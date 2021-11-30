https://tr.sputniknews.com/20211130/omicron-varyanti-hakkinda-bilinenler-1051300684.html

Omicron varyantı hakkında bilinenler

Omicron varyantı hakkında bilinenler

Afrika ülkeleri Botsvana ve Güney Afrika’daki bilim insanları kasım ayında SARS-CoV-2 virüsünün yeni bir varyantını tespit ettiklerini açıkladı. Dünya Sağlık... 30.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-30T17:44+0300

2021-11-30T17:44+0300

2021-12-01T00:51+0300

multimedya

infografik

afrika

hiv

güney afrika cumhuriyeti

koronavirüs

sars-cov-2

omicron

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Bu yeni varyanttan endişe edilmesinin başlıca sebebi, içinde daha önce rastlanmamış çok sayıda mutasyonu barındırıyor olması. Omicron varyantının, muhtemelen HIV pozitif olan, bağışıklığı düşük bir insanın vücudunda oluşmuş olabileceğine inanılıyor, fakat bu sadece bir hipotez. Omicron varyantının özellikleri ve yayılımı hakkında şu an için bilinenleri bu infografikte bir araya getirdik.

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infografik, afrika, hiv, güney afrika cumhuriyeti, koronavirüs, sars-cov-2, omicron, инфографика