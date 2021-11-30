Omicron varyantı hakkında bilinenler

Bu yeni varyanttan endişe edilmesinin başlıca sebebi, içinde daha önce rastlanmamış çok sayıda mutasyonu barındırıyor olması. Omicron varyantının, muhtemelen HIV pozitif olan, bağışıklığı düşük bir insanın vücudunda oluşmuş olabileceğine inanılıyor, fakat bu sadece bir hipotez. Omicron varyantının özellikleri ve yayılımı hakkında şu an için bilinenleri bu infografikte bir araya getirdik.
Afrika ülkeleri Botsvana ve Güney Afrika’daki bilim insanları kasım ayında SARS-CoV-2 virüsünün yeni bir varyantını tespit ettiklerini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, Yunan alfabesinin 15. harfi olan ‘omicron’ adını verdiği bu varyantı, ‘endişe verici’ kategorisine aldı.
Bu yeni varyanttan endişe edilmesinin başlıca sebebi, içinde daha önce rastlanmamış çok sayıda mutasyonu barındırıyor olması. Omicron varyantının, muhtemelen HIV pozitif olan, bağışıklığı düşük bir insanın vücudunda oluşmuş olabileceğine inanılıyor, fakat bu sadece bir hipotez.
Omicron varyantının özellikleri ve yayılımı hakkında şu an için bilinenleri bu infografikte bir araya getirdik.