve mülklerini yönetmede oynadığı rolü genel hatlarıyla anlattı ve ikilinin ilişkilerini 'çift gibi' diye tanımladı.Yaklaşık 6 hafta sürmesi beklenen dava süresince, reşit olmadıklarını ve Maxwell tarafından tuzağa düşürüldüklerini iddia eden en az dört kadının da ifade vermesi bekleniyor.Maxwell, Temmuz 2020'de, reşit olmayan bir çocuğu cinsel faaliyette bulunmak üzere seyahate ikna etmek, cinsel faaliyette bulunma niyetiyle reşit olmayan bir kişiyi nakletmek ve bu iki suçu işlemek için komplo kurmak suçlamalarıyla tutuklanmıştı.Benzer suçlardan tutuklu bulunan Epstein, 2019 yılında Manhattan'daki Metropolitan Islah Merkezi'nde gözaltındayken ölü bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211101/barclays-ceosu-epsteinla-iliskisine-dair-sorusturma-raporu-nedeniyle-istifa-etti-1050376725.html
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abd, cinsel istismar, pedofili, fuhuş, yargılama, jeffrey epstein, ghislaine maxwell

New York'ta kız çocuklarına fuhuş tuzağı kurmaktan suçlanan Maxwell yargılanıyor

05:04 30.11.2021
© REUTERS / Jane RosenbergGhislaine Maxwell
Ghislaine Maxwell - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© REUTERS / Jane Rosenberg
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New York'ta, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in suç ortağı olduğu iddia edilen Ghislaine Maxwell'in yargılanmasına başlandı.
Bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'in illegal faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan Maxvell'e, yargılanmasının ilk gününde 6 ayrı suçlama yönlendirildi.
ABD medyasına göre 90'lı yıllarda Epstein ile duygusal ilişkisi olduğu belirtilen Maxvell için savcılar, aynı yıllarda yapılan insan ticaretinin bir parçası olduğunu söylerken İngiliz asıllı kadın ilk duruşmada, suçsuz olduğunu, gözaltındayken haksız yere tutulduğunu ve kötü muamele gördüğünü iddia etti.
Maxvell davasının birinci gününde, ilk tanık olarak Epstein'ın pilotlarından Larry Visoski'nin ifadesi alındı.
Mahkeme kayıtlarına göre Visoski, Maxvell'in Epstein'in evini ve mülklerini yönetmede oynadığı rolü genel hatlarıyla anlattı ve ikilinin ilişkilerini 'çift gibi' diye tanımladı.
Yaklaşık 6 hafta sürmesi beklenen dava süresince, reşit olmadıklarını ve Maxwell tarafından tuzağa düşürüldüklerini iddia eden en az dört kadının da ifade vermesi bekleniyor.
Maxwell, Temmuz 2020'de, reşit olmayan bir çocuğu cinsel faaliyette bulunmak üzere seyahate ikna etmek, cinsel faaliyette bulunma niyetiyle reşit olmayan bir kişiyi nakletmek ve bu iki suçu işlemek için komplo kurmak suçlamalarıyla tutuklanmıştı.
Benzer suçlardan tutuklu bulunan Epstein, 2019 yılında Manhattan'daki Metropolitan Islah Merkezi'nde gözaltındayken ölü bulunmuştu.
Britanya merkezli bankacılık devi Barclays'in CEO'su Jes Staley, Jeffrey Epstein ile ilişkilerine açılan soruşturmada elde edilen bulgular nedeniyle istifa etmek zorunda kaldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
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