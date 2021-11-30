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https://tr.sputniknews.com/20211130/omicron-varyanti-yayilmaya-devam-ediyor-japonyada-ilk-vaka--1051277668.html
Omicron varyantı yayılmaya devam ediyor: Japonya'da ilk vaka
Omicron varyantı yayılmaya devam ediyor: Japonya'da ilk vaka
Hükümet kaynakları, Japonya'da Omicron varyantına rastlandığını açıkladı. 30.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-30T09:37+0300
2021-11-30T09:44+0300
dünya
japonya
koronavirüs
omicron
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Dünya Sağlık Örgütü'nün 'yüksek küresel risk' oluşturduğunu söylediği Kovid-19'un Omicron varyantı bir Asya ülkesinde daha görüldü.Kyodo haber ajanının aktardığına göre ismi belirtilmeyen hükümet kaynakları ülkedeki vakalar arasında Omicron varyantına rastlandığını doğruladı.
https://tr.sputniknews.com/20211128/japonyadan-uc-ulkeden-gelen-yolculara-daha-karantina-karari-1051218052.html
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japonya, koronavirüs, omicron

Omicron varyantı yayılmaya devam ediyor: Japonya'da ilk vaka

09:37 30.11.2021 (güncellendi: 09:44 30.11.2021)
© REUTERS / LOREN ELLIOTTOmicron varyantı
Omicron varyantı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
© REUTERS / LOREN ELLIOTT
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Hükümet kaynakları, Japonya'da Omicron varyantına rastlandığını açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü'nün 'yüksek küresel risk' oluşturduğunu söylediği Kovid-19'un Omicron varyantı bir Asya ülkesinde daha görüldü.
Kyodo haber ajanının aktardığına göre ismi belirtilmeyen hükümet kaynakları ülkedeki vakalar arasında Omicron varyantına rastlandığını doğruladı.
Japonya, koronavirüs, Haneda havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
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28 Kasım, 09:56
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