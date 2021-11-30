Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20211130/omicron-varyanti-hakkinda-bilinenler-1051300684.html
Omicron varyantı hakkında bilinenler
Omicron varyantı hakkında bilinenler
Afrika ülkeleri Botsvana ve Güney Afrika’daki bilim insanları kasım ayında SARS-CoV-2 virüsünün yeni bir varyantını tespit ettiklerini açıkladı. Dünya Sağlık... 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T17:44+0300
2021-12-01T00:51+0300
multimedya
infografik
afrika
hiv
güney afrika cumhuriyeti
koronavirüs
sars-cov-2
omicron
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/1051299460_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e0528bd26eedb5916c68070be0468960.png
Bu yeni varyanttan endişe edilmesinin başlıca sebebi, içinde daha önce rastlanmamış çok sayıda mutasyonu barındırıyor olması. Omicron varyantının, muhtemelen HIV pozitif olan, bağışıklığı düşük bir insanın vücudunda oluşmuş olabileceğine inanılıyor, fakat bu sadece bir hipotez. Omicron varyantının özellikleri ve yayılımı hakkında şu an için bilinenleri bu infografikte bir araya getirdik.
güney afrika cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/1051299460_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_260102dae13b32f8df4084ec68d23497.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
infografik, afrika, hiv, güney afrika cumhuriyeti, koronavirüs, sars-cov-2, omicron, инфографика

Omicron varyantı hakkında bilinenler

17:44 30.11.2021 (güncellendi: 00:51 01.12.2021)
Abone ol
Afrika ülkeleri Botsvana ve Güney Afrika’daki bilim insanları kasım ayında SARS-CoV-2 virüsünün yeni bir varyantını tespit ettiklerini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, Yunan alfabesinin 15. harfi olan ‘omicron’ adını verdiği bu varyantı, ‘endişe verici’ kategorisine aldı.
Bu yeni varyanttan endişe edilmesinin başlıca sebebi, içinde daha önce rastlanmamış çok sayıda mutasyonu barındırıyor olması. Omicron varyantının, muhtemelen HIV pozitif olan, bağışıklığı düşük bir insanın vücudunda oluşmuş olabileceğine inanılıyor, fakat bu sadece bir hipotez.
Omicron varyantının özellikleri ve yayılımı hakkında şu an için bilinenleri bu infografikte bir araya getirdik.
İnfografik - Sputnik Türkiye
İnfografik - Sputnik Türkiye
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:54Suudi Arabistan, Kabil Büyükelçiliği'ndeki konsolosluk bölümünü açtı
01:53ABD'de ünlü yazara tecavüz etmekten 16 yıl hapis yatan siyah aklandı
01:35ABD'de bankacılık sektörünün karı yılın üçüncü çeyreğinde yaklaşık yüzde 36 arttı
01:23İzmir'de suya yüzde 18 zam yapıldı
01:16ABD'de Şükran Günü haftasında alışveriş yapanların sayısı düştü
01:03WP: Beyaz Saray, Putin ile Biden'ın sanal görüşme yapmasına yönelik seçenekler üzerinde çalışıyor
00:48Stoltenberg: Ukrayna'nın üyeliği için tüm NATO ülkelerinin desteğine ihtiyaç var
00:47MÜSİAD: 2021 yılı genelinde çift haneli bir büyüme bizler için sürpriz olmayacaktır
00:39Almanya'dan NATO'ya 'Rusya'yla diyalog için tüm fırsatları kullanma' çağrısı
00:31Bakan Koca: Lodos nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı
00:27Rusya'nın TikTok'u Yappy hizmete girdi
00:20Papa, G. Kıbrıs-Yunanistan turunda, bölünmüşlüğe karşı birlik ve göçmenlere destek mesajı verecek
00:15Moskova, koronavirüsle mücadeleye yardımcı olan inovasyonlarda Avrupa birincisi
00:05ABD’de sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu 10 eyalette durduruldu
DünHakkari'de 10 gün önce belirlenen ekmek fiyatına ikinci zam
DünRus uzman: ABD, bağımsız Türkiye'nin yerine bağımlı Yunanistan'ı koyuyor
DünGaziantep'te babası tarafından darp edilen bebeğin dedesi: Kızımın telefon kullanmasını istemiyordu
DünAlmanya Anayasa Mahkemesi: Salgın tedbirleri anayasaya uygun
DünTuzla'da 17 yaşındaki kapkaççı 49. kez yakalandı
DünDr. Mehmet Öz, Pensilvanya'da Cumhuriyetçi Parti'den senatör adayı