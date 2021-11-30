Omicron varyantı, Fransa'nın denizaşırı topraklarında tespit edildi

La Reunion yetkililerinden yapılan açıklamada, kısa süre önce Mozambik'e seyahat etmiş ve Güney Afrika'da mola veren 53 yaşındaki bir kişide koronavirüsün yeni varyantı Omicron'un tespit edildiği kaydedildi.Yaklaşık 2 hafta önce La Reunion'a dönen kişinin şu anda karantinada tutulduğu belirtildi.İlk kez Güney Afrika'da tespit edilen ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından bulaşı hızının 'yüksek risk meydana getirdiği' vurgulanan Omicron varyantı, çok sayıda ülkenin sınırlarını kapatma gibi tedbirlere başvurmasına neden olarak küresel bir alarma neden olmuştu.Fransa Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede geçtiğimiz son haftada, bahar aylarından bu yana görülen en büyük hastaneye yatış oranı artışı gözlemlendi.Fransa'da koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alınanların sayısı 117'den bin 749'a yükselirken bu artış, Mart-Nisan aylarından bu yana en büyük artış olarak kayıtlara geçti.
Fransa'nın Hint Okyanusu'ndaki La Reunion adasında, daha önce Mozambik'e ziyarette bulunmuş olan bir kişide koronavirüsün Omicron varyantının tespit edildiği açıklandı.
La Reunion yetkililerinden yapılan açıklamada, kısa süre önce Mozambik'e seyahat etmiş ve Güney Afrika'da mola veren 53 yaşındaki bir kişide koronavirüsün yeni varyantı Omicron'un tespit edildiği kaydedildi.
Yaklaşık 2 hafta önce La Reunion'a dönen kişinin şu anda karantinada tutulduğu belirtildi.
İlk kez Güney Afrika'da tespit edilen ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından bulaşı hızının 'yüksek risk meydana getirdiği' vurgulanan Omicron varyantı, çok sayıda ülkenin sınırlarını kapatma gibi tedbirlere başvurmasına neden olarak küresel bir alarma neden olmuştu.
Fransa Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede geçtiğimiz son haftada, bahar aylarından bu yana görülen en büyük hastaneye yatış oranı artışı gözlemlendi.
Fransa'da koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alınanların sayısı 117'den bin 749'a yükselirken bu artış, Mart-Nisan aylarından bu yana en büyük artış olarak kayıtlara geçti.