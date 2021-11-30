Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211130/nijeryadaki-hapishaneye-duzenlenen-saldirida-252-mahkum-firar-etti-1051273623.html
Nijerya'daki hapishaneye düzenlenen saldırıda 252 mahkum firar etti
Nijerya'daki hapishaneye düzenlenen saldırıda 252 mahkum firar etti
Nijerya hükümeti, 28 Kasım'da Plateau eyaletinde bir hapishaneye düzenlenen silahlı saldırıda 252 mahkumun firar ettiğini bildirdi. 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T03:07+0300
2021-11-30T03:07+0300
türkiye
nijerya
mahkum
plateau
francis enobore
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050131969_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_8293834b94ba40fe598b3b3298aba8e5.jpg
Nijerya Cezaevi Dairesi Sözcüsü Francis Enobore, yaptığı yazılı açıklamada, 28 Kasım'da Plateau eyaletin başkenti Jos'taki hapishaneye düzenlenen saldırının ardından yoklama yapıldığını belirtti.Enobore, yapılan yoklamada 252 mahkumun firar ettiğinin fark edildiğini kaydetti.Saldırıda bir hapishane çalışanı dahil 10 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Enobore, çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.Enobore, firari mahkumların yakalanması için çalışma başlatıldığını ifade etti.Plateau eyaletinin başkenti Jos'ta, 28 Kasım'da düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği, firar eden mahkumlardan 7'sinin yakalandığı açıklanmıştı.Eyaletin Bassa bölgesinde silahlı kişilerin 25 Kasım'da düzenlediği saldırıda da 10 kişi hayatını kaybetmişti.Son zamanlarda motosikletli kişilerin silahlı saldırılarının artması üzerine bazı eyaletlerde bu aracın kullanımı yasaklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211105/nijerya-korsanlarla-mucadele-icin-gine-korfezine-1500-asker-gonderdi-1050501103.html
türkiye
nijerya
plateau
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050131969_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_58d52858f0470f2862990590a76a8a2c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nijerya, mahkum, plateau, francis enobore

Nijerya'daki hapishaneye düzenlenen saldırıda 252 mahkum firar etti

03:07 30.11.2021
© AANijerya
Nijerya - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© AA
Abone ol
Nijerya hükümeti, 28 Kasım'da Plateau eyaletinde bir hapishaneye düzenlenen silahlı saldırıda 252 mahkumun firar ettiğini bildirdi.
Nijerya Cezaevi Dairesi Sözcüsü Francis Enobore, yaptığı yazılı açıklamada, 28 Kasım'da Plateau eyaletin başkenti Jos'taki hapishaneye düzenlenen saldırının ardından yoklama yapıldığını belirtti.
Enobore, yapılan yoklamada 252 mahkumun firar ettiğinin fark edildiğini kaydetti.
Saldırıda bir hapishane çalışanı dahil 10 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Enobore, çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.
Enobore, firari mahkumların yakalanması için çalışma başlatıldığını ifade etti.
Plateau eyaletinin başkenti Jos'ta, 28 Kasım'da düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği, firar eden mahkumlardan 7'sinin yakalandığı açıklanmıştı.
Eyaletin Bassa bölgesinde silahlı kişilerin 25 Kasım'da düzenlediği saldırıda da 10 kişi hayatını kaybetmişti.
Son zamanlarda motosikletli kişilerin silahlı saldırılarının artması üzerine bazı eyaletlerde bu aracın kullanımı yasaklanmıştı.
Somalili korsanlar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
DÜNYA
Nijerya, korsanlarla mücadele için Gine Körfezi'ne 1500 asker gönderdi
5 Kasım, 05:34
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
04:08Rusya'dan AB'ye Ukrayna'daki çözüme zarar verecek adımlar atmama çağrısı
03:47Rusya, Mali'ye 4 askeri nakliye helikopteri teslim etti
03:21Zelenskiy parlamentodan yabancı askerlerin Ukrayna'ya girişine izin verilmesini istedi
03:10Rusya'dan ABD'ye Navalnıy meselesi hakkında 'yalan haberler' yaymaktan kaçınma çağrısı
03:07Nijerya'daki hapishaneye düzenlenen saldırıda 252 mahkum firar etti
02:56Prof. Dr. Kadıoğlu: Her fırtınada başa sarıyoruz
02:55Pentagon'dan 2019'daki Suriye'de sivillerin öldüğü hava saldırısına inceleme
02:14Fed Başkanı Powell'dan Omicron varyantı uyarısı: Enflasyon için belirsizliği artırıyor
02:10Almanya'da enflasyon kasımda yüzde 5.2 ile son 29 yılın zirvesinde
01:56Ukrayna'da 'iktidarı ele geçirme' çabalarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
01:55Roscosmos, yeni istasyon için çok amaçlı uzay aracı geliştirmeyi planlıyor
01:38Putin, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Touadera'yla ikili işbirliğini konuştu
01:28Estonya: AB, Belarus'a yönelik yeni yaptırım paketi hazırlıyor
01:27Filistin Devlet Başkanı Abbas: İşgalin sonsuza kadar sürmesine izin vermeyeceğiz
01:16Rusya: Montrö Sözleşmesi'ndeki rejimin zayıflaması, Avrupa'nın güvenliği için tehdit oluşturur
01:15TÜGVA Adıyaman İl Temsilciliği'nden 'soruşturma' açıklaması: Vakfımızın isminin kullanılması planlı
00:57Feribot, fırtınaya denizin ortasında yakalandı
00:54Fitch: Omicron, büyüme risklerini ve politika oluşturma zorluklarını artırıyor
00:39İçişleri Bakanı Soylu, Lübnanlı mevkidaşı Mevlevi ile telefonda görüştü
00:26İzmir depreminde 30 kişinin yaşamını yitirdiği apartmanın müteahhidi: Ben müteahhit değildim